В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... водители маршруток издеваются над пенсионерами Крымчанка Ксения В. поведала душераздирающую историю: «До каких пор по дорогам полуострова будут ездить нерадивые водители рейсовых автобусов? Моя бабушка, «божий одуванчик», ждала на остановке «Красная Поляна» Черноморского автобус 12-го маршрута. Дождалась. Предъявила пенсионное удостоверение, а водитель – здоровый дядька – в грубой форме потребовал денег, а она их забыла дома. После чего мою бабушку водитель выгнал из автобуса. Неужели проездной билет стоимостью 35 рублей стоит слез пожилого человека! Прошу вас разобраться с перевозчиком и его водителем. Уверена, что мы, черноморцы, должны помогать друг другу, а не зарабатывать деньги на тех, кто не может ответить!» Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 555 от 22 ноября 2019 года Еще статьи: Говорят, что... льготники — второй сорт Говорят, что... водители шмонают льготников Эх, «улечу» и как прокачу... Страх и ненависть в такси Говорят, что... водителям автобусов запретили включать кондиционеры