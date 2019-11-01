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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... водители маршруток издеваются над пенсионерами

Крымчанка Ксения В. поведала душераздирающую историю: «До каких пор по дорогам полуострова будут ездить нерадивые водители рейсовых автобусов? Моя бабушка, «божий одуванчик», ждала на остановке «Красная Поляна» Черноморского автобус 12-го маршрута. Дождалась. Предъявила пенсионное удостоверение, а водитель – здоровый дядька – в грубой форме потребовал денег, а она их забыла дома. После чего мою бабушку водитель выгнал из автобуса. Неужели проездной билет стоимостью 35 рублей стоит слез пожилого человека! Прошу вас разобраться с перевозчиком и его водителем. Уверена, что мы, черноморцы, должны помогать друг другу, а не зарабатывать деньги на тех, кто не может ответить!»

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 555 от 22 ноября 2019 года

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Просмотров: 31 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:33

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