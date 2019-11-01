В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... симферопольцы прогнозируют балконопад Говорят, прогуливаясь по центральным улицам крымской столицы, следует смотреть не под ноги, а вверх. И не для того, чтобы полюбоваться голубым безоблачным небом, а чтобы, не ровен час, что-нибудь не прилетело в голову. К примеру, балкон или его фрагмент. Подобные на ладан дышащие балконы можно наблюдать, к примеру, на улице Александра Невского. Внизу, правда, есть некое подобие ограждения, но в случае, если балконопад таки начнётся, оно явно не спасёт. Столичные жители, частенько прохаживающиеся в потенциально опасной зоне (а это практически весь исторический центр Симферополя), уже начали паниковать и постить в соцсетях свои SOS. «Таких балконов и ограждений много!.. Мало там улицы убитые, так ещё и этот срам, который не только визуально не очень красиво смотрится, так ещё и очень опасно!» – пишут люди. И задают уместный вопрос: «Кто этим должен заниматься?» Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 555 от 22 ноября 2019 года Еще статьи: Говорят, что... возмутили технологии ремонта на ул. А. Невского Проблема или схема? Говорят, что... в Симферополе сносят детские площадки Говорят, что... ремонт тротуаров не впечатлил горожан Говорят, что... столичные дворники используют самодельный инвентарь