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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... симферопольцы прогнозируют балконопад

Говорят, прогуливаясь по центральным улицам крымской столицы, следует смотреть не под ноги, а вверх. И не для того, чтобы полюбоваться голубым безоблачным небом, а чтобы, не ровен час, что-нибудь не прилетело в голову. К примеру, балкон или его фрагмент. Подобные на ладан дышащие балконы можно наблюдать, к примеру, на улице Александра Невского. Внизу, правда, есть некое подобие ограждения, но в случае, если балконопад таки начнётся, оно явно не спасёт. Столичные жители, частенько прохаживающиеся в потенциально опасной зоне (а это практически весь исторический центр Симферополя), уже начали паниковать и постить в соцсетях свои SOS. «Таких балконов и ограждений много!.. Мало там улицы убитые, так ещё и этот срам, который не только визуально не очень красиво смотрится, так ещё и очень опасно!» – пишут люди. И задают уместный вопрос: «Кто этим должен заниматься?»

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 555 от 22 ноября 2019 года

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Просмотров: 111 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 19:35

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