В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... Новый Мир погрузился во мрак Видимо, в Крыму некоторые облеченные властью люди плохо представляют, как именно должен выглядеть Новый Мир. По крайней мере, когда речь идёт об одном отдельно взятом селе. Подтверждением тому стала ситуация в с. Новый Мир, входящем в состав Родниковского сельского поселения (Симферопольский район). Местные жители рассказывают, что вынуждены жить в постоянном страхе за своих несовершеннолетних чад, а ведь «дети самое дорогое, что у нас есть». Тревога в сердцах селян поселилась из-за того, что обучающиеся во вторую смену школьники ежедневно вынуждены возвращаться домой в кромешной темноте. «Освещения остановки для школьников нет! Кроме установленного знака «40» ничего нет. Дети, выйдя с автобуса, просто идут по тёмной дороге. Освещения улицы нет вообще. А это центральная улица. Тротуаров нет. А местная власть не реагирует», – констатируют обитатели Нового Мира. Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 555 от 22 ноября 2019 года Еще статьи: Говорят, что... депутатская неприкосновенность… к дорогам Провели как новый Говорят, что... родители боятся отпускать детей в школу Новый передел Мисхорского парка Кто ответит за деревья?