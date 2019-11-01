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СоциумПроблема

Ураган вокруг «Тайгана»

Что ждёт один из самых популярных туристических объектов полуострова?

Два мнения

То, что на бизнес известного в Крыму предпринимателя Олега Зубкова уже давно «наезжает» власть, известно хорошо каждому, кто хоть мало-мальски интересуется крымской новостной повесткой. Пару недель назад в этой долгоиграющей скандальной истории начался новый виток напряжения. Причем неприятности касаются уже не только традиционного для нападок сафари-парка «Тайган», но и ялтинского зоопарка «Сказка», который также принадлежит Зубкову, – бизнесмен грозится просто закрыть его «из-за давления властей».

Как стало известно несколько дней назад, жители и гости полуострова могут лишиться возможности посещать парк львов «Тайган» в ближайшие три месяца. С требованием о приостановке работы парка в суд обратился Государственный комитет ветеринарии Крыма. Причиной послужила жалоба, в которой говорится, что одного из туристов покусал не привитый от бешенства тигрёнок. По словам главного ветеринарного врача Республики Крым Валерия Иванова, после такого обращения опасное животное нужно найти и поставить на карантин, а других животных, которые с ним контактировали, – вакцинировать. Несмотря на это, владелец парка «Тайган» Олег Зубков упомянутые требования, по словам Иванова, не выполнил.

Валерий Иванов, председатель Государственного комитета ветеринарии РК:

«Выйдя на проверку, мы установили, что существует несколько фотозон, в которых происходит фотографирование людей с животными. Также в момент проверки был нанесен покус человека животным. Как оказалось, данные животные были не идентифицированы и не привиты от бешенства. Владелец парка отказался ставить на карантин все 19 животных, которые участвовали в этом всём процессе, отказался их идентифицировать и вакцинировать».

В свою очередь владелец парка львов «Тайган» Олег Зубков сообщил съемочной группе телеканала, что вакцинация животных от бешенства и других заболеваний проводится ежегодно. Да и акты прививок у него имеются.

Олег Зубков, владелец парка львов «Тайган»:

«Прививки – это самое главное, что требуют ветеринары. Вы это прекрасно знаете. Неужели вы думаете, что я, ходя по судам и отбиваясь от ветеринаров, буду экономить на вакцинации? Я вам пришлю расценки на эти прививки. Это копеечное дело. И никакой проблемы нет, чтобы привить животных. Этот вопрос находится под контролем ветеринаров. И как вы думаете, как я работал в сезон с непривитыми животными? Да Иванов бы давно уже звонил во все колокола и сделал бы тут революцию».

В общем, похоже, что «нашла коса на камень» Окончательную же оценку скандальной истории даст суд. Слушания по делу пройдут уже в следующем месяце, 3 декабря.

Фактор медведей

Интересный момент в скандале вокруг «Тайгана» касается и судьбы нескольких десятков медведей, которые содержатся в этом парке. Владелец Олег Зубков на днях сообщил, что если власти его вынудят-таки закрыть бизнес, то ему ничего не останется, как избавиться от медведей. Причем методы называются самые жесткие. Вплоть до отстрела. Понятно, что Зубков называет эти предполагаемые меры вынужденными. Но власть в лице руководителя Государственного комитета ветеринарии Крыма считает, что владелец зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган» Олег Зубков не выполнит угрозу по отстрелу 30 своих медведей. «Я уверен, что эти животные не будут застрелены, потому что здесь много моментов, в том числе и ответственность за эти действия. Это не что иное, как умышленное, обманное подталкивание граждан к обсуждению темы «Тайгана», Зубкова и всего остального для того, чтобы провести давление на суд и на государственную ветеринарную службу», – сообщил Валерий Иванов.

Впрочем, стоит отметить, что люди довольно массово принялись защищать «Тайган», «Сказку» и их обитателей. И в социальных сетях полно соответствующих постов, и в реале уже начались акции в поддержку Зубкова.

Нина АРХИПОВА
Фото В. Зайцев
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 555 от 22 ноября 2019 года

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Просмотров: 235 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:51

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