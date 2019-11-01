Ненужное наследие?

Заброшенное здание в центре Симферополя выставили на продажу

Крымское правительство выставило на торги здание на проспекте Кирова в Симферополе, в котором в своё время размещалось крымское отделение Украинского государственного геолого-разведывательного института (среди горожан больше известен как институт минеральных ресурсов). Объект оценён в 232,3 миллиона рублей. Решение о продаже продиктовано весомым аргументом: для ремонта здания нужны колоссальные деньги, которых у республики нет.

Забытая слава

Здание-призрак, некогда бывшее институтом минеральных ресурсов, расположено недалеко от Детского парка – на проспекте Кирова, 47/2. Уже несколько лет здесь не наблюдается никаких признаков жизни: двери всегда на замке, свет в окнах не горит, кругом тихо и уныло. Кому принадлежит этот объект и что скрывается за его стенами, горожанам неизвестно. Очевидно одно – некогда элегантная и роскошная постройка с колоннадой постепенно приходит в упадок.

Это здание было построено почти 60 лет назад. В нём размещалась научно-исследовательская база, а после – институт минеральных ресурсов, в котором работало больше 600 учёных, инженеров и техников. Специалисты занимались поиском месторождений твёрдых полезных ископаемых, проводили оценку загрязнения и изменения химического состава вод, гидрологических землетрясений. Учреждение было оснащено современным научным оборудованием, приборами и аппаратурой.

«Институт работал по всему Советскому Союзу, – рассказывает президент Крымской академии наук Виктор Тарасенко. – Занимался поисками алмазов на европейском севере страны, открывал месторождения железных и титановых руд вдоль Байкало-Амурской магистрали, фосфатного сырья и строительных материалов. Это было огромное учреждение, в котором работали 630 учёных. Мы всегда входил в десятку лучших институтов Министерства геологии СССР».

Некогда ведущий институт был ликвидирован ещё при Украине – в 2012 году. Тогда же отсюда вывезли всё ценное: мебель, оборудование, документы, книги. По словам Виктора Тарасенко, срезали даже металлические элементы и конструкции, включая батареи центрального отопления. С тех пор брошенное здание пустует. Давно не видевший ремонта фасад пришёл в плачевное состояние, краска выгорела, штукатурка осыпается пластами.

Интересно, что ещё летом 2014 года крымское правительство намеревалось передать здание бывшего института в безвозмездное пользование Управлению делами президента РФ для размещения аппарата полномочного представителя главы государства в КФО. Однако помещения так и остались пустыми. Возможно, в связи с необходимостью капитального, а значит очень дорогостоящего, ремонта.

Пора сбывать с рук

Сейчас здание находится в государственной собственности, а присматривать за ним поручено госучреждению «Распорядительная дирекция имущества республики» – организации, подведомственной Министерству имущественных и земельных отношений РК. Объект, несмотря на отсутствие на его территории чего бы то ни было ценного, находится под постоянной охраной ЧОП.

Теперь трёхэтажное здание выставлено на торги со стартовой стоимостью 232 млн рублей. Площадь помещений составляет 3459 квадратных метров. Вместе со строением продаётся земельный участок площадью 5000 «квадратов». Решение об отчуждении объекта из государственной собственности было одобрено Государственным советом РК 6 ноября, а чуть позже, 11 ноября, продажу согласовало правительство республики. Заявки на участие в аукционе принимаются до 5 декабря, сам он пройдёт 9 декабря.

«Здание действительно великолепное и расположено в прекрасном месте, – комментирует решение парламента глава комитета Госсовета по имущественным и земельным отношениям Евгения Добрыня. – Но, чтобы привести его в порядок, придётся отложить строительство детских садов или других социальных объектов. Даже в таком состоянии, как сейчас, оно требует расхода бюджетных средств на охрану».

Признаться, есть опасения, что будущий собственник объекта тоже не станет раскошеливаться на дорогостоящий ремонт, а попросту снесёт роскошное, но слишком уж ветхое здание, чтобы использовать земельный участок под ним для дальнейшей застройки. Что скрывать: в качестве стройплощадки бывший институт представляет собой куда больший интерес для потенциального покупателя. Как-никак, только по предварительным оценкам Минимущества, ремонт обойдётся в 500 млн рублей. Кроме того, никаких юридических преград для сноса фактически нет, поскольку здание не включено в реестр культурного наследия.

Однако власти уверяют, что ничего подобного не произойдёт. Приватизация предусматривает важное обременительное условие: запрет на использование лота для любых целей, кроме просветительских и образовательных. Но практика показывает, что такого рода предписания можно достаточно легко обойти. Впрочем, возможно, правительство со временем и само снимет данное ограничение, иначе покупатели вряд ли найдутся. Кому интересно вкладываться в просвещение и образование – отрасли, на которых толком не заработаешь?

Судьба архитектурного наследия

Тем временем перемены ждут ещё два достаточно известных объекта в центре Симферополя, представляющих собой архитектурную ценность. Первое – здание бывшего Симферопольского высшего военно-политического строительного училища на пересечении улиц Севастопольской и Козлова, которое много лет являлось фигурантом судебных разбирательств. Ещё в украинские времена здесь расположился так называемый храм Святых равноапостольных князей Ольги и Владимира УПЦ Киевского патриархата. Примечательно, что собор как юридическое лицо занимается розничной торговлей лекарственными средствами. Но не суть. Договор аренды истёк, а перезаключать его согласно российскому законодательству представители храма не собирались. Но и уходить из здания не хотели.

В августе 2017 года судебные приставы в принудительном порядке исполнили решение суда о передаче нежилых помещений здания Минземимуществу. Речь шла о 112,6 кв. м, расположенных на первом этаже. Позже суд вынес решение о возврате государству ещё 1016 квадратных метров – на втором и третьем этажах. Однако раскольники никуда не делись, так что властям пришлось судиться с ними в течение нескольких лет. Судебная тяжба завершилась лишь в этом году – не в пользу собора. Что теперь будет находиться в величественном здании, пока неизвестно. Пока там идёт ремонт.

Второе здание расположено на улице Александра Невского, 7. Изначально, согласно архивным документам, оно принадлежало православной церкви, однако горожанам строение знакомо в качестве Центра занятости населения. В этом году учреждение переехало, и в историческом здании началась реконструкция. В ближайшем будущем здесь откроется православно-молодёжный центр с библиотекой, интернет-центром и безалкогольным кафе. Третий этаж оборудуют под храм во имя Четырёх Святителей Мос­ковских. Сроки завершения реконструкции пока не называются, но ремонтные работы уже в разгаре.