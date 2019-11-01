Затяжной отбор

Кто претендует на министерские посты в крымском правительстве?

Несмотря на то, что крымское правительство до сих пор не сформировано, время от времени ему всё-таки приходится проводить рабочие заседания. Жизнь, видите ли, не стоит на месте, пока власти неспешно проводят многоуровневые конкурсы по отбору претендентов на должности в Совете министров. Но, конечно, такого рода сессии носят, скорее, формальный характер – принимать какие-то судьбоносные решения пока особо некому.

Выбирают не спеша

Для начала о том, на какой стадии сейчас находится формирование крымского правительства. Как вы помните, конкурс, призванный определить кандидатов на министерские посты, был объявлен ещё 27 сентября. Он состоит из четырёх этапов: подачи документов, тестирования, теледебатов и собеседования с главой Крыма.

Сейчас, почти два месяца спустя, дело дошло лишь до второго этапа: закончен приём документов от желающих поучаствовать и опубликован список претендентов на должности министров, которые будут допущены к тестированию. Во второй тур, кстати, вышло 117 человек! А крымские власти ещё жалуются, что в чиновники якобы идти никто не хочет.

Во втором туре участников ждут тесты на знание русского языка, основ Конституции Российской Федерации, законодательства о государственной службе, законодательства о противодействии коррупции, а также проверка умений в области информационно-коммуникационных технологий.

Наверняка читателям будет любопытно, кто же, собственно, участвует в столь продолжительном и сложном отборе, стремясь занять министерские кресла. Так вот, большая часть претендентов – 83 человека – представляют в конкурсе Республику Крым, ещё семеро – Севастополь. Также до второго уровня добрались три претендента из Краснодарского края, по двое из Москвы и Санкт-Петербурга, ещё двое – из Республики Татарстан. Кроме того, есть по одному кандидату из самых отдалённых регионов страны – Камчатского и Приморского края, а также из Амурской области. Ещё есть по одному кандидату от Ханты-Мансийского автономного округа, Пермского края и Тюменской области, из Вологды, Омской области, Самары и Екатеринбурга.

41 претендент на пост министра в крымском правительстве сейчас работает на различных должностях на государственных и частных предприятиях, восемь числятся безработными, двое – пенсионеры, один – подполковник запаса. Среди участников конкурса есть также учёные, работники государственных ведомств и учреждений. В общем, довольно разношёрстная подобралась компания.

Кстати, большинство действующих руководителей министерств также подали документы для участия в конкурсе. Собственно, из нынешних членов правительства в списке претендентов нет лишь исполняющего обязанности главы Министерства экономического развития Анушавана Агаджаняна и главы Министерства образования, науки и молодёжи Натальи Гончаровой. Три вице-премьера, совмещающие эту должность с руководством министерствами (глава Минфина Ирина Кивико, глава Минсоцполитики Елена Романовская и глава Минсельхоза Андрей Рюмшин) в конкурсе также участвовать не будут. Они уже утверждены на свои должности.

Как долго ещё будет длиться конкурс и сформируется ли крымское правительство до конца года – неизвестно. Однако чуть ускорить вялотекущий процесс отбора, пожалуй, не помешало бы.

Новый подход

А пока новый состав Совмина застрял на стадии формирования, прежний продолжает работать. Одним из основных вопросов, рассмотренных в ходе минувшего заседания, стал отопительный сезон. Обсуждение началось с доклада министра жилищно-коммунального хозяйства РК Дмитрия Черняева о готовности к работе всех теплоснабжающих предприятий.

Юрий Гоцанюк, председатель Совета министров РК:

«Крым полностью обеспечен жидким и твёрдым топливом. Думаю, никаких проблем для прохождения отопительного сезона не будет. Рисков в этом плане нет. На данный момент отопительный сезон начался практически во всех учреждениях здравоохранения и образования, а также в жилищном фонде. Проблемными в этом плане остаются две школы в Красноперекопском и Красногвардейском районах, а также котельная в посёлке Научный Бахчисарайского района, обеспечивающая теплом многоквартирные дома. Теплоноситель будет подан на эти объекты в ближайшее время».

Между тем, власти Крыма планируют изменить порядок начала отопительного сезона. В частности, предлагается исходить из температуры не на улице, как сейчас, а внутри помещений. Например, согласно действующей норме, отопление в многоквартирных домах включают только после того, как среднесуточная температура держится на отметке +8 градусов и ниже в течение трёх суток. Однако для Крыма очень типична ситуация, когда на протяжении нескольких недель температура днём остаётся на отметке +10 градусов и выше, но за ночь помещения сильно остывают. В итоге оказывается, что в квартирах холоднее, чем на улице. Сейчас от такого подхода собираются наконец уйти. Это, безусловно, правильно, однако пока не ясно, кто и каким образом будет замерять температуру в квартирах крымчан. Тем более что этот показатель достаточно неравномерный и зависит от очень многих факторов. Например, расположения дома, качества его утеплённости и так далее. Если же судить по температуре на социальных объектах, то и эти показатели вряд ли дадут достаточно адекватную картину. Словом, властям есть над чем поработать.

Есть претенденты

А пока крымчане ждут холодов и активной фазы отопительного сезона, на южном берегу кипит бурная экономическая деятельность. В правительство республики уже поступило несколько заявок от инвесторов на обустройство игорной зоны в Ялте.

Юрий Гоцанюк:

«Заявки формируются. Как я информировал, данная игорная зона заходит через инвестиционные соглашения. Есть достаточное количество желающих для того, чтобы провести работу по формированию игорной зоны на территории городского округа Ялта. Три претендента уже есть».

Напомним, что, по оценкам крымских властей, на создание функционирующей игорной зоны у инвестора должно уйти около двух лет. Осталось лишь выбрать, кто этим займётся.