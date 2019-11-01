Как карта ляжет

Уже в следующем месяце в Симферополе начнётся тестирование системы автоматической оплаты проезда в общественном транспорте. Для начала – на двух маршрутах, обслуживаемых муниципальным перевозчиком. Что собой представляет новая форма оплаты и для чего её вводят, разбирался «Крымский ТелеграфЪ».

Как и когда?

Республиканские Министерство транспорта и Министерство труда и социальной защиты, госпредприятие «Крымавтотранс» и компания «Цифровая среда» подписали инвестиционное соглашение о внедрении в республике автоматической системы оплаты проезда. Реализация проекта начнётся уже в декабре.

Юлия Жукова, заместитель председателя Совета министров РК:

«Планируем до конца мая все транспортные средства «Крымтроллейбуса», «Крымавтотранса» и других перевозчиков оснастить необходимыми устройствами – валидаторами. Оплата будет производиться путём прикладывания платёжной карты. Размер стоимости проезда наличными и картой будет одинаков, однако возможно, что мы рассмотрим вариант, когда при оплате картой проезд будет дешевле. Это должно стимулировать граждан активнее пользоваться картами и не отвлекать водителей от дороги. Первые три месяца мы будем «обкатывать» технологию, поэтому проект начнёт работать в режиме эксперимента, а до мая будущего года систему внедрят повсеместно на территории республики».

В рамках подписанного с крымским правительством соглашения инвестор выделит около 300 млн рублей на покупку оборудования, разработку программного обеспечения, монтаж и обслуживание системы. Документ будет действовать до 2026 года. В течение следующих шести лет инвестор будет взимать с перевозчика плату за обслуживание валидаторов – комиссия составит 3,5% от каждой транзакции. Учитывая, что в сумме уже заложен эквайринг банка, это самый низкий тариф по России.

Валидаторы установят на каждом автобусе. При этом оплата наличными останется доступной. Особенность инновации состоит в том, что она не требует выпуска специальных транспортных карт. Вся система будет привязана к уже имеющемуся или новому банковскому «пластику»: зарплатным, депозитным и другим картам. Приложив карту к валидатору, можно будет либо оплатить проезд (если у пассажира нет льгот), либо внести в систему сведения о поездке льготника. Что касается выдачи талонов, подтверждающих факт оплаты проезда, то этого проект не предусматривает. Однако в общественном транспорте появятся контролёры, оснащённые специальными устройствами, которые смогут проверить, была ли оплата с карты за время поездки и если да, то когда.

Сергей Карпов, министр транспорта РК:

«В рамках той «дорожной карты», которую мы составляли, до конца мая следующего года 70% системы АСОП должно быть внедрено на территории Крыма. Предусмотрены переходные периоды, когда будет работать и система АСОП, и система оплаты, которая существует сейчас. Система будет внедрена до сентября 2020 года. Технически всё будет готово к концу мая, но у нас, допустим, не все льготники получат банковские карты. Мы оставляем задел, вдруг не всё ещё будет готово».

Зачем?

Одно из главных преимуществ проекта – персональный учёт льготных категорий граждан. Но что гораздо важнее, введение автоматизированной системы оплаты проезда позволит наконец решить конфликт между льготниками и водителями. Проезд по карточкам исключает ситуацию, когда водитель отказывает в проезде пассажиру льготной категории.

Елена Романовская, заместитель председателя Совета министров РК – министр труда и социальной защиты:

«Сегодня 32 категории крымчан имеют право на льготы при проезде в общественном транспорте. Право на бесплатный проезд есть у 655 тысяч граждан – это почти треть населения республики. При этом в реальности используют льготу чуть меньше 300 тысяч человек. Это в основном пенсионеры, ветераны войны и члены многодетных семей. Поскольку персональная карта льготников для проезда внешне не будет отличаться от любой банковской карты (на ней не будет фотографии – только фамилия и инициалы владельца), теоретически её можно будет передать третьим лицам, например родственникам. Разработчики проекта такую возможность тоже учли: любая льгота будет действовать только при условии предъявления удостоверения личности. Следить за этим также будут контролёры».

Кроме того, ожидается, что АСОП поможет властям точно посчитать пассажиропоток на всех маршрутах. Прежде это неоднократно пытались сделать вручную, однако каждый раз исследования терпели предсказуемое фиаско: слишком уж усреднёнными выходили получаемые показатели. В рамках автоматической системы оплаты проезда можно будет точно посчитать пассажиропотоки по направлению из города в город, из пригорода в центр, чтобы узнать, по каким маршрутам и как происходит перемещение граждан. После этого можно будет оптимизировать всю систему пассажирских перевозок в республике. Например, добавить машин на маршруты, наиболее популярные среди пассажиров.

Кто?

Для перевозчиков, обслуживающих городские маршруты, внедрение валидаторов будет обязательным. Иначе они не смогут получить компенсацию за перевозку льготников. Что касается частников, для них введение автоматической системы оплаты проезда обязательным не является, однако руководители нескольких предприятий уже изъявили желание присоединиться к тестированию проекта.

Сергей Карпов:

«Обратились несколько частных перевозчиков Симферополя, которые готовы на этапе внедрения системы в тестовом режиме подписать соответствующие соглашения с инвестором. Мы со своей стороны такое решение поддержали, так что эксперимент будет проводиться и на муниципальном предприятии, и на частном».

В целом планируется, что уже к августу следующего года до 95% всех расчётов за проезд будут переведены в безналичный формат.