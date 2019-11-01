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ПолитикаВласть

Жест не оценят?

Украинские корабли вернули, но за Перекопом всё-таки хотят судиться

 

Одним из главных событий минувшей недели, без которого картина, конечно же, была бы не полной, тала передача Россией Украине кораблей, задержанных год назад во время провокации в Керченском проливе. Наша страна сделала жест дорной воли, но Украина, тем не менее, желает и дальше судиться из-за инцидента годичной давности.

 

Как вещественные доказательства

Итак, 18 ноября состоялась передача украинской стороне кораблей ВМФ Украины, которые в ноябре 2018 году нарушили границу Российской Федерации в ходе преднамеренной провокации Киева в районе Керченского пролива и были задержаны российскими правоохранительными органами. Тогда три украинских судна – буксир «Яны Капу», а также малые бронированные артиллерийские катера «Никополь» и «Бердянск» – были задержаны российскими пограничниками в территориальных водах Российской Федерации и доставлены в порт Керчь.

Разговоры об этой передаче шли уже давно, но, как заявляют российские власти, произошедшее никак не связано с тем, что еще в конце мая этого года Международный трибунал ООН по морскому праву огласил свое решение по инциденту в Керченском проливе и постановил, что Россия обязана вернуть Украине корабли вместе с моряками, задержанными вместе с ними. Москва тогда же сообщила, что расследование инцидента лежит в сфере уголовного права и не входит в компетенцию трибунала. Украинских моряков, впрочем, отпустили 7 сентября, когда между Россией и Украиной состоялся масштабный обмен заключенными. И экипаж кораблей – 24 моряка и два сотрудника Службы безопасности Украины – вернулся в Киев. Теперь же вернули и корабли. В МИД РФ при этом снова напомнили, что указанные корабли являются вещественными доказательствами в продолжающемся в России уголовном процессе о незаконном пересечении границы России. «Их (кораблей) передача на ответственное хранение украинской стороне стала возможной в связи с тем, что российские компетентные органы завершили необходимые следственные действия в отношении кораблей и их нахождение на территории Российской Федерации для продолжения уголовного процесса не требуется», – сообщили в МИД РФ.

Также российский МИД подчеркнул, что условия передачи Украине военных кораблей не связаны с предстоящим саммитом в «нормандском формате» и никак не менялись за последнее время, заявили в российском Министерстве иностранных дел. Россия почти сразу после инцидента предложила Украине вернуть свои корабли при соблюдении определенных условий, и это предложение никогда не теряло актуальности. В МИДе при этом напомнили, что условием возвращения судов является гарантия их сохранности в качестве вещественных доказательств в уголовном деле о незаконном пересечении границы. Их, собственно, и передали Киеву сразу же после того, как российские правоохранительные органы завершили необходимые следственные действия.

Высказались по этому поводу и крымские власти. В частности, глава Крыма назвал передачу Украине кораблей, задержанных во время провокации в Керченском проливе, сигналом для киевских властей. В том смысле, что Украина должна прекратить деструктивную политику прошлого режима. «Безусловно, это жест доброй воли, который может позволить себе только сильное и уверенное в своей правоте государство, настроенное на нормализацию всего комплекса российско-украинских отношений. Это четкий сигнал украинской власти: пора оставить в прошлом деструктивную политику прежнего режима, следствием которой стала, в том числе авантюра в Керченском проливе. Надеюсь, что те, кому адресован этот сигнал, сделают правильные выводы», – написал он на своей странице ВКонтакте.

Проходила же передача кораблей вполне спокойно, едва ли не буднично. Как сообщили в Пограничном управлении ФСБ по Крыму, в соответствии с достигнутыми договоренностями буксир «Яны Капу», а также катера «Никополь» и «Бердянск» в сопровождении российских военных катеров вышли из Керчи и были доставлены в нейтральные воды Черного моря, где их ждали украинские буксиры «Титан», «Гайдамаки» и поисково-спасательное судно «Сапфир» (они остановились в нейтральных водах южнее крымского мыса Опук и мыса Меганом, под Судаком). После этого представители украинской стороны смогли подойти и забрать корабли.

Гальюн в порядке!

Анекдот про унитазы

Но буквально на следующий день после передачи кораблей Украина высказала свои претензии. Во-первых, Киев продолжит судиться из-за инцидента в Керченском проливе. Заместитель главы МИД Елена Зеркаль заявила, что Киев не собирается отзывать свой иск к России «о нарушении иммунитета трех военных кораблей и их экипажей в Керченском проливе», который был подан в международный трибунал по морскому праву 1 апреля 2019 года. Во-вторых, командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что на задержанных Россией кораблях «демонтировано практически все оборудование, в том числе унитазы, розетки, плафоны». Вторя украинскому адмиралу выступил и бывший военный прокурор Украины Анатолий Матиос, который заявил, что подготовил список «украденного» оборудования с возвращенных Россией кораблей. В нем якобы перечислены радиостанции, огнетушители, кухонные плиты, унитазы и другое. По данным Матиоса, «разбиты установленные на судах системы распознавания и вооружения, украдены станции космической связи, радиолокационные станции». Кроме этого, украинские власти сообщают о пропаже боеприпасов, надувной моторной лодки, плота, осветительных приборов, вытяжки, запчастей и документов. «На катере «Бердянск» пробиты бронерубка и машинное отделение, поврежден левый двигатель. Составленный перечень может быть использован в международных судах», – добавил к списку претензий вышеупомянутый Матиос. Но, как говорят источники в российских силовых ведомствах, здесь есть один нюанс. Дело в том, что офицер ВМСУ, принимавший корабли, всё задокументировал. И претензий по их состоянию не было… Да и съемка украинского имущества, сделанная российской стороной накануне передачи кораблей и уже доступная в интернете, явно противоречит заявлениям Киева. Так что «наезд за унитазы» выглядит каким-то анекдотом.

Виктор ПОПОВСКИЙ
Фото newkuban.ru, @rian_ru / Telegram
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 555 от 22 ноября 2019 года

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Просмотров: 57 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:50

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