Пропаганда кусается

Украинские СМИ рылись в севастопольских отходах, волновались из-за воды и кораблей и «пристегнули» к Крыму питерского убийцу

На этой неделе издания и сайты соседнего государства обратили внимание на странную связь между «питерским расчленителем» Олегом Соколовым и визитом на полуостров французских политиков, на исчезнувшее озеро, на санитарное состояние севастопольских пляжей и, конечно, на передачу Россией украинских кораблей.

Они уплыли...

На этой неделе большинство разговоров в украинских СМИ, когда речь заходит о Крыме – про передачу Россией задержанных в прошлом году возле Керченского пролива украинских кораблей. Несколько дней назад, как известно, Россия передала Украине корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». «Они в сопровождении спецтехники возвращаются в Одессу. Буксиры «Титан», «Гайдамака» и поисково-спасательный корабль «Сапфир» вышли из портов Одессы, Черноморска и Южного еще 16 ноября. 18 ноября буксиры дошли до нейтральных вод Черного моря вблизи юго-восточного побережья Крыма. Там прошла передача захваченных судов ВМСУ», – сообщает сайт украинского телеканала. На момент выхода этого номера газеты украинские корабли, надо полагать, уже будут качаться на одесских волнах, а вот информационное пространство Украины по-прежнему будут качать совсем другие волны – пропагандистские, антироссийские. Это уже понятно по тому колоссальному количеству спекуляций и фейков, которые в украинских СМИ сопровождали вышеуказанный процесс передачи.

Стандартный уровень пропаганды

Несколько дней назад широко распространялась информация о сложной ситуации с водой на полуострове. Впрочем, на самом деле, сложности здесь скорее гипотетические, чем реальные, ведь жители полуострова никак пока не почувствовали на себе этот самый вододефицит. Но для сайтов сопредельного государства это стало благодатной темой, чтобы, так сказать, позлорадствовать. А заодно распространить массу сомнительной информации. Например, украинское издание не побрезговало заголовком: «Экокатастрофа продолжается: в Крыму исчезло еще одно озеро». Речь про озеро в Кизиловом. К заметке прилагается и соответствующее фото, на котором действительно видно, что водоем фактически обмелел. Но, во-первых, автором сообщения является аноним, во-вторых, совершенно бездоказательно утверждается, что «это не засуха – целенаправленно уничтожено». В общем, стандартный для большинства украинских СМИ совсем непритязательный уровень антироссийской пропаганды.

Поковырялись в помойках

Еще смешнее выглядит информация на украинском ресурсе, сообщающем ни много ни мало о том, что «в Крыму уничтожили популярный курорт». И заголовок грозный – «Ужас на пляже». О чем же на самом деле идет речь? Оказывается, некий аноним сфотографировал несколько переполненных мусорных урн в районе севастопольского Парка Победы. И действительно там расположены популярные пляжи. Конечно, не убранный мусор, особенно если его много и если это происходит в таких заметных местах – недопустимая вещь. Но к чему здесь «пляжи пришли в негодность»? К чему «уничтоженный курорт»? Да к тому, чтобы формировать у украинцев мнение, что «при России в Крыму всё плохо». Вот и ковыряются украинские СМИ в помойках… А мусор тем временем уже убрали.

И тут Крым приплели

Страшное убийство в Санкт-Петербурге, в котором обвиняется сейчас российский историк Олег Соколов, стараниями украинских СМИ приобрело ещё и «крымский оттенок». Ну, установка у них такая: притягивать к теме российского Крыма побольше негатива, хоть на ровном месте добывайте, хоть из пальца его высасывайте… Так вот. Как пишет украинское издание, оказывается, что Соколов «сотрудничал с французской ультраправой партией «Национальное объединение» Марин Ле Пен и содействовал визиту французских радикалов в оккупированный Крым». Издание отмечает, что во французской прессе имя Соколова связывают с Марион Марешаль, племянницей Марин Ле Пен. Действительно в 2015 году в Крым приезжали французские депутаты, часть из которых была из «Национального объединения» (на тот момент «Национальный фронт») или близких к нему сил. Издание пишет, ссылаясь на соцсети, что этот визит глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий организовал не без содействия Соколова.