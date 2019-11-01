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Спорт

В шестой раз Хэмилтон!

Итоги осенних гонок главного автоспорта планеты

Нет сомнения, что в автоспорте самым популярным среди чемпионатов мира в разных классах автомобилей остаётся «Формула-1», в которой ежегодно двадцать сильнейших профессиональных гонщиков планеты оспаривают титул чемпиона мира. И как утверждает мировая статистика, каждый третий водитель, садящийся за руль автомашины, является болельщиком автоспорта, а каждый пятый – знает имя легендарного гонщика, немца Михаэля Шумахера, который с 1994 по 2004 годы семь раз становился чемпионом мира.

Три месяца расставания

Последний раз на страницах нашего еженедельника мы рассказывали в конце августа о событиях на чемпионате, когда за спиной у гонщиков остались уже розыгрыши двенадцати Гран-при из двадцати одного, запланированного на этот год. К тому моменту, как мы уже привыкли за последние годы, за Кубок конструкторов сражались две самые мощные автомобильные конюшни – «Мерседес» и «Феррари». А в личном первенстве тон задавали «мерседесовцы», пятикратный чемпион мира, британец Льюис Хэмилтон и финн Валттери Боттас. В активе Льюиса уже были победы на Гран-при Бахрейна, Китая, Испании, Монако, Канады, Франции, Великобритании, Венгрии, а Валттери первенствовал на Гран-при Австралии и Азербайджана. Как говорится, «перчатку» опытным асам шоссейных трасс смог бросить только молодой голландский гонщик Макс Ферстапен, который сенсационно опередил всех на Гран-при Австрии и Германии. Кстати, состязания болидов на немецкой земле принесли пока первый и последний звучный успех единственному российскому пилоту Даниилу Квяту, который выступает за клуб «Торо Россо – Хонда» и поднялся на третью ступеньку пьедестала почёта.

В последующие три месяца состоялись Гран-при Бельгии, Италии, Сингапура, России, Японии, Мексики, США и Бразилии. И сегодня мы предлагаем читателям побывать в различных частях планеты, чтобы познакомиться с результатами прошедших стартов.

Льюис Хэмилтон

Гран-при Бельгии и Италии

Тринадцатый этап. Ставло. Гонка на 44 круга (308,052 км). За день до старта этапа на трасе проходили гонки «Формула-2», которые закончились трагедией. Столкнулись на большой скорости француз Антуан Юбер и американец Хуан Мануэль Корреа. Первый, не приходя в сознание, скончался в госпитале, а второй – с переломами двух ног, с ушибами позвоночника выжил в этой страшной аварии. Но в главной гонке «Формула-1» Гран-при Бельгии достался талантливому гонщику «Феррари» Шарлю Леклеру из Монако, который опередил Хэмилтона и Боттаса и записал в свой актив первую победу на этапе. Наш Даня Квят финишировал седьмым, в очередной раз завоевав призовые баллы, которых удостаиваются десять лучших гонщиков.

Четырнадцатый этап. Монца. Гонка на 53 круга (306,720 км). Неделя прошла после первого успеха Леклера, и вновь монегаск стал сильнейшим, завоевав Гран-при Италии. И опять его главными соперниками на этапе были «мерседесовцы». Только на этот раз вторым финишировал Боттас, а третьим – Хэмилтон. А вот Квят не доехал до финиша, поломка болида заставила его сойти с дистанции. Теперь гонщикам предстоял перелёт из Европы в Азию.

Гран-при Сингапура и России

Пятнадцатый этап. Марина Бэй. Гонка на 61 круг (308,706 км). И здесь Гран-при достался гонщику из «Феррари», четырёхкратному чемпиону мира, немцу Себастьяну Феттелю. На этот раз «мерседесовцы» остались вне большой игры. За Себастьяном белую черту финиша пересекли Леклер и Ферстапен, а Квят остался одиннадцатым. И надеялся «реабилитировать» себя в Сочи, куда из Сингапура перебирался гоночный караван.

Шестнадцатый этап. Сочи. 53 круга (309,745 км). Хотя Даня Квят и мечтал отличиться перед соотечественниками, но закончил гонку лишь двенадцатым. А Гран-при России вновь достался симпатичному мулату Хэмилтону, который явно нацелился на звание «Почётного гражданина Сочи». Это был уже девятый Гран-при, выигранный в нынешнем году британцем. Три секунды уступил ему Боттас и пять – Леклер. И вновь караван возвращался в Азию.

Гран-при Японии и Мексики

Семнадцатый этап. Судзука. Гонка на 52 круга (301,471 км). Наступило время свой третий Гран-при в нынешнем первенстве завоевать Боттасу, опередившему Феттеля и Хэмилтона. Один балл за десятое место достался Квяту. Теперь чемпионат направился в Северную и Южную Америку, куда «Мерседес» прихватил с собой досрочно выигранный Кубок конструкторов.

Восемнадцатый этап. Мехико. Гонка на 71 круг (305,354 км). Десятый Гран-при завоевал Хэмилтон. Теперь он оставил на втором месте Феттеля и на третьем – Хэмилтона. Одиннадцатым был Квят.

Гран-при США и Бразилии

Девятнадцатый этап. Остин. Гонка на 56 кругов (308,405 км). Для того чтобы досрочно в шестой раз стать чемпионом мира, Хэмилтону необходимо было финишировать восьмым, а он, уступив своему товарищу по команде Боттасу четыре секунды, под гром аплодисментов переполненных трибун автодрома закончил дистанцию вторым. Третьим был Ферстапен, а его недавний соперник Квят – лишь двенадцатым.

Двадцатый этап. Сан-Паулу. Гонка на 71 круг (305,909 км). Как говорится: «Мавр сделал своё дело и удалился». Хэмилтон и Боттас на этот раз оставались в тени. А свой третий Гран-при завоевал Ферстапен, с которым на пьедестал почёта, испить огромную бутылку шампанского, поднялись француз Пьер Гасли и испанец Карлос Сайнс-младший. Десятку лучших замкнул Квят.

Последний аккорд

Он будет сыгран 1 декабря на Гран-при Абу-Даби. Перед заключительной гонкой сезона в десятку сильнейших входят: чемпион мира-2019 Хэмилтон – 381, Боттас – 314, Леклер – 249, Ферстапен – 235, Феттель – 230, Александр Албон (Таиланд) – 84, Сайнс-младший – 80, Гасли – 77, Даниэль Риккардо (Австралия) – 46, Серхио Перес (Мексика) – 44 балла. Россиянин Квят находится на тринадцатом месте (34 балла) среди двадцати гонщиков.

Дмитрий ПОЛЕЖАЕВ
Фото drive2.ru, versiya.info
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 555 от 22 ноября 2019 года

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Просмотров: 115 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:19

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