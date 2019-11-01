Двадцатка определена

«Недостающие» четыре сборные для решающей части чемпионата отберут теперь уже весной

Вот и завершилась первая часть отборочного этапа к XVI чемпионату Европы, который примет старт летом будущего года на стадионах двенадцати стран нашего континента, в том числе и в России – на берегах Невы, в Санкт-Петербурге. Эта же первая часть назвала двадцать из двадцати четырёх участников решающей части юбилейного первенства. Это сборные: Австрии, Англии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии, России, Турции, Украины, Уэльса, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии, Швеции.

Не обошлось без сенсаций

Группа A. Англия – Черногория – 7:0, Чехия – Косово – 2:1, Косово – Англия – 0:4, Болгария – Чехия – 1:0. Обратила на себя внимание сборная Косова, которая хотя и крупно уступила англичанам, но надеется, что весной может попытаться прорваться в число 24 участников Евро-2020. Турнирная таблица: Англия – 21, Чехия – 15, Косово – 11, Болгария – 6, Черногория – 3 очка.

Группа B. Сербия – Люксембург – 3:2, Португалия – Литва – 6:0, Сербия – Украина – 2:2, Люксембург – Португалия – 0:2. Отлично выступила сборная Украины, прошедшая весь турнир без поражений и сумевшая обыграть действующего чемпиона Европы сборную Португалии. У чемпионов континента в центре внимания был, как всегда, Криштиану Роналду, который забил, играя за сборную, 99 мячей. Пока его в мире по этому показателю опережает лишь иранец Али Даен – 109 голов. Турнирная таблица: Украина – 20, Португалия – 17, Сербия – 14, Люксембург – 4, Литва – 1 очко.

Группа C. Германия – Белоруссия – 4:0, Северная Ирландия – Нидерланды – 0:0, Нидерланды – Эстония – 5:0, Германия – Северная Ирландия – 6:1. Постепенно начали набирать свойственные им высокие игровые кондиции немцы и голландцы. Турнирная таблица: Германия – 21, Нидерланды – 19, Северная Ирландия – 13, Белоруссия – 4, Эстония – 1 очко.

Группа D. Швейцария – Грузия – 1:0, Дания – Гибралтар – 6:0, Ирландия – Дания – 1:1, Гибралтар – Швейцария – 1:6. Лишь в заключительном восьмом туре швейцарцы смогли настичь весь отбор лидировавших в группе датчан и по личным встречам занять первое место. Турнирная таблица: Швейцария – 17, Дания – 17, Ирландия – 13, Грузия – 8, Гибралтар – 0 очков.

Группа E. Азербайджан – Уэльс – 0:2, Хорватия – Словакия – 3:1, Уэльс – Венгрия – 2:0, Словакия – Азербайджан – 2:0. Одна из главных сенсаций отбора: провал сборной Венгрии и успех сборной Уэльса. Турнирная таблица: Хорватия – 17, Уэльс – 14, Словакия – 13, Венгрия – 12, Азербайджан – 1 очко.

Группа F. Норвегия – Фареры – 4:0, Испания – Мальта – 7:0, Румыния – Швеция – 0:2, Швеция – Фареры – 3:0, Испания – Румыния – 5:0, Мальта – Норвегия – 1:2. Явно неудачно выступили румыны, рассчитывавшие на большее. Турнирная таблица: Испания – 26, Швеция – 21, Норвегия – 17, Румыния – 14, Фареры – 3, Мальта – 3 очка.

Группа G. Словения – Латвия – 1:0, Австрия – Северная Македония – 2:1, Израиль – Польша – 1:2, Польша – Словения – 3:2, Северная Македония – Израиль – 1:0, Латвия – Австрия – 1:0. Поражает крайне слабая игра прибалтийских сборных, в том числе и латышей. Турнирная таблица: Польша – 25, Австрия – 19, Словения – 14, Северная Македония – 14. Израиль – 11, Латвия – 3 очка.

Группа H. Турция – Исландия – 0:0, Албания – Андорра – 2:2, Франция – Молдавия – 2:1, Молдавия – Исландия – 1:2, Андорра – Турция – 0:2, Албания – Франция – 0:2. Вряд ли кто-нибудь рассчитывал, что у действующего чемпиона мира французов найдётся достойный соперник в группе. Но им оказались турки и этим украсили группу. Турнирная таблица: Франция – 25, Турция – 23, Исландия – 19, Албания – 13, Андорра – 4, Молдавия – 3 очка.

Группа I. Россия – Бельгия – 1:4, Кипр – Шотландия – 1:2, Сан-Марино – Казахстан – 1:3, Бельгия – Кипр – 6:1, Шотландия – Казахстан – 3:1, Сан-Марино – Россия – 0:5. Сборная Бельгии вторая, кто преодолел турнир со стопроцентным показателем очков, а россияне – лучшие среди всех, кто занял вторые места в отборочных группах. Турнирная таблица: Бельгия – 30, Россия – 24, Шотландия – 15, Кипр – 10, Казахстан – 10, Сан-Марино – 0 очков.

Группа J. Финляндия – Лихтенштейн – 3:0, Армения – Греция – 0:1, Босния – Италия – 0:3, Лихтенштейн – Босния – 0:3, Греция – Финляндия – 2:1, Италия – Армения – 9:1. Блестяще провели турнир итальянцы, взявшие сто процентов очков. Турнирная таблица: Италия – 30, Финляндия – 18, Греция – 14, Босния и Герцеговина – 13, Армения – 10, Лихтенштейн – 2 очка.

Дождёмся весны

Теперь необходимо ещё отобрать четыре сборные для решающей части чемпионата, но это произойдёт только весной. Однако уже 30 ноября в Бухаресте будет проведена жеребьёвка группового этапа Евро-2020, правда, при условном наименовании четырёх пока недостающих участников первенства.