Шкурные вопросы

Патент для иностранцев, социальные доплаты и депутаты без зарплат

На минувшей неделе в Севастополе депутаты рассмотрели ряд законопроектов. Один из вопросов касался увеличения стоимости патента для иностранных граждан, а иностранцев в городе столько, что в бюджет города от продажи этих патентов может поступить более 77 миллионов рублей.

Патенты для иностранцев

Напомним, что в соответствии с налоговым кодексом РФ фиксированный авансовый платеж по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму в России на основании патента, подлежит индексации на определенный коэффициент. То есть, регион каждый год увеличивает или уменьшает стоимость патента, исходя из этого самого коэффициента. Таким образом, в 2018 году в Севастополе он равнялся 1,934. Теперь же его предлагается увеличить до 2,2, и действовать он будет в 2020 году.

При этом рассчитывается данный коэффициент исходя из плановой средней городской зарплаты, установленной на 2020 год, которая, по мнению правительства города, будет составлять не менее 38390 рублей в месяц.

Станислав Борисенко, глава департамента труда и соцзащиты:

«Есть два коэффициента: один коэффициент, который устанавливает Минэкономразвития, для регулирования трудовых отношений на рынке труда, с учетом иностранных граждан, которые не являются плательщиками налога на доходы физических лиц и работают по патентам, и коэффициенты, учитывающие особенности субъекта РФ, для того чтобы регулировать привлечение или создание преференций для собственных граждан на рынке труда… От плановой зарплаты делим на коэффициент-дефлятор, учитывая индекс потребительских цен, коэффициент и получился 2,2. Методика расчета согласована с Контрольно-счетной палатой».

При этом чиновники планируют, что благодаря продаже патентов в 2020-м в бюджет Севастополя поступит больше 77 миллионов рублей. А сама стоимость патента увеличится примерно на 700 рублей и составит почти 4 тысячи 800 рублей в месяц.

Станислав Борисенко:

«Мы приравнивали платежи в виде налога на доходы физических лиц и платежи по патенту для того, чтобы работодатель, когда он рассматривает из двух вариантов: житель Севастополя или приезжий, не руководствовался таким соображением: за этого мне платить больше, а за этого – меньше».

При этом, по данным докладчика, по патентам в Севастополе в 2017 году трудился 1231 человек, в 2018-м – 1354, а в первом полугодии этого года – 220 иностранных граждан.

Данный законопроект был одобрен депутатами единогласно и принят сразу в двух чтениях без каких-либо поправок.

Социальные доплаты

Также депутаты рассматривали вопрос, который касался внесения изменений в законопроект «О государственной социальной помощи в городе Севастополе».

Станислав Борисенко, директор Департамента труда и социальной защиты населения:

«В этом году методика определения регионов – субъектов Российской Федерации, которым выплачивалась федеральная социальная доплата, несколько изменилась. Установлено, что в 2020 году величина прожиточного минимума пенсионера в городе Севастополе будет превышать величину прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации. Это означает, что в соответствии с федеральным законом мы переходим от выплаты дополнительного материального обеспечения через Пенсионный фонд федеральными средствами доплаты на установление региональной социальной доплаты Департаментом труда и социальной защиты населения города».

Прогнозный расчет величины прожиточного минимума пенсионеров в городе Севастополе на 2020 год должен составить 9597 рублей, что выше, чем в целом по России, где данная сумма составляет 9311 рублей.

Депутаты без зарплат

Еще один вопрос, который должны были рассмотреть депутаты на прошедшей сессии, касался назначения заработной платы трём заместителям председателя местного Законодательного собрания и главам постоянных комитетов. Напомним, что эта норма содержалась в законопроекте, который разработали 19 из 23 севастопольских парламентариев. При этом 15 ноября на заседании регионального политсовета «Единой России» члены партии решили отказаться от инициативы, которая обошлась бы городскому бюджету в 24 миллиона рублей. В итоге парламентарии также решили отказаться от рассмотрения данного законопроекта.

Василий Пархоменко, депутат Законодательного собрания Севастополя:

«Количество депутатов в 100 раз меньше, чем исполнительная власть Севастополя, и примерно по зарплате такая же пропорция. И в связи с этим возникает, естественно, вопрос: а как дальше работать этим депутатам? Можно пойти на содержание к какому-нибудь денежному мешку, можно устроиться на работу и бегать сюда периодически, ну, скажем, раз в две недели и нажимать кнопки, желательно зеленую».

Также с трибуны прозвучало предложение отказаться от зарплаты всем депутатам. Напомним, что пока вознаграждение продолжат получать председатель Законодательного собрания и руководители пяти фракций. Новый же документ депутаты решили доработать.