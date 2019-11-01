Хроника происшествий и преступлений

В День памяти погибших в ДТП погибло несколько крымчан

17 ноября отмечался Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, учрежденный ООН. Но именно в этот день, по трагической иронии судьбы, сразу несколько крымчан лишились жизней в дорожных авариях…

Трагические исходы

17 ноября первое смертельное ДТП было зафиксировано уже в час ночи. В Ялте не справился с управлением своим мотоциклом «Хонда» 28-летний мужчина. На дороге, ведущей в сторону Севастополя, он сильно превысил скорость, врезался в бордюр и, вылетев из седла, так приземлился на дорожное покрытие, что получил травмы, не совместимые с жизнью. Следующий погиб на рассвете, в Красноперекопском районе. Здесь ВАЗ под управлением 60-летнего водителя налетел на 80-летнего пешехода, пытавшегося перейти дорогу. Было еще темно, и водитель не успел затормозить. В результате удара машины по человеку тот скончался на месте.

Около четырех часов дня трагедия разыгралась в Кировском районе, на трассе «Таврида». Мчавшийся из Симферополя в сторону Феодосии «Ленд Ровер» сильно превышал скорость. В результате 38-летний водитель на небольшом закруглении дороги не справился с управлением, машина выскочила на встречную полосу и врезалась в бензовоз. В него тут же влетел на большой скорости ехавший следом автомобиль ДЭУ. В результате в ДЭУ погиб 61-летний пассажир и тяжелые травмы получил 52-летний водитель.

В среднем в Крыму на дорогах гибнет 1-2 человека в неделю, но, чтобы погибали за день трое, случается не часто.

Тенденции и алкоголь

В последние дни на дорогах Крыма наметилась тенденция с попаданием в ДТП водителей и пассажиров мотоциклов и мопедов. А точнее с выпадением водителей и пассажиров из мотоциклетных и мопедных сидений. Особенно ярко это проявилось 16 ноября. В час ночи по городу Ялта мчался мопед с двумя 22-летними седоками. На Алупкинском шоссе мотоконь взбрыкнул, и седоки сначала распластались на дороге, а затем – на больничных койках с весьма серьезными травмами.

В Бахчисарае 27-летний местный житель, находившийся за рулем мопеда «Хонда», столкнулся с 38-летней дамой, находившейся за рулем автомобиля «Пежо». В результате столкновения, выпавший из седла мотонаездник оказался в больнице с черепно-мозговой травмой, а дама оказалась в этом виноватой.

Еще один мопед 16 ноября не доехал до пункта назначения в Джанкойском районе. А двигался он под управлением 66-летнего пенсионера из села Яркое Поле в село Находка. Во время поездки мопед оказался в кювете со свернутым рулем, а пенсионер оказался в больнице с поломанным бедром.

Надо ли говорить, что многие ДТП, особенно с двухколесными транспортными средствами, происходят по вине зеленого змия. Это, конечно же, понимают и в ГИБДД, поэтому там решили с 22 по 24 ноября провести в Крыму операцию «Нетрезвый водитель». Цель данного мероприятия – повальная проверка водителей на алкоголь. Однако не все пьющие водители смогли дождаться трех заветных дней операции. Еще не успели правоохранители объявить о «Нетрезвом водителе», как таковой нарисовался в селе Емельяновка Нижнегорского района. Здесь сотрудники ГИБДД остановили автомобиль с 43-летним в хлам пьяным местным жителем. Как выяснилось, этот товарищ уже не впервые садится за руль пьяным, точнее в таком состоянии не впервые попадается. Теперь данному неоднократно нетрезвому водителю придется отвечать по статье 264 Уголовного кодекса России. А это до двух лет лишения свободы. Такое наказание ждет всех, кто, попавшись пьяным за рулем, вновь за него садится.

Что в столице криминального

Обычный криминал в последние дни, как обычно, не дремал. И больше всего он по обыкновению не дремал в крымской столице. Так, 40-летняя жительница Симферополя пыталась задушить свою 63-летнюю матушку, с которой проживала в одной квартире. Как выяснилось, дочка по пьянке частенько тренировала на родительнице удушающие приемы, но этот раз мог стать фатальным. Поэтому почтенная женщина и сдала любимое дитя в полицию. Душительнице родительницы светит до двух лет лишения свободы.

В Симферополе полицейские задержали несколько воров. 36-летний наркоман залез днем в чужой дом и утащил оттуда мобильник, изделия из драгметалла и 30 тысяч рублей. Когда злодея задерживали, он уже всё успел спустить на собственные нужды, в основном наркотические.

Оригинальной кражей отметился 43-летний житель крымской столицы. Он зашел в салон мобильной связи и попросил продавца дать ему посмотреть ну очень дорогой смартфон. А когда труженик мобильного прилавка переключил внимание на другого покупателя, наш «смотрящий» молниеносно вышел из магазина «на свободу». Когда он в следующий раз выйдет на свободу, неизвестно, поскольку его поймали, и, как выяснилось, это уже не в первый раз.

Не менее оригинальные мошенничества совершал в Симферополе 40-летний гастролер из Черноморского района. Он брал в аренду автомобили в специализированных фирмах на несколько дней и продавал машины навсегда. А вырученные деньги спускал на красивую жизнь.

Банальное служебное воровство совершил 49-летний симферополец, неоднократно судимый за мордобой. Правда с избиением ближних своих он давно завязал, завел семью и устроился работать администратором в хостел. Однако денег на праведную семейную жизнь не хватало, вот наш герой и обчистил одного из постояльцев, о чем тот не преминул сообщить в полицию.

В Симферополе на днях попался крупный наркопроизводитель. Это 41-летний местный житель. В его домовладении правоохранители нашли более 6,5 килограммов марихуаны, расфасованной по пакетам и готовой к реализации.

Чем отметились регионы

На днях чуть было не перестал дышать 40-летний житель Ялты. У него с другом-ровесником было большое застолье, в ходе которого мужички поругались. Друг разбил стеклянную банку с огурцами и осколком так изрезал нашего героя, что того еле потом врачи спасли. Естественно, осколочный злодей задержан.

Недалеко от Белогорска правоохранители остановили легковой автомобиль и обнаружили у 18-летнего водителя около 150 граммов готовой к употреблению марихуаны. Аналогичный случай произошел и в Феодосии. Только здесь у 32-летнего водителя в пачке из-под сигарет была найдена так называемая «соль».

Уникальную серию преступлений совершил в Керчи 19-летний местный студент. Он накупил сувенирных банкнот номиналом по две тысячи рублей и ринулся их менять по торговым точкам. Пока тети продавщицы соображали, что им впарили деньги, выпущенные «банком приколов», студент с разменянной наличностью уже удирал, и, хотя ему орали вслед, мол, остановись, негодяй, студент только прибавлял газу. Так он разменял десять прикольных купюр, пока его не поймали.

Кстати, мошенничества с сувенирными деньгами «банка приколов» процветают по всей России. Особенно часто на эти махинации попадаются пенсионеры. Но не они одни. Прикольные купюры принимают даже банкоматы, выпущенные 10 лет назад и не оснащенные соответствующими программами безопасности. Хождение купюр «банка приколов» уже пытались запретить и на уровне Центрального банка, и на уровне Госдумы, но пока безрезультатно.