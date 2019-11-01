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Особенности зимнего отдыха

На какие крымские курорты поедут россияне, как они хотят отдохнуть и как повлияет на это новый закон

Российские туристические сервисы уже начали публиковать аналитические сводки о том, как и где россияне хотят провести свои новогодние каникулы. И Крым традиционно занимает в рекреационных планах наших сограждан далеко не последнее место. Но вместе с тем полуостров может встретить туристов и новыми ценами, и новыми условиями размещения, в связи с изменившейся недавно законодательной базой.

Поднимут цены или нет?

Что касается изменения цен на крымский отдых, то тут мнения расходятся. Одни эксперты считают, что коммерсанты не смогут отказать себе в удовольствии заработать на «новогодних» туристах и цены, соответственно, поднимут. Другие уверяют, что в условиях нынешнего туристического рынка стоимость подниматься не будет, ведь отельеры, дескать, работают на перспективу и не хотят ради нескольких дней «какого-нибудь заработка» испортить имидж на весь предстоящий курортный сезон. Проще говоря, чтобы не потерять клиентов. Но в последнем случае речь, по всей видимости, всё же о средних и крупных предпринимателях. Также об упомянутой долгосрочной перспективе, к примеру, председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова недавно сообщила в эфире одной из радиостанций: в следующем курортном сезоне повышения цен на отдых в крымских местах размещения не предвидится. Но, опять же, с поправкой на «величину бизнеса». Ведь, по ее же информации, часть представителей малых отелей республики всё-таки решили несколько поднять стоимость проживания. Но сумма будет незначительной, считает эксперт. «Я не вижу глобального роста цен. Где-то половина предпринимателей решила повысить стоимость на уровень инфляции, половина заявила цены на уровне прошлого года. Уже сейчас отелями объявлены акции раннего бронирования, скидки на туры длительного пребывания», – говорит Стамбульникова.

Кто, куда и как

Итак, куда именно собираются приехать отдыхающие на новогодние каникулы?

В частности, специалисты российского сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru спросили у экспертов туротрасли, какие направления являются самыми популярными для отдыха. В составленный рейтинг попали новые города для таких путешествий – это Севастополь, Калининград и Сухум. Также в первую десятку вошли Ялта, Сочи, Санкт-Петербург, Шерегеш, Казань, Москва и Суздаль. Большинство туристов планируют свой отдых в новогодние каникулы провести вдвоем (38%), и чаще всего они арендуют квартиры (49%). В то же время туристы с детьми (25,7%) выбирают на Новый год отели, а те, кто планирует отдохнуть компанией (21,7%), – гостевые дома и коттеджи.

А вот у портала Bnovo свои сведения, согласно которым пятерка популярных новогодних направлений это – Калининград, Санкт-Петербург, Сочи, Ялта и Севастополь. При этом в Сочи и Крым туристы планируют ехать на новогодние праздники минимум на неделю, в Санкт-Петербург – на пять дней, а в Москву и Калининград – на два дня.

Что же касается уже упомянутого отдыха с детьми, то российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru проанализировал данные оплаченных заявок (броней) отелей, квартир и домов туристов с детьми на период с 30 декабря 2019-го по 8 января 2020-го. «Первую семерку курортов, популярных у российских семей на Новый год и Рождество для отдыха с детьми, составили Сочи в Краснодарском крае, Ялта, Мисхор, Алушта и Феодосия в Крыму, Кисловодск в Ставропольском крае и Банное в Башкирии», – рассказали эксперты. Как видите, Крыма в этих планах немало. Кстати, по этим же данным, туристы с детьми бронируют отдых на зимние каникулы на период от 3 до 13 ночей. Например, в Феодосии семьи планируют остановиться почти на две недели, а в Мисхоре – на неделю. На жилье они намерены потратить от 1,8 тыс. до 5 тыс. рублей в сутки.

Общие тенденции

Если же говорить о предпочтениях россиян, не «зацикливаясь» только на Крыме, то картина получается следующая – россияне стали реже интересоваться европейскими курортами и предпочитают проводить новогодние каникулы в восточных странах. Об этом, например, сообщает РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майю Ломидзе. Эксперты отмечают, что за последний год перелеты в Европу подорожали на 10-15%, а чартерных рейсов на такие курорты практически нет. В то же время путевки на экзотические курорты стали более доступными. Если прошлой зимой недельный отдых на популярных азиатских курортах стоил 75-80 тыс. рублей на человека, то в этом году цена стартует от 45-50 тыс. «Европейские туры на пять-шесть дней с проживанием в отелях категории три «звезды» обходятся как минимум в 80-90 тысяч рублей на человека. Это дороже, чем отдых на экзотическом направлении», – заключила Ломидзе. Так, в этом году в пятерку наиболее популярных у россиян турнаправлений вошли Таиланд, ОАЭ, Куба, Доминикана и Вьетнам. Единственным государством, находящимся в Европе, куда немалое количество отдыхающих поедет в этом году, стала Турция.

Вокруг да около запрета

Еще одним фактором, который может повлиять на планы туристов, является новый закон, согласно которому в России запретили предоставлять гостиничные услуги в жилых помещениях. Но тут, как и с ценами, мнения экспертов расходятся.

Одни говорят, что сказаться нововведение может существенно, так как на сегодня 60-65% всего турпотока в Крым принимают жилые дома и помещения. Речь идет об апартаментах, гостевых домах, виллах, усадьбах, эллингах. «Получится так, что если турист желает получить сервис и комфорт, то добро пожаловать в гостиницу. А более бюджетный отдых станет недоступным», – говорят специалисты. Правда, на эти опасения еще несколько недель назад ответила глава инспекции по жилищному надзору РК Элина Акулова, сообщившая в эфире крымского радио, что собственники жилых помещений имеют возможность переоформить свое имущество в нежилое и таким образом «выйти из ситуации», получить возможность сдавать свои квадратные метры. А получить соответствующий документ, дескать, можно в органе местного самоуправления. Но для этого, опять же по закону, собственнику нужно иметь отдельный вход в это помещение, оплачивать услуги ЖКХ совсем по другому, более высокому тарифу и т. д.

Другие же говорят, что ничего существенно не изменится и данный запрет, кроме тех гостиниц, которые размещались в жилых помещениях, затронет только хостелы. И если исходить из информации крымских властей, то хостелов в регионе насчитывается не более полутора десятков. Таким образом, нововведения не повлияют на турбизнес в республике. К примеру, в комментарии РИА Новости Крым адвокат, член правления Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья Наталья Петровская сообщила: «Это затрагивает в большей степени хостелы. Собственник гостевого дома, который ранее эксплуатировал помещение как гостиницу, имеет возможность сдавать комнаты. А вот в качестве хостела он никак не может использовать помещение, потому что там не предполагается аренда места, а не комнаты целиком».

Ну а как получится на практике, покажут грядущие новогодние каникулы. В конце концов, именно туристы, их активность, их деньги, их впечатления и отзывы станут самым верным индикатором.

Игорь ШИЛОВ
Фото Архив КТ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 555 от 22 ноября 2019 года

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Просмотров: 108 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 12:32

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