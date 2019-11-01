Когда дела пошли не так

Процедура признания гражданина банкротом

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью Крыма в российском правовом поле. Сегодня расскажем о процедуре признания гражданина банкротом. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

От полумиллиона и выше

С 01.10.2015 появилась законодательно закрепленная возможность признания граждан банкротами. При этом для возбуждения дел о банкротстве граждан учитываются в том числе требования кредиторов и уполномоченного органа, возникшие до указанной даты.

Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании гражданина банкротом обладает он сам, конкурсный кредитор (в том числе по требованиям о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей) и уполномоченный орган (например, Федеральная налоговая служба России).

По общему правилу начать процедуру банкротства должника можно, если требования к нему составляют не менее 500 тыс. руб. и они не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда должны были быть исполнены.

Должник обязан обратиться в суд с заявлением о признании его банкротом, если удовлетворение требований одного или нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения им денежных обязательств или обязанности по уплате обязательных платежей (далее – обязательства) в полном объеме перед другими кредиторами и размер таких обязательств в совокупности составляет не менее 500 тыс. руб. В суд с таким заявлением необходимо обратиться не позднее 30 рабочих дней со дня, когда должник узнал или должен был узнать о соответствующих обстоятельствах.

В заявлении о признании банкротом необходимо указать в том числе сумму требований кредиторов, размер задолженности, сведения об имеющемся у должника имуществе, обоснование невозможности удовлетворения требований кредиторов, наименование и адрес саморегулируемой организации, из числа членов которой должен быть утвержден финансовый управляющий.

Копии заявления следует направить конкурсным кредиторам и в уполномоченные органы.

Дело о банкротстве должника рассматривается судом по месту жительства должника.

Госпошлина за подачу заявления о признании банкротом составляет 300 руб.

Денежные средства на выплату вознаграждения финансовому управляющему и лицам, обеспечивающим исполнение возложенных на него обязанностей, подлежат внесению в депозит суда.

Дело о банкротстве может быть прекращено судом на любой стадии при отсутствии средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе расходов на выплату вознаграждения финансовому управляющему.

Сроки и последствия

Заявление подлежит рассмотрению судом не ранее чем по истечении 15 дней и не позднее трех месяцев с даты его принятия. По результатам рассмотрения заявления суд может вынести определение о признании заявления обоснованным и введении реструктуризации долгов гражданина.

С даты вынесения судом определения, содержащего указание на введение реструктуризации долгов, наступают, в частности, такие последствия:

- вводится мораторий на удовлетворение требований по вашим обязательствам;

- считается наступившим срок исполнения обязательств, возникших до принятия судом заявления;

- сделки по приобретению и отчуждению имущества стоимостью свыше 50 тыс. руб., а также по получению и выдаче займов (кредитов) и по передаче имущества в залог могут совершаться вами лишь с предварительного письменного согласия финансового управляющего.

Если гражданин не соответствует требованиям для утверждения плана реструктуризации долгов, или в установленный срок финансовым управляющим не получен ни один проект плана, или представленный план не был утвержден судом, суд выносит определение о признании гражданина банкротом и реализации вашего имущества. В таком случае реализация имущества вводится судом на срок не более чем шесть месяцев, который может быть продлен.

Признание гражданина банкротом влечет следующие последствия:

- в течение пяти лет гражданин не может взять кредит/заем без указания на факт своего банкротства, а также повторно заявить о возбуждении дела о признании вас банкротом;

-в течение трех лет гражданин не вправе занимать должности в органах управления юридического лица или иным образом участвовать в управлении юридическим лицом.

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