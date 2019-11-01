Крымское «евангелие» от князя Владимира

19 ноября исполняется 150 лет со дня рождения общественного деятеля, депутата Государственной думы I созыва от Таврической губернии Владимира Оболенского

Этот человек известен тем, что оставил потомкам подробные и эмоциональные воспоминания о полуострове того времени, когда власть здесь менялась, что называется, не по дням, а по часам.

Прочная связь

С полуостровом князь Оболенский имел тесную связь. Не раз уезжал отсюда, но снова возвращался. Словно земля эта была излишне эксцентричной, но всё равно очень любимой женщиной, без которой никак.

Оболенский принадлежал к тем представителям старой русской аристократии, которые выросли из монархии, но придерживались либеральных идей, желали, чтобы в России всё было по-другому, а потом, когда их желание сбылось, сделались «козлами отпущения», слишком умные, чтобы быть понятными и понятыми. Но Оболенский всё же не оставлял попыток достучаться до современников и донести правду до сознания следующих поколений. И всё потому, что понимал: в начале перемен в стране было слово, слово его и ему подобных, и это слово должно было стать последним, но не стало.

Новое понимание жизни

Владимир Оболенский родился в Санкт-Петербурге. Он был внуком героя эпохи наполеоновских войн Василия Петровича Оболенского. Отец умер, когда Володе едва исполнилось 6 лет, и опекуном мальчика стал Виктор Антонович Арцимович, активный участник великих реформ 1860-х годов. Этот факт не мог не сказаться на формировании общественно-политических взглядов Оболенского, мир он видел глазами своего опекуна. Уже во времена учёбы в университете Владимир стал активным участником либерального студенческого движения, дружил с будущим основателем РСДРП, убеждённым меньшевиком Александром Николаевичем Потресовым, будущим редактором первых марксистских журналов Петром Бернгардовичем Струве, будущим видным представителем «легального марксизма» Михаилом Ивановичем Туган-Барановским и будущим министром народного просвещения Временного правительства Сергеем Фёдоровичем Ольденбургом.

Общественная деятельность учёбе мешала, и, чтобы Владимир не остался недоучкой, его отправили в Берлинский университет.

В 1893 году Оболенский поступил в Министерство земледелия и государственных имуществ, где служил в отделе сельской экономики и сельскохозяйственной статистики и при этом не оставлял попыток помочь нуждающимся. Потом был земским статистиком в Смоленской губернии, позже в губернии Псковской, затем стал заведующим статистическим бюро Орловской губернской земской управы. И, наконец, в 1903 году его выбрали гласным Ялтинского уездного земства и Таврического губернского земского собрания. Так состоялась первая встреча Владимира Андреевича с Крымом. Правда, пребывание на полуострове в тот раз длилось недолго – в 1904 году Оболенский вступил в Союз освобождения (нелегальное политическое движение за введение в России политических свобод), за что решением Министерства внутренних дел был уволен от должности гласного губернского земства. Но вскоре он вернулся на полуостров, чтобы создать здесь новую «Жизнь Крыма».

Правдорубец и самопиарщик

«Жизнь Крыма» – это газета, создателем и редактором которой стал Оболенский.

«В Симферополе до этого времени издавалось две маленьких газеты – «Крым» и «Салгир», главным образом занимавшихся культурой местных сплетен. Редактор-издатель «Крыма», не бездарный, но совершенно спившийся старик Балабуха не брезговал шантажом, за что его испитая физиономия не раз покрывалась синяками. Обе газеты совершенно зачахли от конкуренции издававшегося в Севастополе «Крымского Вестника» – газеты бойкой, имевшей талантливых сотрудников, но пошловатой и совершенно неопределенной в политическом отношении. Таким образом, местные жители, которые не выписывали столичных газет, а таких было множество, были лишены политического руководства в такой ответственный в русской жизни момент, когда приближался срок выборов в первый русский парламент», – вспоминает Владимир Андреевич. И из воспоминаний этих становится ясным, что сам он тоже очень даже метил в тот самый парламент. Это уже после другой революции, Октябрьской, активным противником которой он был, вернувшийся в Крым Оболенский станет в большей степени наблюдателем, чем участником, будет пытаться анализировать, кто прав, кто виноват, кто хорош, а кто плох, но так и не поймёт.

Этюд в красно-белых тонах

«Однажды утром дети, идущие в школы и гимназии, увидели висящих на фонарях Симферополя страшных мертвецов с высунутыми языками. Этого Симферополь еще не видывал за все время гражданской ­войны. Даже большевики творили свои кровавые дела без такого доказательства. Выяснилось, что это генерал Кутепов распорядился таким образом терроризировать симферопольских большевиков», – свидетельствует Оболенский.

И после этой фразы может показаться, что он очень даже не против красных. Но нет, Оболенский уже никому не верит. Просто натуралистично-саркастично рисует свой этюд в красно-белых тонах, отмечая, что такие, как он, люди без определённого окраса, тоже приобретают актуальный политический оттенок: «Чтобы управлять Крымом, им (большевикам. – Ред.) пришлось искать себе интеллигентных помощников. И тут свои услуги предложили им некоторые лидеры местных меньшевиков, которые и стали фактическими руководителями нескольких ведомств. Во главе комиссариата юстиции стал меньшевик Лейбман, комиссариатом финансов заведывал А. Г. Галлоп, народного просвещения – П. И. Новицкий, труда – Немченко. Трое из них в настоящее время уже вошли в коммунистическую партию, а один заявляет себя беспартийным, но занимает высокий пост в одном из центральных учреждений Советского правительства. В то время они еще называли себя меньшевиками, но присутствовали постоянно в высшем органе местной крымской власти и оказывали смягчающее влияние на всю внутреннюю политику большевиков. Вероятно, в значительной степени их влиянию мы были обязаны сравнительной мягкостью большевистского режима».

В этих словах сквозит утопическая надежда, что у них, у таких как Оболенский, что-то всё же может получиться, они ещё принесут пользу стране. И не суть, кто проложит путь к благоденствию – Деникин, Врангель или Ленин с его братом, «добродушным человеком, пьяницей и забулдыгой», – главное, что они, сторонники реформ, но не революций, умные и породистые, будут на подхвате. Однако вышло иначе.

В ноябре 1920 года Владимир Андреевич Оболенский с семьёй навсегда покинул Крым. Поселился в Париже. И засел за написание своих крымских «евангелий». Теперь пользу России он мог принести только так.