Вспомнить всё

Как в крымской столице благоустраивают территорию Старорусского кладбища

Землю под него городская управа Симферополя выделила в 1852 году, накануне Крымской войны. А закрыли погост для захоронений в середине прошлого века. Но закрыть не значит забыть.

Восстановленная память

«В рамках реконструкции была проведена замена старого и укладка нового асфальтобетонного покрытия. Также были демонтированы старые и установлены 23 новые опоры наружного освещения. Кроме того, подрядчик сделал пешеходную дорожку. В настоящее время завершается вывоз растительных остатков и бытового мусора, собранного на территории кладбища», – сообщила несколько дней назад начальник департамента городского хозяйства администрации города Симферополя Эльвира Евтухова. Чиновница добавила, что ремонтные работы уже завершены на 99% и на данный момент идёт согласование технических условий для подключения сетей наружного освещения.

Стоит напомнить, что проект по сохранению исторической памяти «От памятника к памяти: Мемориализация культурного наследия Старорусского кладбища в городе Симферополе» был поддержан Фондом президентских грантов. О чём несколько ранее сообщали в пресс-службе Госкомхрана РК. Цель проекта была обозначена как «создание условий для обеспечения сохранности культурного наследия Старорусского кладбища Симферополя и увековечения памяти выдающихся людей Крыма».

И, к слову, грант в 1,7 миллиона рублей общественниками уже выигран. Эту сумму озвучила председатель Общественного совета при Госкомитете культурного наследия республики Наталья Кармазина. Она же сказала, что «деньги пойдут на проектную и подготовительную работу, будет сделана страница в Интернете, где будут обозначены интересные памятники на этом месте и представлена концепция сохранения парка». Проект должны разработать к концу ноября 2020 года. А ремонтные работы – это совершенно другая статья расходов. И другая инициатива.

Призраки прошлого

А ведь ещё совсем недавно журналисты включали кладбище в ТОП-10 самых жутких мест Крыма, наряду с заброшенной АЭС в Щёлкино, бункером «Алсу» и т. д. (об этом «КТ» писал в № 206 от 9 ноября 2012 года). Почему? Да просто потому, что здесь не раз и не два совершались акты вандализма, свидетельствующие о том, что люди очень часто подвержены приступам массовой амнезии.

Ещё в начале прошлого века дорогу на Старорусское кладбище Симферополя протоптали гробокопатели. По слухам, только в тридцатые годы из старых могил ими было извлечено золота на девять миллионов советских рублей.

Несколько позже, в середине 50-х, часть кладбища была снесена ради строительства стадиона Симферопольского ВВПСУ (высшее военно-политическое строительное училище). «С географическим местом училищу повезло», – написано в книге, посвященной пятидесятилетию этого учебного заведения. И ничего, что на кладбище, – просвещенным симферопольцам известно, что практически весь современный городской центр вырос на костях. Ну что тут поделать?

Куда более прискорбный акт вандализма имел место не так давно, в июне 2011-го. Тогда строительной фирмой в ходе восстановления аварийного забора были уничтожены могилы советских воинов и партизан. Их попросту снесли ковшом экскаватора. И обелиски с могильными плитами ещё долго лежали сваленные в кучу вперемешку с землёй.

А готический храм, что в конце кладбища, давно считается приютом доморощенных оккультистов, которых не смущает соседство похороненных неподалёку героев и святых.

Святая земля

На территории Старорусского кладбища расположены 23 военно-мемориальных объекта, внесенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, имеются и памятники с неопределенным на сегодняшний день статусом. В Интернете подробная и достоверная информация об объектах Старорусского кладбища отсутствует. Всё больше относящиеся к нему отдельные факты, включённые в современную городскую мифологию. Речь в данном случае идёт о некогда похороненных на Старорусском кладбище святителе Луке (Войно-Ясенецком) и святителе Гурии (Карпове).

Архиепископ Лука умер 11 июня 1961 года, в воскресенье, в День Всех Святых, в земле Российской просиявших. Поэтому вполне логично, что и похоронен он был у храма Всех Святых, того самого, что открылся на Старорусском кладбище ещё в 1864 году. Надгробие снабдили надписью: «Архиепископ Лука Войно-Ясенецкий 18 (27). IV.77 – 19 (11).VI.61 Доктор медицины, профессор хирургии, лауреат». Говорят, его место захоронения легко можно было узнать по охапкам живых роз, которые украшали могилу в любое время года. И, как пишут на православных сайтах: «Со всей страны приезжали на его могилку, чувствуя отклик на молитвенные обращения в виде облегчения недугов».

В 1996 году прошло открытие мощей, и при большом стечении народа они были доставлены в Свято-Троицкий собор Симферополя.

Об ещё одном церковном иерархе, чьи нетленные мощи также одно время пребывали на Старорусском кладбище, написано ещё больше чудесного. Речь идёт об архиепископе Таврическом Гурии, чьи останки были изначально погребены в Александро-Невском соборе, а в 1929 году перенесены к уже не раз упомянутому храму Всех Святых. Якобы на его могиле после молитвенного обращения получали исцеление те, кто страдал от болезней суставов, туберкулёза костей и эпилепсии. Считается, что святитель хранил Симферополь от разрушения во время Великой Отечественной войны.

На Старорусском кладбище похоронены участники и свидетели многих войн – Крымской, Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной. Они все тоже хранили от бед и крымскую столицу, и весь русский мир. Здесь был склеп князя Василия Долгорукова и мавзолей губернатора Дмитрия Нарышкина, здесь могилы комиссара бригады 51-й армии Иван Гекало, подпольщиков Виктора Ефремова, Зои Рухадзе, Евгения Дерюгина, Леонида Тарабукина и многих других. Они жили не ради славы, но без памяти о них мы не можем считаться живыми. Это наши ценностные ориентиры.