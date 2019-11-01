Кроме шуток

Почему мужчины оказались более смешными?

Учёные доказали, что в процессе эволюции сильный пол, чтобы выжить, был вынужден оттачивать своё чувство юмора. Тогда как удел прекрасной половины – просто смеяться в нужное время и в нужном месте

Смеётся тот, кто смеётся с последствиями

Юмор не так прост, как кажется. Это сложнейшее явление, включающее в себя социальные, эмоциональные, физиологические, когнитивные, культурные и эволюционные особенности.

А ещё, как оказалось, чувство юмора помогает мужчинам передавать свои гены последующим поколениям, то есть размножаться. Женщины почему-то твёрдо уверены, что чувство юмора у мужчины напрямую связано с интеллектом, любой шутник им представляется человеком недюжинного ума, кем-то избранным, заслуживающим особого внимания. Мужчины в свою очередь отдают предпочтение женщинам, смеющимся над их шутками, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

За остротой в карман

Проверить, насколько правдив устоявшийся стереотип о том, что мужчины шутят лучше женщин, решили исследователи из Университета Аберистуита и Университета Северной Каролины, США. Об этом пишет Psychology Today. Сообщается, что учёные обобщили 28 ранее проведённых похожих исследований, в которых приняло участие более пяти тысяч человек. Сколько из них было мужчин и сколько женщин, не уточняется.

Участников эксперимента просили пошутить – к примеру, составить забавную подпись к карикатуре. В оценке их остроумия психологи сошлись на том, что 63% мужчин юморят лучше среднестатистической женщины.

Ещё одно примечательное исследование провёл американский психолог Роберт Провайн – он показывал респондентам забавные видео. По его итогам, выяснилось, что женщины смеются намного чаще, чем мужчины, и что и те и другие куда больше смеются над мужчинами, чем над женщинами.

Психологом Мэри Кроуфорд из Университета Коннектикута были выделены некоторые гендерные предпочтения в юморе. Оказалось, мужчины – приверженцы злого юмора и сарказма, им по душе жанр слэпстик и невербальные шутки, в то время как женщинам больше нравятся юмористические истории и текстовые шутки. Психолог обратила внимание и на то, что мужчины и женщины шутят по-разному и в зависимости от компании. В мужской компании мужчины предпочитают агрессивный юмор, часто направленный на собеседников, в то время как в присутствии женщин их юмор становится более мягким. И, наоборот, женщины в мужской компании ведут себя более агрессивно, чтобы продемонстрировать мужчинам, что они могут быть с ними на равных. Также она отметила, что мужчины чаще смеются над собой, чем женщины, однако при этом женщины чаще используют самоуничижительные шутки.

В то же время исследователи в один голос твердят, что не стоит считать абсолютно всех мужчин остроумнее женщин. И в связи с этим напоминают об известных комедийных актрисах, в том числе о Люсиль Болл, Джоан Риверс, Саре Сильверман, Тине Фей и Али Вонг, женщинах, которые в чувстве юмора превосходят 99,9% всех мужчин.

Женщинам здесь не место

Россияне, правда, целиком и полностью за мужской юмор. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в текущем году провёл опрос и выяснил, каких юмористов предпочитают россияне. Об этом сообщает ТАСС.

В ТОПе вполне прогнозируемо не оказалось ни одной женщины!

21% респондентов любимым юмористом считают Михаила Задорнова, при этом среди 45−59-летних их 28%.

20% проголосовали за Евгения Петросяна, среди населения старше 60 лет таких 28%. Михаил Жванецкий получил 9% голосов (14% – среди 60 лет+).

Россиянам от 18 до 24 лет нравятся шутки Павла Воли и Гарика Харламова. 5% респондентов предпочтение отдают Максиму Галкину, Владимиру Винокуру и Ефиму Шифрину. 13% опрошенных заявили, что у них нет любимого комика.

Чаще всего юмористические передачи смотрят россияне старше 60 лет. 6% из них делают это ежедневно.

Правда, другие социологические опросы оставляют женщинам-юмористам хоть какую-то надежду. Главное женское юмористической шоу страны Comedy Woman входит в тройку самых просматриваемых отечественных передач.

Сам себе комик

Примечательно, что излюбленной темой для шуток большинства россиян является тема этой рубрики. Опрос, проведённый Исследовательским центром Superjob, показал, что 11% наших сограждан больше всего любят шутить на тему отношений мужчин и женщин.

Шутки о женщинах и жёнах, а именно об их чертах характера, внешности и привычках, любят 3% опрошенных. Посмеяться над отдельной категорией женщин – блондинками – не прочь также 3% россиян. Закономерно, что шутки о женщинах – преимущественно мужская слабость, их любят 4% представителей сильного пола и только 1% женщин. А вот шутки о блондинках больше любят дамы (4% по сравнению с 1% среди мужчин).

Остроты на тему отношений, любви и брака дамам нравятся больше, чем представителям сильного пола (13% и 9% соответственно). Мужчины же предпочитают шутки о политике (7% против 4% среди женщин).

Шутки о мужчинах любят преимущественно женщины. Мужчинам же гораздо приятнее пошутить о любимой тёще (3%). А вот самоирония – явно не мужской конёк: шутки о самом себе любит лишь 1% мужчин (среди женщин таких 4%). «Любимая тема для шуток – это я сама. Шучу, чтобы разрядить напряжённую атмосферу на работе», – комментируют дамы.

Вообще не любят шутить всего 6% опрошенных: «У меня отсутствует чувство юмора...»; «Да ну их – эти шутки!».