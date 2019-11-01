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Желающих не нашлось

На днях стало известно, что Международный аэропорт Симферополь не смог найти подрядчика, чтобы построить вокруг территории аэровокзального комплекса забор и установить там системы защиты. По окончании срока подачи заявок (тендер был объявлен ещё 18 октября) не подано ни одной, судя по информации на сайте государственных закупок. Хотя цена вопроса совсем не маленькая – 931 млн рублей из средств федерального бюджета. Что отпугивает потенциальных строителей, толком не ясно – официальных комментариев нет. Но сообщается, что по условиям закупки «подрядчику предстоит провести реконструкцию периметрового ограждения с установкой технических средств охраны (камеры видеонаблюдения, тревожная сигнализация, бесперебойное освещение периметра), строительство патрульной автодороги». Предполагается, что ограждение будет сетчатым, высотой 2,44 метра. На ограждение будет натянута колючая проволока высотой 50 см. Также предусмотрено строительство трех контрольно-пропускных пунктов и путепровода через автодорогу Симферополь – Евпатория длиной 81,4 метра и шириной – 9,6 метра.

Примечательно, что аналогичный конкурс проводился и в апреле 2018 года. Но до сих пор желающих не нашлось...

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 556 от 29 ноября 2019 года

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Просмотров: 133 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:28

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