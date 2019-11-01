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Говорят, что... в курортной столице «разбирают» набережную

Житель Ялты Юрий Л. возмущён: «Куда подевались зонтики с ялтинской набережной?! Сначала фонари убрали, якобы к сезону новые поставят, сезон кончился, а их так и нет! Теперь зонтики?! Что дальше? Какие достопримечательности ещё снимут? Пальмы выкопают? Ленина на металл сдадут? Нужно украшать набережную, а не разбирать её! Верните зонтики на место!»