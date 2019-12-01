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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... въезд на территорию роддомов стал платным

Пожелавший сохранить анонимность житель Симферополя озадачен: «Хотелось бы узнать стоимость проезда на территорию родильного дома №1 в Симферополе (на улице Воровского). 23.11.2019 г., в 19:00, у жены начал тянуть живот, в 19:15 мы уже были у шлагбаума роддома, у которого очень «милая» дама сказала, что проезд запрещён, указав на информационную табличку «въезд по пропускам». На уговоры и просьбы женщина не реагировала, сказала: «Вы всё равно не заедете на нужный этаж! Паркуйтесь на дороге и идите». Пока я припарковался и собрал нужные вещи, подъехал «Порш» (номер авто записан. – Прим. авт.). В этот момент я взял под руку жену, и мы медленно (жене было тяжело идти) направились в сторону приемного отделения. Водитель данного а/м вышел из машины и также просил пропустить, но при этом предлагая деньги, через 3 минуты он успешно въехал на территорию роддома! Может, пора ввести прейскурант под такими табличками?»

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 556 от 29 ноября 2019 года

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Просмотров: 119 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 18:40

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