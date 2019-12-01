Говорят, что... симферопольцы возмущены состоянием детской поликлиники

Говорят, симферопольская детская поликлиника по адресу ул. Долгоруковская, 31, переживает не лучшие времена. Причём настолько, что человеческому терпению, кажется, пришёл конец. «Нарушения норм САНПиНа, строительных норм при содержании здания показывают неэффективность работы Министерства здравоохранения», – пишут родители пациентов этой поликлиники в соцсетях. И приводят целый список претензий к медицинскому учреждению. Мол, во-первых, фасад больницы находится в аварийном состоянии, с него осыпается штукатурка, а центральный вход закрыт. Во-вторых, хоть на кровле и уложен новый рубероид, парапеты ничем не прикрыты и вся вода попадает под кровлю, вследствие чего здание разрушается. В-третьих, ремонт стен и полов в здании не проводился лет 30, в аварийном состоянии коридоры, палаты, трещины на стенах, краска слазит пластами, местами отсутствует кафельная плитка. В-четвертых, вход в больницу без тамбура, тепловой пушки, на дверях неисправная пружина, нет доводчика, утеплителя, в коридорах холодно. В-пятых, мебель в нарушение норм из ткани, обивка порвана, старая. В-шестых, в коридорах нет освещения, не работают светильники. И это ещё далеко не полный список.