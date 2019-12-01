Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Ураган вокруг «Тайгана»
Продолжение обновления
Трагедия на улице Ларионова
В честь единства
Домушники в «топе»
Мнение
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... чудеса с тротуарной плиткой происходят в Ялте

Насмехаясь над «криво-косо» и «как попало» выложенной тротуарной плиткой, симферопольцы уже отточили своё остроумие до остроты самурайского меча. Однако опыт некачественного плитоукладывания у Симферополя стали перенимать и в других городах полуострова. К примеру, в Ялте. Говорят, там, в непосредственной близости от Управления архитектуры, на улице Свердлова, плитку укладывают не абы как, а волнами. И «волны» эти уже превращаются в «цунами» гражданского негодования. Ялтинцы уже вовсю строчат гневные посты. «Горе-работники на замечание ответили, что это по проекту. Как? Там угол завален настолько, что, например, мамашке с коляской надо будет ещё придерживать ребёнка, чтобы он не вывалился вбок», – пишет одна из местных жительниц. В комментариях к посту даму постарались утешить: «Видели бы вы, как плитку в Парке Победы уложили в Севастополе за 1,5 млрд руб., вы бы не удивлялись». А может, дело не в деньгах и не в кривых руках? Может, те, кому поручено укладывать плитку на улицах крымских городов, просто насмотрелись фильмов типа «Доктора Стрэнджа», где пространство искривляется и изгибается по воле главных героев, и теперь хотят повторить их подвиг в реале, без использования компьютерной графики?

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 556 от 29 ноября 2019 года

Еще статьи:
Просмотров: 87 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 18:44

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Декабрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Декабрь 2019 (12)
Ноябрь 2019 (87)
Октябрь 2019 (88)
Сентябрь 2019 (87)
Август 2019 (88)
Июль 2019 (89)

© 2008—2019, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: info@ktelegraf.com.ru