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Говорят, что... чудеса с тротуарной плиткой происходят в Ялте Насмехаясь над «криво-косо» и «как попало» выложенной тротуарной плиткой, симферопольцы уже отточили своё остроумие до остроты самурайского меча. Однако опыт некачественного плитоукладывания у Симферополя стали перенимать и в других городах полуострова. К примеру, в Ялте. Говорят, там, в непосредственной близости от Управления архитектуры, на улице Свердлова, плитку укладывают не абы как, а волнами. И «волны» эти уже превращаются в «цунами» гражданского негодования. Ялтинцы уже вовсю строчат гневные посты. «Горе-работники на замечание ответили, что это по проекту. Как? Там угол завален настолько, что, например, мамашке с коляской надо будет ещё придерживать ребёнка, чтобы он не вывалился вбок», – пишет одна из местных жительниц. В комментариях к посту даму постарались утешить: «Видели бы вы, как плитку в Парке Победы уложили в Севастополе за 1,5 млрд руб., вы бы не удивлялись». А может, дело не в деньгах и не в кривых руках? Может, те, кому поручено укладывать плитку на улицах крымских городов, просто насмотрелись фильмов типа «Доктора Стрэнджа», где пространство искривляется и изгибается по воле главных героев, и теперь хотят повторить их подвиг в реале, без использования компьютерной графики? Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 556 от 29 ноября 2019 года Еще статьи: Муниципальная обязаловка Говорят, что... перед ЗАГСом вскоре будет ров Говорят, что... симферопольцы боятся заходить в подземные переходы Говорят, что... ремонт тротуаров не впечатлил горожан Говорят, что... фасады утепляют, не соблюдая технологий