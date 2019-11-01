Лучшее шоу сезона

Выбор министров решили не делать публичным

Формирование нового состава крымского правительства длится уже более двух месяцев. Конкурс, призванный определить кандидатов на министерские посты, должен был состоять из четырёх этапов: подачи документов, тестирования, теледебатов и собеседования с главой Крыма. Однако на этой неделе члены наблюдательного совета, видимо уже и сами утомлённые затянувшимся отбором, внесли предложение: минуя стадию дебатов, сразу перейти к собеседованию. На том и порешили.

Кина не будет

Собственно, вся эпопея с конкурсом затевалась для того, чтобы обеспечить максимальную открытость и демократичность процесса формирования нового правительства. Кроме того, планировалось тотальное обновление номенклатурного состава: принять участие в отборе, как заявлялось, могли все желающие. И таковых, кстати, нашлось немало! На конкурс было подано 124 заявки со всей страны, во второй тур вышло 117 человек.

Главная «фишка» проекта – публичность происходящего и возможность для граждан принять участие в выборе будущих членов крымского правительства. Каждый кандидат должен был подготовить свою программу, изложить её во время теледебатов и получить обратную связь – крымчане могли поддержать понравившегося претендента, проголосовав за него по телефону или на специальном портале. Ноу-хау не только для Крыма, но и для всей России. Республика намеревалась стать примером демократического подхода к формированию исполнительной власти для всей страны.

Но это было два месяца назад. А на этой неделе на заседании наблюдательного совета кадрового проекта было решено отказаться от дебатов и сразу перейти к собеседованию кандидатов с главой республики.

Юрий Гоцанюк, председатель Совета министров РК:

«Одна из причин состоит в том, что ряд кандидатов, которые подали анкеты для участия в конкурсе, не приняли участие в этапе тестирования. Ещё одной из причин стала неравномерная подача заявок, а также непонимание некоторыми участниками конкурса тех профильных направлений, которыми должно заниматься выбранное ими министерство. Поэтому членами наблюдательного совета было высказано предложение отказаться от дебатов, которое я поддержал и передал главе Крыма. Он поддержал это решение и в ближайшие дни проведёт собеседование с кандидатами».

В общем, единственным элементом публичности в проекте оказался обнародованный рейтинг его участников. Сейчас любой гражданин может беспрепятственно ознакомиться с результатами тестирования и оценками за кандидатские эссе на официальном портале крымского правительства. Кстати, наибольшее количество баллов набрали нынешние министры и сотрудники Совмина. Вот вам и обновление кадрового состава.

Те же лица

Кстати, о кадрах. На очередном заседании Государственного совета РК депутаты согласовали назначение бывшего вице-премьера республики Ларисы Опанасюк на должность уполномоченного по правам человека в Крыму. Представление о её назначении было направлено в парламент главой республики, а ранее кандидатуру экс-руководителя аппарата Совмина согласовала уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Кроме того, в ходе сессии парламентарии переизбрали Анатолия Заиченко в качестве главы Счётной палаты Республики Крым. Эту должность он занимает с 2014 года. Представление о назначении Заиченко внёс председатель Госсовета РК Владимир Константинов, а прежде – в установленном порядке – кандидатуру согласовал председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин.

Баланс соблюдён

В ходе сессии Госсовета был принят во втором чтении главный финансовый документ республики – проект бюджета региона. Как вы помните, он включает в себя две части: бюджет на будущий год и на период до 2022 года. В общих чертах обозначим суть документа.

Структура доходов бюджета республики на 2020 год включает в себя безвозмездные поступления в размере 134,2 млрд рублей (73,2%), налоговые доходы в объёме 46,1 млрд (25,2%), неналоговые поступления в сумме 3 млрд (1,6%). Безвозмездные поступления в 2020 году ожидаются в размере 134,2 млрд рублей, со снижением на 1,2% к актуальным параметрам 2019 года. В 2021 году они составят 109,9 млрд. (на 18% меньше, чем в 2020 году), а в 2022 году – 121,3 млрд (рост на 10,4% к уровню 2021 года). По сравнению с 2020 годом в 2022 году прогнозируется снижение объёма безвозмездных трансфертов на 12,9 млрд рублей, или на 9,6%.

В расходной части бюджета на 2020 год наибольший объём средств планируется направить на национальную экономику – 87,3 млрд рублей, или более 47% от общего объёма запланированных расходов. На образование планируется потратить 29,4 млрд (16%), на социальную политику – 27,3 млрд (15%), на здравоохранение – 12,1 млрд (6,6%), на жилищно-коммунальное хозяйство – 11,5 млрд (6,3%), на культуру и кинематографию – 3,8 млрд (2,1%), на физическую культуру и спорт – 3 млрд рублей (1,6%).

По словам вице-премьера республики – министра финансов Крыма Ирины Кивико, доходы и расходы бюджета в 2020 году, согласно одобренному депутатами законопроекту, составят 185,2 млрд рублей. Таким образом, после первого чтения данные параметры увеличились на 1,9 млрд рублей за счёт роста объёма безвозмездных поступлений из федеральной казны, а также безвозмездных поступлений от госкорпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ. Также Ирина Кивико уточнила, что в бюджете на будущий год на 1,2 млрд рублей будет увеличена субсидия на осуществление денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребёнка и последующих детей.

На 2021 год доходы и расходы бюджета запланированы в объёме 162,4 млрд рублей, на 2022 год – 178,5 млрд рублей. Таким образом, планируемый бюджет республики на все три года является, как и рассчитывали крымские власти, сбалансированным и бездефицитным.

Владимир Константинов, председатель Государственного совета РК:

«В течение этого периода предусмотрено постепенное замещение налоговыми и неналоговыми доходами безвозмездных поступлений. Эта тенденция приведёт к некоторому сокращению доходной части бюджета в 2021 году, но при этом обращаю ваше внимание, что рост наших собственных доходов предусмотрен для каждого следующего года в сравнении с предыдущим. Это потребует от нас немалых усилий и напряжённой совместной работы исполнительной и законодательной республиканской власти».