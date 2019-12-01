Новый каток, школа и реконструкция Большой Морской

Какие архитектурные изменения ждут Севастополь в ближайшее время

«Крымский ТелеграфЪ» уже рассказывал читателям о строительстве крытого катка в Севастополе, проект которого был утвержден пару недель назад на заседании Архитектурно-художественного совета при Департаменте архитектуры и градостроительства. Тогда местные архитекторы наконец утвердили проект крытого катка с искусственным льдом, который должен быть построен в районе пересечения улицы Генерала Мельника с Лабораторным шоссе. Теперь же стала известна компания-подрядчик, которая возьмется за воплощение проекта в жизнь. Ей стала московская строительная компания СК «Высотспецстрой».

Прежде уже «отметились»

Напомним, что данная компания уже работала в Севастополе. К примеру, она была привлечена к строительству недостроенной многоэтажки на улице Комбрига Потапова, 35, которая предназначалась для представителей реабилитированных народов и которую, кстати сказать, вновь разморозили.

Кстати, строительство 9-этажного дома для реабилитированных граждан началось ещё в 2007 году, при Украине. В 2010 году объект с готовым фундаментом и двумя этажами был заморожен, и только в январе 2018 года строительство возобновилось. Тогда подрядчику ООО «СК „ЮжУралСтрой”», выигравшему конкурс в 2017 году, не хватило собственных ресурсов, и, чтобы наверстать отставание от графика, он привлек к работам «Высотспецстрой». Но правительство экс-губернатора Овсянникова проект провалило. Сейчас же в департаменте капстроительства готовят новый пакет документов, чтобы в ближайшее время объявить новый конкурс на завершение строительных работ.

Кроме того, компания также ведет строительство новой общеобразовательной школы на проспекте Античном. Планируется, что объект будет сдан в эксплуатацию уже в декабре текущего года.

Даниил Кирилкин, заместитель директора Департамента капитального строительства:

«Работа подрядчика нас вполне устраивает. Всё ведется в соответствии с графиком. Безусловно, для данного густонаселенного молодого микрорайона образовательный центр «Античный» станет хорошим подспорьем. Дети смогут получать образовательные услуги в одном месте – от детского сада до школы. Это учебное заведение рассчитано на 600 мест, предусматривает 24 класса вместимостью по 25 человек».

Планируется, что новая школа будет оснащена тиром в подвале, залами для занятия музыкой, хореографическим залом, шахматным классом. Будет создана благоприятная среда для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. На прилегающей к школе территории появятся физкультурно-спортивная и игровая зоны.

С надеждой на лучшее

«Крымский ТелеграфЪ» пообщался с Натальей Мендель, архитектором севастопольского представительства «Высотспецстроя», и узнал, какие еще изменения могут ожидать Севастополь.

Наталья Мендель:

«Наша компания зарегистрирована в 1991 году, имеет достойный послужной список реализованных проектов и, безусловно, заслуживает внимания. Сегодня хотелось бы рассказать вам про объект, который интересует чуть ли не каждого жителя Севастополя. Это строительство крытого катка с искусственным льдом, на проектирование которого наша компания заключила контракт с Дирекцией капитального строительства города Севастополя. Здесь запроектировано красивое здание в современном стиле. Архитектурными, цветовыми и отделочными решениями мы постарались воплотить образ, который соответствовал бы функциональному назначению здания. Сейчас оно напоминает глыбу переливающегося льда, с имитацией искрящихся кристаллов, усиливая образ цветной динамической подсветкой и интерактивными рекламными экранами. Запроектировано благоустройство, организованы удобные парковки и проезды к зданию. Мы были заинтересованы в том, чтобы объект радовал как жителей города, так и туристов и чтобы с помощью современных материалов в художественных образах выразить общественные идеи своего времени».

Отдельно архитектор высоко оценила работу Архитектурного совета города Севастополя, чья деятельность и профессионализм, по ее мнению, берегут Севастополь от некачественных «архитектурных шедевров».

Наталья Мендель:

«Что касается реконструкции улицы Большая Морская, то я знаю, что мнений в городе очень много, и я выражу лишь свое. Лично мне очень хочется, чтобы город, сохраняя свой исторический архитектурный облик, в то же время преобразовывался в духе времени. Компания, которая выполняет проект реконструкции, насколько я знаю, занимается сейчас реконструкцией парка Учкуевка. Лично мне нравится их работа, а второй этап благоустройства, а именно дополнительное озеленение, уверена, наилучшим образом завершит преображение. Поэтому очень искренне хочется верить, что обновленная улица Большая Морская всех нас приятно удивит и будет радовать жителей города и туристов много лет, став прекрасным местом отдыха и прогулок».