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Вне законаКриминал

Страдающие прилавки и витрины...

...А также «эволюция» домушников

Раньше говорили, невозможно не украсть то, что плохо лежит. Сейчас это выражение утеряло свою былую актуальность. Ныне тащат в основном, что хорошо лежит. А хорошо, а главное красиво, всё лежит в магазинах. Да так красиво, что просто многим не удержаться, чтобы не обчистить торговые заведения. Так что магазинные кражи сейчас очень популярны, и вот для иллюстрации несколько примеров.

Виски отольётся сроком

В Симферополе попались муж и жена, проживающие в одном из пригородных сел. Этим деревенским супругам чуть больше 30 лет, но им уже порядком поднадоела садово-огородная деятельность, и они занялись воровством элитного алкоголя. Голубки «тырили» спиртное, в основном дорогущий виски, в одном из супермаркетов крымской столицы. Спиртное выносили мимо кассы под одеждой. Пока труженики торговли не хватились и не сообщили в полицию, деревенская чета «обула» супермаркет на несколько десятков бутылок, стоимостью несколько десятков тысяч рублей. Практически всё похищенное у воров изъято, они почти не пили и не продавали добычу, а готовились ее толкнуть перед Новым годом. Сейчас супругам светит по пять лет лишения свободы по статье 158 Уголовного кодекса РФ – кража.

Аналогичный вор пойман и в Красноперекопске. Правда, ему всего 21 год и попался он на первых двух бутылках виски. Спиртное злоумышленник вынес из магазина в рукавах своей куртки. Но вынес так неудачно, что сразу был задержан. А поскольку у него до этого были мелкие кражи, виски отольется вору реальным сроком по всё той же 158-й статье.

В одном из сел Сакского района ночью оказался обворован местный деревенский продмаг. Когда утром мадам хозяюшка пришла в магазин, она, к своему огорчению, обнаружила сорванную оконную решетку, разбитое окно и исчезновение из кассы 10 тысяч рублей. На предмет наглого похищения денег пострадавшая обратилась в полицию. Местные Пинкертоны сразу стали трясти деревенский криминалитет. Но тот был не при делах. А вором оказался скромный сельский паренек 18 лет от роду. Сейчас ему грозит до пяти лет лишения свободы, но, если он искренне раскается и пообещает больше не воровать, по крайней мере в родном сельском поселении, может отделаться и штрафом.

В Симферополе попался 35-летний местный злодей, который повадился таскать ночью из магазинов слабоалкогольные напитки. Вор взламывал защитные ролеты в небольших торговых точках, загружался спиртным и гулял потом пару дней. Кражи были незначительными, и пострадавшие, как правило, куда следует, не обращались, что, конечно, не следовало делать. Но однажды вору «повезло», в одном из магазинов ему в качестве добычи попались ноутбук, плюс 50 тысяч рублей наличностью. Ноутбук ушел в ломбард, а деньги – на пропой. Вот только похмелье было грустным, злодея за ноутбук и 50 тысяч задержала полиция, да еще доказала его причастность к нескольким кражам слабоалкогольных напитков, с предварительным взломом торговых точек.

В одном из магазинов поселка Гаспра отличилась местная 40-летняя воровка. Правда, она не с прилавка товар «подмела», а залезла в рюкзачок 70-летней пенсионерки. Причем фактически на глазах потерпевшей, и тут же исчезла. Добычей похитительницы стали кошелек с деньгами и мобильный телефон. Бабушка быстро обратилась в полицию. Полисмены также быстро задержали подозреваемую и вернули бабушке ее мобильник и кошелек, правда без денег, воровка их успела потратить. Как бы там ни было, злоумышленнице светит реальный срок лишения свободы по статье 161 УК РФ – грабеж.

От бытовухи до «дорожного воровства»

Одним из популярных видов преступлений продолжают оставаться спонтанные пьяные бытовухи. Одна весьма резонансная недавно произошла в Ялте. В полицию позвонил некий местный житель и сообщил, что видел, как с балкона второго этажа высотного дома вылетел человек и с грохотом приземлился на тротуар. К сожалению, приехавшие вскоре врачи и полицейские смогли только констатировать, что несчастный разбился насмерть. Причину его гибели установили быстро. Как выяснилось, пострадавший в своей квартире выпивал с 67-летним другом. Однако застолье вскоре переросло в конфликт. Когда мужички выйдя из кухни на балкон, продолжили ругаться, тот, что постарше, изловчился и сбросил оппонента вниз. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ – убийство. Правда, подозреваемый уверяет, что всё произошло совершенно случайно, по вине зеленого змия.

Сорокаградусная виновата еще в одном похожем преступлении. В одну из больниц Симферополя приехал 40-летний посетитель из пригорода. Причем приехал в состоянии сильного алкогольного опьянения. Больничный охранник сразу определил состояние посетителя и в медучреждение не пустил. Но приехавшего это так возмутило, что он со всей силы ударил секьюрити. Тот упал, сильно ударился головой и сразу стал пациентом своей же больницы, а буйный посетитель вскоре стал клиентом прибывших полисменов. Ему сейчас ярко светит уголовная статья за нанесение тяжких телесных повреждений.

Отчитались крымские правоохранители и о задержании домушников. В Симферополе полисмены взяли дуэт гастролеров с Украины. Эта парочка квартирных воров работала по классической схеме, но с одним ноу-хау. Домушники устанавливали в подъездах камеры ­видеонаблюдения и тщательно затем анализировали, когда жильцы бывают дома. Ну, а потом, как правило днем, воры с помощью отмычек вскрывали понравившиеся квартиры. Добычей злодеев становились деньги, изделия из драгметаллов и другие ценности. Взяли воров на горячем, когда они обчищали очередное жилище.

Бурное дорожное строительство, происходящее ныне в Крыму, не ускользает от глаз нашего криминалитета. Так, в пригороде Симферополя злодеями был обездвижен дорогой асфальтоукладчик. С него украли пульт управления. Эта кража не только подорвала весь график дорожных работ, но и нанесла ущерб в размере 600 тысяч рублей. На поиски пульта были брошены лучшие сыщики, и вскоре подозреваемый был найден. Им оказался 30-летний сельский безработный. Правда, задержали его за другое преступление, но он, когда начал исповедоваться, выдал на-гора и кражу пульта, который у вора нашли дома и вернули законным владельцам.

39-летний житель Симферополя пригласил в гости 32-летнего друга. Выпили они, пообщались, и хозяин отошел ко сну, а друг ушел с его банковской карточкой, с которой быстро снял 45 тысяч рублей, благо пин-код был вместе с картой. Когда наутро бывший владелец денег проснулся и обнаружил исчезновение карточки, то устремился в полицию. Вор был задержан оперативно, однако деньги он успел потратить.

Молодой житель Феодосии погнался за дешевизной и попался на удочку мошенников. На одном из интернет-сайтов феодосиец нашел выгодное предложение о продаже дешевых автозапчастей. Наш герой на радостях перевел 25 тысяч рублей продавцу и навсегда с деньгами попрощался. Мошенники, получив «свое», просто перестали выходить на связь. А пострадавший вышел на полицейских, но пока безрезультатно.

Дмитрий ПОДБЕРЕЗКИН
Фото obzor.io
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 556 от 29 ноября 2019 года

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Просмотров: 54 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 15:09

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