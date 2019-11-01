Трагедия на улице Ларионова

Симферопольскую семью отравили ядом для насекомых?

В Симферополе погибли двое детей от отравления неизвестным веществом. Их мать и еще один ребенок – в больнице, в тяжелом состоянии... Как сообщает источник, скорее всего, в магазине, который находится в пятиэтажке, травили насекомых. Кроме погибших малышей, ядом надышались еще несколько человек.

Первая версия не подтвердилась

Эта трагедия произошла в минувшее воскресенье, 24 ноября, в Симферополе на улице Ларионова, 36. Как сообщают правоохранители, мать вызвала скорую помощь, потому что ее детям стало плохо. В квартире находился 10-месячный сын, еще один сын 4 лет и старшая дочь 8 лет. К сожалению, до приезда медиков 10-месячный малыш скончался. Уже в больнице умерла старшая дочь. Женщина с 4-летним сыном находятся в больницах. При этом на момент верстки номера сообщалось, что мать находится в удовлетворительном состоянии и переведена в терапевтическое отделение, а ребенок – в республиканской детской инфекционной больнице, в тяжелом состоянии.

Сначала появилась информация, что семья отравилась газом. Дескать, кто-то из соседей снизу делал ремонт и неправильно подключил газовую колонку – не в вытяжной канал, а к вентиляции. Однако чуть позже стало известно, что криминалисты Следственного комитета с привлечением специалистов проверили газовое и вентиляционное оборудование и «бытового газа, источника угарного газа, неисправности и непроходимости вытяжки и вентиляции не выявлено».

Затем была озвучена другая версия гибели детей, которую следователи называют одной из приоритетных – «отравление веществом неясной этиологии». «Назначены все виды судебно-медицинских экспертиз и иные исследования для установления источника и точной причины смерти. Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства Главного следственного управления по Республике Крым и городу Севастополю», – добавили в следкоме. Но что именно – так и не озвучили пока. Точно известно лишь, что возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности.

Что говорят соседи

Однако некоторые подробности появились после того, как журналисты смогли пообщаться с соседями пострадавшей семьи. Место трагедии – это пятиэтажный панельный дом советской типовой застройки. Здание построено в виде буквы «Г» и объединяет сразу три дома с номерами 34, 36 и 36А, где дом 36 является средней частью. В общей сложности в этих трех совмещенных домах – девять жилых подъездов. Со стороны улицы на углу здание имеет пристройку, в которой располагается продовольственный магазин и склад при этом магазине. Пострадавшая семья проживала на втором этаже, как раз над магазином. И, дескать, именно оттуда в квартиру поступил какой-то яд. Может быть, потому, что накануне на складе травили тараканов. «Там были обнаружены какие-то травы, что-то варили. Именно с первого этажа какой-то неизвестный яд попал на второй, в результате чего произошла трагедия», – сообщают журналисты крымского телевидения информацию, полученную с места трагедии. Также, по словам очевидцев, в числе отравившихся могут быть жильцы нескольких других квартир.

Кроме того, известно, что склад-магазин на данный момент закрыт. Следственные действия и проверки в доме проводились в течение двух дней. На месте работали следователи СК, специалисты газовой службы и МЧС.

Увы, дополнительного трагизма произошедшему добавляет тот факт, что семья, в которой случилась трагедия, характеризуется и соседями, и правоохранителями положительно. А дети хорошо учились в школе, где сейчас, как говорят родители школьников, «который день уже льются слёзы...»

И стоит отметить еще один аспект этой истории. Дело в том, что буквально на следующий же день после трагического известия мошенники решили заработать на трагедии с гибелью детей. В социальных сетях опубликовали информацию о сборе финансовой помощи семье. Но отец семейства сообщил сотрудникам Следственного комитета, что некие люди распространяют сведения о сборе денег, а он ни в какие-либо фонды, ни к волонтерам не обращался, к нему с подобным предложением также не обращались. Данную информацию подтвердила старший помощник руководителя ГСУ Следкома по РК и Севастополю Ольга Постнова.