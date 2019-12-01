Мёртвым всё равно

В каких условиях работают бахчисарайские судмедэксперты

Сфера здравоохранения остаётся одной из самых проблемных в Крыму. Тотальный дефицит кадров, нехватка оборудования, ужасающее состояние большинства больниц и поликлиник – это лишь наиболее глобальные вопросы, требующие внимания. А частных ситуаций, особенно в регионах, попросту не счесть. Общественность то и дело привлекает внимание властей к происходящему, способствуя решению многих проблем, но что если пациент не может пожаловаться?

Самыми жестокими методами

В редакцию «Крымского Телеграфа» обратились жители Бахчисарайского района с просьбой рассказать, в каких условиях в регионе содержатся и подвергаются вскрытию тела усопших.

Как рассказали граждане, два года назад в селе Аромат умерла двухмесячная девочка. Диагноз, поставленный врачами, был опровергнут, по словам обратившихся в газету, заключением вскрытия. И, дескать, чтобы замять дело, администрация районной больницы попыталась надавить на судмедэксперта – заставить его привести результаты экспертизы в соответствие с мнением медиков. Однако тот стоял на своём. Разгоревшийся вокруг случившегося скандал неожиданно вскрыл множество проблем. Оказалось, это далеко не первый случай, когда на судмедэкспертов бахчисарайского отделения оказывалось давление со стороны больничной номенклатуры. Как сообщают крымчане, чтобы больница и её руководители выглядели максимально выигрышно в глазах вышестоящего начальства, судмедэксперты должны подтасовывать результаты вскрытия.

«Мы просим власти срочно назначить служебную проверку сотрудниками прокуратуры по заявлению заведующего бюро судмедэкспертизы Бахчисарая Владимира Лазарева, – говорит жительница села Аромат Татьяна Крылова. – Скончалась наша новорожденная дочь. После нашей трагедии администрация районной больницы пыталась скрыть причины смерти самыми жестокими методами: от подлога детской медицинской документации и закрытия уголовного дела по факту смерти ребёнка до попытки изменить официальную причину смерти нашей дочери экспертами Симферопольского бюро судмедэкспертизы. Просим власти республики в срочном порядке навести порядок и прекратить мракобесие в Бахчисарайской центральной районной больнице, так же как в своё время сделали в Республиканской больнице имени Семашко в Симферополе. Мы бьёмся за это уже два года. Уделите внимание региону».

Сгнить до погребения

Случившаяся трагедия привлекла внимание не только к методам работы администрации Бахчисарайской больницы, но и к состоянию местного бюро судмедэкспертизы. Именно в его стенах проводится экспертиза трупов, а также освидетельствование живых лиц.

Помещение для приёма пациентов на фоне остальных выглядит неплохо, хотя в нём, как оказалось, нет никакого оборудования, кроме ростомера. Но это только цветочки. Морг и зал для проведения вскрытия производят ужасающее впечатление. Обшарпанные стены, рассыпающиеся под ногами полы – очевидно, здание не знало ремонта много лет. Мёртвым, конечно, всё равно, но с ними всё-таки работают живые люди.

«Мы должны оказывать помощь следственным органам и здравоохранению, но по своим условиям наш морг приближён к XVIII веку. Здание было построено лет пятьдесят назад, и тогда, возможно, оно соответствовало нагрузке. Да и требования были другие, – рассказывает судмедэксперт, заведующий Бахчисарайским городским и районным отделением ГБУЗ РК «Крымское республиканское учреждение судебно-медицинской экспертизы» Владимир Лазарев. – Сейчас это помещение никуда не годится. В морге нет вентиляции, нет нормальной канализации. Порой приходится работать, стоя в резиновых сапогах по щиколотку в сукровичной жидкости. Сливные воды, которые стекают со стола, санитарка потом выносит вручную и выливает под деревья. Освещение у нас никакое, поэтому, когда вскрываем сложные трупы, где нужно хорошо рассмотреть повреждения, мучаемся конкретно».

В здании нет ни приточно-вытяжной, ни просто вытяжной вентиляции. Единственное, что смог сделать заведующий – установить сетку на окнах, чтобы во время естественного вентилирования в помещения на трупный запах не слетались рои мух.

Оборудование и инструменты в отделении отсутствуют. Приказом Минздрава РФ утверждён стандарт оснащения для проведения судебно-медицинских экспертиз, насчитывающий 16 единиц различных приборов и инструментов (не считая того, что необходимо для проведения генетических и медико-криминалистических экспертиз). Однако в Бахчисарайском отделении вынуждены обходиться старинным набором: три вида ножей, два пинцета, крючок для раздвигания мягких тканей и пила. Кстати, даже этот нехитрый инструмент Владимир Лазарев принёс сам.

«Таких условий больше нигде нет, – замечает судмедэксперт. – Если человек умер, он должен быть погребён достойно. Для этого мы должны хранить тело в соответствующих условиях. Иначе будем вынуждены выдавать родственникам гнилой труп, из которого сыплются опарыши и всё течёт. Нареканий уже сейчас очень много, но всё сводится к тому, что я пишу служебные записки на имя исполняющего обязанности начальника бюро и получаю стандартный ответ: «Факты, изложенные Лазаревым, не подтвердились. В отделении созданы все условия для комфортной работы».

Кто будет работать?

Естественно, желающих работать в столь жутких условиях находится не много. Сейчас в отделении трудятся четыре дежурных санитара и два судмедэксперта (включая заведующего). Нет ни одного лаборанта, отсутствуют регистраторы.

В соответствии с предусмотренными нормами, эксперту районного отделения положено вскрывать 60 трупов и освидетельствовать около 120 живых лиц в год. Однако сотрудники бахчисарайского отделения на двоих в год вскрывают больше 300 мёртвых тел и освидетельствуют около 500 человек. При этом никаких надбавок или иного вида поощрений за дополнительную нагрузку они не получают.

«Моя заработная плата сейчас такая же, как у студента, который только окончил медицинский институт и пришёл на первое место работы, – констатирует заведующий бахчисарайским отделением судмедэкспертизы. – С января этого года мне не начисляют оплату за высшую категорию. Есть ещё стимулирующие, но я их практически никогда не видел».

При этом, говорит Владимир Лазарев, согласно отчётам руководителя республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы, подаваемым в Минздрав Крыма, бахчисарайское отделение прекрасно справляется со своими задачами. А значит, зачем отправлять туда медиков и оборудование: и без этого работа идёт полным ходом.

На сегодняшний день все сотрудники отделения подали заявления об уходе. Министерство здравоохранения прикомандировало в Бахчисарай исполняющего обязанности начальника Республиканского бюро Константина Олейника, который на встрече с коллективом заявил, что, даже если все уволятся, отделение всё равно продолжит свою работу. Может, и так, но не правильнее ли было бы создать людям нормальные условия для работы?

Мы присоединяемся к просьбам жителей Бахчисарайского района, обращённым к крымским властям и правоохранительным органам, о проведении проверки в сфере здравоохранения региона. Пожалуй, излишне напоминать, что от качества работы этой отрасли зависят жизнь и здоровье тысяч людей.