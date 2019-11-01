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Спорт

Этот рекорд нельзя побить!

Этери Тутберидзе со своими ученицами Алёной Косторной и Алиной Загитовой

Российские фигуристы радуют отличными результатами

Первыми в сезоне у «зимников» определяют своих владельцев Кубков мира 2019/20 годов мастера фигурного катания. На решающем этапе за Гран-при у одиночников, парников и танцоров сражаются по шесть спортсменов и дуэтов, которые отличились во время розыгрышей шести Гран-при США, Канады, Франции, Китая, России и Японии. И вот впервые в истории этих состязаний среди женщин все шесть Гран-при выиграли ученицы россиянки Этери Тутберидзе, установив мировой рекорд, который нельзя побить!

Дмитрий Алиев

Россия выходит в лидеры

Наш еженедельник уже подробно рассказал в №553 (8-14 ноября), как проходили розыгрыши Гран-при в американском Лас-Вегасе, канадском Келуоне, французском Гренобле, где Анна Щербакова выиграла Гран-при США, Александра Трусова – Канады, с мировыми рекордами в произвольной программе (166,62 балла) и в сумме многоборья (242,92), Алёна Косторная – Франции. Отличились и наши спортивные пары, в Канаде первенствовали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а во Франции – Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Кроме пяти золотых наград в активе россиян было столько же серебряных и три бронзовые медали, позволившие им стать лидерами на пути к финалу, который пройдёт с 5 по 8 декабря на льду Дворца спорта в итальянском Турине.

Ну, а из олимпийского Гренобля фигуристы отправились в Китай, чтобы разыграть Гран-при этой страны в Чонгине. Здесь 16-летней Анне Щербаковой удалось выиграть второй для себя Гран-при – 226,04, а экс-чемпионке мира и Европы Елизавете Туктамышевой – завоевать «бронзу» (209,10) среди одиночниц. Впервые лучшими в танцах стали Виктория Синицина и Никита Кацалапов – 209,90. Остальные две золотые медали достались китайским мастерам – одиночнику Цзинь Бояну – 261,53 и спортивной паре Суй Вэнцзин и Хань Цуну – 228,37.

Макар Игнатов

Из Китая спустя неделю фигуристы вновь вернулись в Европу, теперь в Москву, чтобы разыграть Гран-при России. Увы, политические «тёрки» на спортивной арене не привели в нашу столицу ряд известных мастеров фигурного катания. Однако это их забота, зато сильно выступали наши девушки и парни, которым из двенадцати медалей достались восемь! Второй Гран-при оказался в коллекции наград 16-летней Александры Трусовой – 234,47, молодой спортивной пары Александры Бойковой и Дмитрия Козловского – 229,48, танцевального дуэта Виктории Синициной и Никиты Кацалапова – 212,15. Причём юные победители смогли оставить на вторых местах призёров Олимпийских игр в Пхёнчхане-2018 – одиночницу Евгению Медведеву – 225,76 и спортивную пару Евгению Тарасову и Владимира Морозова – 210,77, которые сейчас тренируются, соответственно, в Канаде и США. Ну, и полным триумфом завершились выступления наших одиночников, занявших весь пьедестал почёта: Александр Самарин – 264,45, Дмитрий Алиев – 259,88, Макар Игнатов – 252,87.

И опять на заключительный, шестой этап фигуристам пришлось возвращаться в Азию, правда, теперь в Саппоро, чтобы оспаривать Гран-при Японии. Для россиян он был, прежде всего, принципиален в состязаниях женщин. Свой второй Гран-при завоевала 16-летняя Алёна Косторная – 240,00, установившая новый мировой рекорд в короткой программе (85,04). Она опередила теперь уже экс-рекордсменку мира, японку Рику Кихиру – 231,84 и действующую чемпионку Олимпийских игр и мира, 17-летнюю подругу по сборной России Алину Загитову – 217,99. Вновь блестяще выступали танцоры из Франции Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон – 226,61, оставившие на втором месте наших Александру Степанову и Ивана Букина – 208,81. Как и французы, второй Гран-при завоевали одиночник из Японии Юдзуру Ханю – 305,05 и китайская спортивная пара Суй Вэнцзин и Хань Цун – 226,96, отодвинувшие на третье место наших Анастасию Мишину и Александра Галлямова – 203,35, которые и подвели черту под выступлениями россиян на шести предварительных этапах Гран-при 2019/20 годов (12 золотых + 9 серебряных + 7 бронзовых = 28 медалей).

Александр Самарин

Теперь Турин

По шесть лучших спортсменов и дуэтов, как правило победителей и призёров предварительных Гран-при, теперь в финале с 5 по 8 декабря на льду Дворца спорта итальянского Турина будут бороться за своеобразные Кубки мира. Вот кто удостоился этой чести.

Мужчины. Одиночники. Юдзуру Ханю (Япония) и Натан Чен (США) – по 30, Александр Самарин – 28, Дмитрий Алиев (оба – Россия), Кевин Айма (Франция) – по 24, Цзинь Боян (Китай) – 20 баллов.

Женщины. Одиночницы. Алёна Косторная, Александра Трусова, Анна Щербакова (все – Россия) – по 30, Рика Кихира (Япония) – 26, Алина Загитова (Россия) – 24, Брейди Теннел (США) – 22. Среди трёх запасных Елизавета Туктамышева (Россия) – 22 балла.

Спортивные пары. Суй Вэнцзин/Хань Цун (Китай), Александра Бойкова/ Дмитрий Козловский (Россия) – по 30, Пэн Чен/Цзинь Ян (Китай) – 28, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павличенко/Денис Ходыкин (обе – Россия), Кирстен Мур-Тауэрс/Мишель Маринаро (Канада) – по 26. Среди трёх запасных пар Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) – 24 балла.

Танцы на льду. Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция), Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – по 30, Пайпер Джиддз/Поль Пуарье (Канада), Мэдисон Хаббелл/ Закари Донахью (США) – по 28, Александра Степанова/Иван Букин (Россия), Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) – по 26 баллов.

Дмитрий ПОЛЕЖАЕВ
Фото ©tutberidze.eteri Instagram, news.sportbox.ru, sport-express.ru, sport24.ru
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 556 от 29 ноября 2019 года

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Просмотров: 108 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:24

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