Не одна жеребьёвка, а две

Многим специалистам и любителям футбола не нравится система проведения будущего чемпионата

Для начала напомним, как определились двадцать из двадцати четырёх участников юбилейного XVI чемпионата нашего континента: Бельгия, Италия, Англия, Германия, Испания, Франция, Украина, Польша, Швейцария, Хорватия, Голландия, Россия, Португалия, Турция, Дания, Австрия, Швеция, Чехия, Уэльс, Финляндия. Они примут участие в первенстве Европы с 12 июня по 12 июля на футбольных полях двенадцати стран: в Лондоне (Англия), Баку (Азербайджан), Мюнхене (Германия), Риме (Италия), Санкт-Петербурге (Россия), Амстердаме (Голландия), Бильбао (Испания), Бухаресте (Румыния), Будапеште (Венгрия), Копенгагене (Дания), Дублине (Ирландия), Глазго (Шотландия).

По неведомой формуле

Многим специалистам и любителям футбола абсолютно не нравится вся система проведения этого чемпионата. Отборочный этап, в котором в десяти группах соревновались 55 сборных нашего континента, проходил по хорошо знакомой системе в два круга: в пяти группах стартовало по пять сборных, а ещё в пяти – по шесть. А вот жеребьёвка основного турнира лишена всегда присущего ей шарма. Тем более что таких жеребьёвок на этот раз будет две. Первая уже состоялась в Ньоне, где расположена штаб-квартира УЕФА, а вторая – будет проведена 30 ноября в Бухаресте.

Итак, представители шестнадцати сборных, не отобравшихся в десяти группах, но хорошо выступавших в Лиге наций, были распределены на четыре квартета, которым предстоит отправиться по пути A, B, C и D за четырьмя оставшимися лицензиями, чтобы прорваться в решающий турнир «Евро-2020». Вот какие сборные участвовали в первой жеребьёвке: Исландия, Болгария, Израиль, Венгрия, Румыния, Босния и Герцеговина, Словакия, Ирландия, Северная Ирландия, Шотландия, Норвегия, Сербия, Грузия, Северная Македония, Косово, Белоруссия.

Ну, а теперь о том, как лёг жребий. Путь A. Исландия – Румыния, Болгария – Венгрия. Хозяином финальной игры станет победитель полуфинальной пары Болгария – Венгрия. Если на этом пути победит Румыния, то она на жеребьёвке в Бухаресте попадёт в группу С, в которой в роли «матки» выступает Украина, а если любая другая сборная, то её примет группа F, где верховодит Германия.

Путь B. Босния и Герцеговина – Северная Ирландия, Словакия – Ирландия. Хозяином финала станет победитель пары Босния и Герцеговина – Северная Ирландия, а первая команда этого пути пополнит группу F.

Путь С. Шотландия – Израиль, Норвегия – Сербия. Хозяином финала станет победитель пары Норвегия – Сербия. Если на пути А победит Румыния, то лучшая команда этого пути попадает в группу F, а если другая команда, то в группу С.

Путь D. Грузия – Белоруссия, Северная Македония – Косово. Хозяином финала будет победитель матча Грузия – Белоруссия.

В каждом из четырёх квартетов 26 марта 2020 года пройдут полуфинальные матчи, а 30 марта сборные сыграют финальные поединки, победители которых и пополнят корзину №4 для основной жеребьёвки, в которой уже находятся Уэльс и Финляндия. И здесь футбольную общественность не удовлетворяет тот факт, что четыре «мистера Х» определятся только в марте будущего года, хотя пять дней, чтобы провести эти мини-турниры из трёх матчей, можно было бы свободно отыскать и в двадцатых числах декабря нынешнего года.

Можно не ехать в Бухарест

Увы, перед жеребьёвкой в Бухаресте уже, например, абсолютно точно известно, что сборная России сыграет в группе В со сборными Бельгии и Дании, и остаётся только узнать, кто станет её четвёртым соперником по квартету – Уэльс или Финляндия? Стоит ли из-за этого российской делегации ехать на жеребьёвку в столицу Румынии? Кроме того, ясно, что с бельгийцами, валлийцами или финнами наши парни сыграют в Санкт-Петербурге, а поле битвы с датчанами определил жребий в Ньоне, отправивший россиян в Копенгаген. И так дела обстоят почти во всех квартетах. И по этому поводу футболисты и тренеры вновь высказывают своё недовольство. И на самом деле, почему бельгийцы и россияне, дважды игравшие между собой в отборочной группе, должны поединок в решающей части первенства Европы опять проводить между собой, когда по всем прежним принципам они могли встретиться лишь в полуфинале или в финале? Не нравится и то, что организаторы «Евро-2020» слишком много и часто «педалируют» тему политических разногласий между странами. Причём на групповом этапе, а затем отбрасывают её в сторону, когда первенство достигает плей-офф. Здесь уже, например, россияне могут сыграть со сборными Украины и Косово, и этот факт никого не будет волновать (?!).

Ну, и как мы к этому привыкли, наших футболистов по этому поводу постарались «успокоить» английские и не только спортивные журналисты, которых у нас в спорте называют не иначе, как провокаторами. Недавно они выступили с сенсационными сообщениями о том, что сборная нашей страны будет отстранена ВАДА, из-за противоречий с РУСАДА, от «Евро-2020». Как говорится, на минуточку забыв, что Всемирное антидопинговое агентство может повлиять своими решениями на МОК, который ему предоставил карт-бланш, но не на ФИФА или УЕФА, проводящую чемпионат Европы по футболу. Вспомните, чем увенчались отчаянные попытки тех же провокаторов, когда они старались всеми силами торпедировать Мундиаль-2018 в России, который ФИФА по его окончании признала лучшим в истории мирового футбола!