Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Ураган вокруг «Тайгана»
Продолжение обновления
Португалия обходит Россию
В честь единства
Домушники в «топе»
Мнение
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
Спорт

Не одна жеребьёвка, а две

Многим специалистам и любителям футбола не нравится система проведения будущего чемпионата

Для начала напомним, как определились двадцать из двадцати четырёх участников юбилейного XVI чемпионата нашего континента: Бельгия, Италия, Англия, Германия, Испания, Франция, Украина, Польша, Швейцария, Хорватия, Голландия, Россия, Португалия, Турция, Дания, Австрия, Швеция, Чехия, Уэльс, Финляндия. Они примут участие в первенстве Европы с 12 июня по 12 июля на футбольных полях двенадцати стран: в Лондоне (Англия), Баку (Азербайджан), Мюнхене (Германия), Риме (Италия), Санкт-Петербурге (Россия), Амстердаме (Голландия), Бильбао (Испания), Бухаресте (Румыния), Будапеште (Венгрия), Копенгагене (Дания), Дублине (Ирландия), Глазго (Шотландия).

По неведомой формуле

Многим специалистам и любителям футбола абсолютно не нравится вся система проведения этого чемпионата. Отборочный этап, в котором в десяти группах соревновались 55 сборных нашего континента, проходил по хорошо знакомой системе в два круга: в пяти группах стартовало по пять сборных, а ещё в пяти – по шесть. А вот жеребьёвка основного турнира лишена всегда присущего ей шарма. Тем более что таких жеребьёвок на этот раз будет две. Первая уже состоялась в Ньоне, где расположена штаб-квартира УЕФА, а вторая – будет проведена 30 ноября в Бухаресте.

Итак, представители шестнадцати сборных, не отобравшихся в десяти группах, но хорошо выступавших в Лиге наций, были распределены на четыре квартета, которым предстоит отправиться по пути A, B, C и D за четырьмя оставшимися лицензиями, чтобы прорваться в решающий турнир «Евро-2020». Вот какие сборные участвовали в первой жеребьёвке: Исландия, Болгария, Израиль, Венгрия, Румыния, Босния и Герцеговина, Словакия, Ирландия, Северная Ирландия, Шотландия, Норвегия, Сербия, Грузия, Северная Македония, Косово, Белоруссия.

Ну, а теперь о том, как лёг жребий. Путь A. Исландия – Румыния, Болгария – Венгрия. Хозяином финальной игры станет победитель полуфинальной пары Болгария – Венгрия. Если на этом пути победит Румыния, то она на жеребьёвке в Бухаресте попадёт в группу С, в которой в роли «матки» выступает Украина, а если любая другая сборная, то её примет группа F, где верховодит Германия.

Путь B. Босния и Герцеговина – Северная Ирландия, Словакия – Ирландия. Хозяином финала станет победитель пары Босния и Герцеговина – Северная Ирландия, а первая команда этого пути пополнит группу F.

Путь С. Шотландия – Израиль, Норвегия – Сербия. Хозяином финала станет победитель пары Норвегия – Сербия. Если на пути А победит Румыния, то лучшая команда этого пути попадает в группу F, а если другая команда, то в группу С.

Путь D. Грузия – Белоруссия, Северная Македония – Косово. Хозяином финала будет победитель матча Грузия – Белоруссия.

В каждом из четырёх квартетов 26 марта 2020 года пройдут полуфинальные матчи, а 30 марта сборные сыграют финальные поединки, победители которых и пополнят корзину №4 для основной жеребьёвки, в которой уже находятся Уэльс и Финляндия. И здесь футбольную общественность не удовлетворяет тот факт, что четыре «мистера Х» определятся только в марте будущего года, хотя пять дней, чтобы провести эти мини-турниры из трёх матчей, можно было бы свободно отыскать и в двадцатых числах декабря нынешнего года.

Можно не ехать в Бухарест

Увы, перед жеребьёвкой в Бухаресте уже, например, абсолютно точно известно, что сборная России сыграет в группе В со сборными Бельгии и Дании, и остаётся только узнать, кто станет её четвёртым соперником по квартету – Уэльс или Финляндия? Стоит ли из-за этого российской делегации ехать на жеребьёвку в столицу Румынии? Кроме того, ясно, что с бельгийцами, валлийцами или финнами наши парни сыграют в Санкт-Петербурге, а поле битвы с датчанами определил жребий в Ньоне, отправивший россиян в Копенгаген. И так дела обстоят почти во всех квартетах. И по этому поводу футболисты и тренеры вновь высказывают своё недовольство. И на самом деле, почему бельгийцы и россияне, дважды игравшие между собой в отборочной группе, должны поединок в решающей части первенства Европы опять проводить между собой, когда по всем прежним принципам они могли встретиться лишь в полуфинале или в финале? Не нравится и то, что организаторы «Евро-2020» слишком много и часто «педалируют» тему политических разногласий между странами. Причём на групповом этапе, а затем отбрасывают её в сторону, когда первенство достигает плей-офф. Здесь уже, например, россияне могут сыграть со сборными Украины и Косово, и этот факт никого не будет волновать (?!).

Ну, и как мы к этому привыкли, наших футболистов по этому поводу постарались «успокоить» английские и не только спортивные журналисты, которых у нас в спорте называют не иначе, как провокаторами. Недавно они выступили с сенсационными сообщениями о том, что сборная нашей страны будет отстранена ВАДА, из-за противоречий с РУСАДА, от «Евро-2020». Как говорится, на минуточку забыв, что Всемирное антидопинговое агентство может повлиять своими решениями на МОК, который ему предоставил карт-бланш, но не на ФИФА или УЕФА, проводящую чемпионат Европы по футболу. Вспомните, чем увенчались отчаянные попытки тех же провокаторов, когда они старались всеми силами торпедировать Мундиаль-2018 в России, который ФИФА по его окончании признала лучшим в истории мирового футбола!

Гарик ОРЛОВ
Фото sport-express.ru, share.flipboard.com
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 556 от 29 ноября 2019 года

Еще статьи:
Просмотров: 131 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:30

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Декабрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Декабрь 2019 (2)
Ноябрь 2019 (87)
Октябрь 2019 (88)
Сентябрь 2019 (87)
Август 2019 (88)
Июль 2019 (89)

© 2008—2019, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: info@ktelegraf.com.ru