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РегионыСимферополь

Наказания разного рода

Скандал в ПФ на Киевской руководство организации закончило жёстко

В Симферополе из пенсионного фонда за крики уволили сотрудницу, а строителей дома для сирот оштрафовали

Эта неделя на полуострове и, в частности, в его столице, была богата на разного рода конфликты, скандалы и трагедии. Отдельно в этом ряду стоит упомянуть и случай в отделении симферопольского пенсионного фонда на улице Киевской, где из-за конфликта с пенсионеркой уволили сотрудницу, и ситуацию с многострадальной стройкой дома для сирот в микрорайоне Залесье.

Уволили «с ходу»

На днях в симферопольском отделении Пенсионного фонда РФ произошел конфликт между сотрудником и посетителем. На видео инцидента, опубликованном в соцсетях видно, как сотрудница организации на повышенных тонах разговаривает со старушкой и они явно не находят общего языка. Как сообщает автор 38-секундного ролика, происшествие произошло в понедельник, 25 ноября, в отделении ПФР на улице Киевская. «Сотрудница кричит на бабушку 80 лет. Люди вокруг остались в недоумении, ведь женщине престарелого возраста сказали завести личный кабинет, но в силу возраста она не понимала, зачем он ей, и отказывалась его заводить. Сотрудница продолжала разговаривать с ней в таком тоне, пока женщина не ушла», – сообщил автор видео.

Мнения крымчан разделились. Одни встали на защиту пожилой женщины, другие считали, что сотрудницу Пенсионного фонда «довели до крика», а оценивать инцидент по короткому видео неправильно — неизвестно, с чего начался конфликт.

Однако в отделении пенсионного фонда разобрались с инцидентом в кратчайшие сроки. И всё закончилось увольнением работника. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда РФ по РК, объяснив, что с кричавшей сотрудницей уже расторгнут трудовой договор «за несоблюдение норм этики поведения», а с другими работниками проведен тренинг о том, как разрешать конфликтные ситуации и использовать приемы саморегуляции. «Отделение ПФР провело служебное расследование. В результате проверки было выявлено некорректное поведение сотрудника клиентской службы. На сегодня с сотрудником расторгнут трудовой договор за несоблюдение норм этики. Психолог провела тренинг со специалистами клиентской службы, а отделением были предприняты меры по недопущению подобной ситуации», – конкретизировали в фонде. Также в пресс-службе ПФР отметили, что остановить конфликт удалось руководителю клиентской службы отделения, которая извинилась перед посетительницей и пригласила к себе в кабинет для решения волнующего женщину вопроса.

Дом для сирот в микрорайоне Залесье

Проблемный объект

«Крымский ТелеграфЪ» уже неоднократно рассказывал о том, как идет в симферопольском микрорайоне Залесье, больше известном среди горожан как «верхняя Пневматика», строительство дома для сирот. В нём дети, лишённые родительского попечения, смогут получить однокомнатные квартиры и таким образом будут обеспечены жильём.

Немного напомним предысторию этого вопроса. Земля под строительство многоэтажки, предназначенной для расселения симферопольских детей-сирот, была выделена ещё при Украине – в 2013 году. После того как Крым стал российским, на одной из встреч с новым руководством города общественники подняли вопрос о необходимости всё-таки использовать отведённый участок по изначально запланированному назначению. Очередь детей-сирот на получение государственных квартир росла, а расселений было явно недостаточно, несмотря на финансовую поддержку из федерального бюджета. При этом в задуманной многоэтажке для детей-сирот предусматривалось сразу 180 квартир. Тендер по итогам конкурса получила фирма «Карат». Цена контракта составила 357,6 млн рублей. Строительство финансируется из бюджета Симферополя. Заявленный подрядчиком срок исполнения контракта – ноябрь 2019 года. Точнее – именно к 29 ноября многоэтажка должна быть полностью достроена... Но, увы. Из-за того, что в прошлом году строительство практически не велось, образовалось отставание от первоначально заявленного подрядчиком графика. Хотя в свое время застройщик сообщил, что это произошло по объективным причинам. В частности, утверждённый проект не предусматривал наличие инженерных сетей на выделенном участке – подрядчику пришлось переносить их за свой счёт. Кроме того, в течение восьми месяцев фирма не могла подключить стройплощадку к электросетям, и рабочим приходилось пользоваться генераторами, что также сильно замедляло многие процессы. Затем строители и стали, как говорится, «нагонять». В общем, проблемный объект, как вы можете судить сами, уважаемые читатели.

А теперь республиканский стройнадзор, ко всему прочему, выявил на объекте массу нарушений в строительстве. И компания-подрядчик оштрафована на 300 тысяч рублей. о-первых, подрядчик строит дом не из предусмотренных проектом материалов. А во-вторых, он допустил ряд нарушений технических регламентов. «По факту выявленных нарушений было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 9.4 КоАП РФ (нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов) и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 300 000 рублей», – говорится в сообщении стройнадзора. «Генеральным директором ООО «Карат» подготовлен план устранения нарушений, а рабочие, их допустившие, привлечены к дисциплинарной ответственности», – добавили в пресс-службе ведомства.

Виктор ПОПОВСКИЙ
Фото Архив КТ, пресс-служба Службы госстройнадзора РК
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 556 от 29 ноября 2019 года

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Просмотров: 95 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:36

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