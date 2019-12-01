Поводы для давления и преследований

Украинские СМИ рассказывали о новых КПВВ, новых требованиях к России и полумиллионном «приросте» населения полуострова

На этой неделе издания и сайты соседнего государства в контексте крымской информационной повестки обращали внимание на происшествие на Киевском вокзале, на видео-прогулку своего президента, на имущество крымских портов и на абсурдные цифры увеличения численности крымчан.

Они пойдут другим путём

Несколько дней назад в украинских СМИ появилась информация, что «администрация морпортов Украины потребует от России 1,24 млрд гривен компенсации за порты в Крыму». Дескать, это стоимость «государственного имущества, которое было закреплено за филиалами АМПУ и присвоено властью Крыма». Украинские эксперты говорят, что это уже второй путь, который АМПУ использует, чтобы получить компенсацию за убытки, понесенные в Крыму. «Ранее госпредприятие подавало информацию о собственных активах на полуострове Министерству юстиции Украины, которое подавало общий иск в Европейский суд по правам человека, – говорится в сообщении со ссылкой на руководителя АМПУ Райвиса Вецкаганса. – На этот раз мы используем положения Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций. Первый шаг – это направление требований по компенсации убытков непосредственно в правительство РФ. Если в течение полугода мы не получим ответа, это дело перейдет на рассмотрение в международный арбитраж». Соответствующее письменное обращение к правительству РФ планируют направить до конца 2019 года. Отмечается, что интересы АМПУ в споре с Россией будет представлять юридическая компания Covington&BurlingLLP, которая имеет опыт защиты интересов субъектов хозяйствования в международных публично-правовых арбитражных институтах.

«Счётчик россиян»

На Украине, похоже, появилась новая забава – «счетчик россиян», который непонятно по какому принципу и из каких сведений, но регулярно дает новые и новые цифры якобы переселяемых в Крым жителей материковой России. Инфоповод в принципе не нов – подобные сообщения то и дело появляются в украинских СМИ с 2014 года. Нова в данном случае цифра – «по подсчетам украинских политиков и экспертов, уже завезено около 500 тыс. россиян», – сообщает украинский сайт. А официальные данные России – «в Кремле говорят о цифре в 280 тыс.» – безапелляционно называют заниженными. Зачем Украине нужен «счетчик россиян» и такие громадные, абсурдные его показатели? В заметке на украинском сайте есть упоминание об этом, со ссылкой на так называемого «постоянного представителя президента в Автономной Республике Крым» Тамилу Ташеву, которая заявляет: «занимаясь целенаправленным переселением граждан на территорию Крыма, Россия нарушает международные конвенции».

Душещипательная история

Сайт украинского телеканала сообщает душещипательную историю о том, как 44-летняя гражданка Украины пыталась выкупить у местных правоохранителей своего жениха-россиянина. Инцидент произошел вечером воскресенья, 24 ноября, на железнодорожном вокзале в пункте контроля «Киев-пассажирский». Россиянину накануне отказали во въезде на Украину, поскольку прежде он без получения украинского разрешения пересекал границу между Украиной и Крымом. Поэтому его невеста, уроженка Донецкой области, решила дать взятку пограничникам в размере $200. Но они ответили отказом и сообщили об этом в полицию. Эпилог же этой истории мы решили привести на языке оригинала: «Гражданина РФ сейчас возвращено обратным поездом, и ему на три года запрещен въезд в Украину».

Натуральная показуха

На днях президент соседнего государства Владимир Зеленский во время прогулки улицами Киева записал ­видеоролик, точнее – третий выпуск своего имиджевого блога «Откровенно с президентом». Видеозапись появилась в официальном Telegram-канале и на YouTube главы украинского государства, об этом же пишут и украинские новостные сайты. Среди прочего, в своем, так сказать, видеообращении украинский президент рассказал и об открытии двух отремонтированных и модернизированных КПВВ на границе с Крымом. «Это не навсегда. Мы обязательно вернем Крым, но важно, чтобы наши граждане, пересекая границу, видели, что здесь – другая, крутая, новая Украина», – с хорошо отрепетированными годами сцены интонациями сообщил Зеленский. Примечательно, что на это заявление отреагировали сами украинцы, прокомментировав в соцсетях – «показуха да и только!..»