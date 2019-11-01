Преображение по-симферопольски

Как завершается ремонт одной из старейших улиц крымской столицы и набережной Салгира

Конец ноября – обещанный властями срок завершения сразу двух знаковых симферопольских объектов. К этому сроку должны быть завершены работы на набережной Салгира и Малого Салгира, а также на улице Александра Невского. О том, как начинались эти стройки и во сколько сотен миллионов рублей они обошлись бюджету и резервному фонду Президента России, мы рассказывали прежде неоднократно, стараясь фиксировать каждый этап работ. Теперь же «КТ» прошелся по ул. Ал. Невского и по набережной, чтобы увидеть, так сказать, финальные аккорды. Как объекты выглядят накануне их торжественной сдачи?

Улица Александра Невского

Первый объект, который мы посетили в Симферополе – улица Александра Невского (бывшая Розы Люксембург). Капремонт здесь начался еще летом. Первый участок улицы был перекрыт для движения в ночь с 16 на 17 августа – от транспортного кольца площади Советской до улицы Павленко. Затем, последовательно – еще два этапа ремонта. Тут были заменены сети водоснабжения и водоотведения, обновлена ливневая канализация, благоустроены тротуары и полностью заменено дорожное покрытие. Симферопольцы, мы думаем, помнят, что ремонт начинался со скандала из-за планировавшейся массовой вырубки деревьев, но этого удалось избежать, очень уж сильный шум недовольства среди горожан вызвали эти планы.

Сейчас подрядчик основные дорожные работы выполнил, что позволило возобновить движение транспорта по всей протяженности улицы. Как говорят в горадминистрации, осталось только нанести дорожную разметку и установить светофоры. Также дорожники оборудуют уличное освещение, выполнят монтаж троллейбусных линий, установят пешеходные ограждения и дорожные знаки.

Ну а насколько качественно сделан ремонт и «стоила ли овчинка выделки», любой желающий может посмотреть сам. Стоит лишь немного прогуляться по любому участку этой улицы. Мы, со своей стороны, скажем честно, были расстроены…

Что же касается нового дорожного полотна, то тут мнения симферопольцев и гостей крымской столицы расходятся. Кто-то хвалит покрытие за «гладкость и качество», кто-то ругает за «амурские волны какие-то».

Набережная Салгира

Как сообщил на днях на совещании с главой администрации крымской столицы Еленой Проценко руководитель компании-подрядчика Игорь Анацкий, капитальный ремонт набережной реки Салгир в Симферополе будет завершен к концу ноября, рисков срыва графика работ нет. По словам Анацкого, осталось уложить около тысячи квадратных метров плитки и установить несколько десятков светильников.

Кстати, хоть в процессе капремонта на набережной и возникали многочисленные поводы для недовольства горожан (да и сейчас возникают, причем очень часто действительно по делу, аргументированно), визуально результат работ на объекте сейчас выглядит лучше, чем на улице Александра Невского. Хотя, похоже, не всем участкам равнозначно уделялось внимание. Если в самом центре, возле музыкального училища, в районе первого роддома или парка им. Гагарина набережная преобразилась существенно и во многом даже в лучшую сторону, то участки возле автовокзала или кое-где на Малом Салгире сделаны как бы «наполовину». То и дело взгляд цепляется за недоделки, строительный мусор... С другой стороны – несколько дней еще есть, и, возможно, недоделки действительно будут устранены.

Кроме того, вероятно, улучшение внешнего вида мы получим еще весной. Руководитель фирмы-подрядчика, в частности, сообщил, что капремонт набережной предполагает озеленение прилегающих к руслу территорий. «Совместно со специалистами разработали дендроплан, который согласован с главой администрации города. Презентацию проекта общественности планируется провести в конце ноября, чтобы жители города могли с ним ознакомиться», – рассказал Анацкий.

И здесь стоит привести еще вот какую информацию. Как сообщают представители подрядчика в соцсетях, «так как возникает много вопросов по участкам, которые не входят в наш контракт, хотим пояснить ситуацию».

«На данный момент по заданию администрации мы просчитываем благоустройство на всех участках набережной рек Салгир и Малый Салгир, не попавших в контракт, а именно:

1) р. Салгир от ул. Лесхозной до ул. Киевской;

2) р. Салгир от впадения р. Малый Салгир до ул. Евпаторийской (граница города);

3) р. Салгир в районе п. Комсомольское и п. ГРЭС;

4) р. Малый Салгир от ул. Киевской до Проспекта Победы.

Заказчиком поставлена задача учесть все нюансы, а именно предусмотреть:

1) ремонт металлических ограждений и установку новых в местах, где они утрачены;

2) замену тротуарной плитки;

3) пандусы, где это необходимо для комфортного перемещения;

4) отделку всех подземных переходов;

5) освещение на всём протяжении набережной;

6) ремонт подпорных стен;

7) установку лавочек и урн;

8) навигацию вдоль набережной.

Упреждая вполне оправданные вопросы, сразу поясним, что в этом контракте не будет:

– устройства велодорожек, т. к. для этого необходимо выполнить отдельный проект с согласованием его в установленном порядке. По нашей информации, в планах администрации в следующем году сделать это;

– отделки и ремонта ограждений на автомобильных мостах – это будет выполнено в рамках других городских программ;

– ремонта гидротехнических затворов, т. к. для этого необходимо выполнить отдельный проект с согласованием его в установленном порядке. По нашей информации, в планах администрации в следующем году сделать это;

– озеленения – это будет выполнено в рамках других городских программ.

По нашей информации, в планах администрации продолжить благоустройство набережной на всём протяжении границы города».