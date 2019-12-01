18 лет истязаний

Домашнее насилие: быть или не быть?

Неделю назад в Государственной думе РФ депутаты рассмотрели новый проект закона «Об основах системы профилактики домашнего насилия в РФ». При этом он уже вызвал большие споры среди россиян. К примеру, противники данного законопроекта даже вышли на митинг «За семью» в Москве. По их мнению, статистика домашнего насилия в нашей стране сильно преувеличена, а принятие данного закона никак не повлияет на ситуацию...

Ситуация сложная

...И всё же разработчики законопроекта уверены в обратном и сообщают: наиболее важным нововведением является то, что он предусматривает ограничения для обидчика, которому по решению суда будет запрещено приближаться к предполагаемой жертве домашнего насилия на определенный срок.

Оксана Пушкина, зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей:

«На это время обидчику могут предложить покинуть квартиру, даже если он является собственником жилья. Кроме того, правонарушителю запрещается преследовать пострадавшего, приближаться к нему на расстояние, установленное судом, но не менее чем на 50 метров. Его заставят передать пострадавшему его личное имущество и документы, если он их удерживает.

При этом документ также предполагает, что отныне расследование случаев такого насилия полиция сможет начинать по заявлениям не только самих потерпевших или членов их семьи, но и посторонних лиц. Прекратить же его в связи с примирением сторон уже не удастся.

В Минюсте же проблему домашнего насилия комментируют следующим образом: в ответной записке, подписанной заместителем министра юстиции России Михаилом Гальпериным в ответ на запрос от Европейского суда по правам человека по делам четырех россиянок, которые пожаловались на неспособность властей защитить их от домашнего насилия и дискриминации, говорится следующее: «Даже если предположить, что большинство лиц, подвергающихся насилию в семье в России, на самом деле являются женщинами (хотя никаких доказательств этого утверждения не существует), логично предположить, что жертвы мужского пола больше страдают от дискриминации в таких случаях. Они находятся в меньшинстве, и от них не ожидается просьб о защите от жестокого обращения со стороны членов семьи, особенно если они страдают от лица противоположного пола», – передает Русская служба новостей BBC.

Для справки: среди тех, кто обратился с жалобой в ЕСПЧ, была Маргарита Грачёва, которой бывший муж отрубил кисти рук.

Годы в аду

Пока россияне и парламентарии спорят о пользе и вреде нового законопроекта, суды продолжают принимать решения о последствиях домашнего насилия в семьях. Так, в Севастополе на минувшей неделе Гагаринский районный суд приговорил мужчину к 15 годам колонии за то, что тот на протяжении 18 лет истязал и мучал собственную семью.

Как сообщает пресс-служба суда, начиная с 2000 года мужчина систематически избивал жену, а впоследствии еще и трех несовершеннолетних дочерей. Отец семейства не ограничивался нанесением побоев руками и ногами, избивая домочадцев предметами домашнего обихода, а иногда и бросая их в потерпевших, нередко при этом попадая в голову. Зачастую он сам провоцировал бытовые конфликты и избивал собственную супругу, даже когда та находилась в положении.

Но дальше больше… Уже с 2011 года многодетный отец стал совершать преступления против половой неприкосновенности дочерей. С целью удовлетворения своих половых потребностей подсудимый совершал развратные действия в отношении дочерей, в том числе и «осматривая» старших девочек на глазах у младшей. Измученные домашним насилием женщина и дети не способны были оказать сопротивление и защититься, испытывали постоянный страх перед подсудимым, находясь от него в материальной и личной зависимости.

В ходе судебных заседаний севастополец частично признал свою вину и пояснил, что всего лишь был требовательным семьянином и не так уж часто применял насилие к домочадцам. При этом от обвинений в избиении беременной жены и в совершении развратных действий по отношению к детям он отказался, объяснив «осмотры» девочек беспокойством за их нормальное развитие.

В результате суд признал мужчину виновным в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних – п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, в истязании несовершеннолетних и беременной женщины – пп. «а, в, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ, а также в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в отношении двух малолетних – п. «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ.

В итоге мужчина останется заключенным под стражу до вступления приговора в законную силу, после чего отправится в колонию строгого режима на 15 лет, по выходе из которой его свобода будет ограничена на 1 год. Также суд лишил севастопольца права заниматься трудовой деятельностью в учреждениях, связанных с воспитанием и образованием детей, на 15 лет.

«Хуже, чем в средневековье»

Прокомментировать ситуацию с домашним насилием в семьях «КТ» попросил севастопольского психолога Дениса Скалдина: «Стереотип поведения женщины, когда она выбирает роль жертвы, чаще всего вытекает из ее собственной семьи, когда роль такой же жертвы в семье играла ее собственная мать или ее бабушка. Подобные примеры мы берем от наших родителей, из нашего дома. Это глобальная проблема всего постсоветского пространства. Женщина терпит потому, что по-другому она не умеет. Она не может уйти, она уже привыкла испытывать это с детства. Уйти может только свободный человек, он не будет терпеть подобное обращение и уйдет сразу после того, как на него хоть раз поднимут руку».

Психолог пояснил, что, несмотря на привычку, последствия подобных ситуаций могут быть непредсказуемы. В какой-то момент истязатель может перейти определенную черту, и тогда может произойти всё что угодно, включая убийство.

Денис Скалдин:

«В приведенном примере у женщины три несовершеннолетние дочки, которые всё детство наблюдают и терпят насилие в семье. Не сложно предположить, что когда они вырастут, то также будут искать себе в спутники мужа-тирана и терпеть от него всё те же побои, насилие и унижение, преподнося себя такими же жертвами, как и их мать. В подобных случаях очень важно обращаться за помощью к психологам и специалистам. Ведь это даже хуже, чем в средневековье».

Последствия же домашнего насилия и впрямь могут быть достаточно разные. В указанном выше случае мужчина будет отбывать наказание в тюрьме на протяжении 15 лет, но ведь могло бы быть и по-другому… Так, в соответствии с совместным исследованием, которое провели «Новая газета» и «Медиазона», четыре из пяти женщин в России, осужденных в 2016–2018 годах за умышленное убийство, в действительности защищались от домашнего насилия. Подобные цифры были получены благодаря алгоритму машинного обучения, который проанализировал две с половиной тысячи судебных приговоров. При этом сроки женщинам выносились по тяжким уголовным статьям, которые предполагают до 15 лет заключения.

Кроме того, журналисты изучили около полутора тысяч приговоров, вынесенных в 2011–2018 годах за убийство при превышении пределов необходимой обороны. Масштаб домашнего насилия там оказался самым высоким: от партнеров или других родственников-мужчин защищались 90% женщин. В то же время мужчины, осужденные по такой же статье, защищались от партнерш всего в 3% случаев.

Согласно данным судебного департамента Верховного суда России, на которые ссылаются авторы исследования, в 2017-2018 годах за умышленное убийство (ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса России) были осуждены 2226 россиянок, а за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть (ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса России), – 950 женщин.

Также прокомментировать ситуацию с домашним насилием «КТ» попросил юриста Сергея Гринцова. «В вопросах домашнего насилия сегодня главное урегулировать действия полиции при обращении к ним граждан, поскольку в ответ на свои заявления зачастую жертвы слышат: «Но он же вас не убил»… Очень часто сотрудники правопорядка не могут объяснить пострадавшим, как им следует действовать, чтобы доказать насилие и наказать преступника. Сегодня отсутствует сам механизм. В новом законе о профилактике домашнего насилия, который сейчас рассматривает Госдума, подобное урегулирование предусматривается, и это очень хорошая новость. Но одно дело принять закон, а другое – его исполнять. Тут должен быть специальный инструмент регулирования, в полиции должна быть создана специальная служба, которая бы занималась данной проблемой. И тогда это положительно скажется на всём обществе в целом», – рассказал эксперт.

Что же касается убийств, совершенных женщинами, подвергавшимися насилию со стороны мужчин, то, по мнению юриста, сейчас ситуация с приговорами им значительно улучшилась.

Сергей Гринцов:

«К сожалению, женщинам, совершившим убийство собственного насильника, очень редко выносятся оправдательные приговоры. Здесь налицо не убийство, а превышение пределов необходимой самообороны. Хотя, должен заметить, за последние годы ситуация здесь улучшилась и оправдательных приговоров стало значительно больше, чем, к примеру, лет 10 назад. Если это действительно является превышением самообороны, то лично я бы полностью снимал ответственность с женщины, но не стоит забывать, что зачастую данное преступление может просто быть выдано за самооборону, но на самом деле ей не являться».

«Я тебя сейчас убивать буду»

В качестве примеров здесь можно привести не только вышеописанный севастопольский случай, но и ряд других жизненных российских историй за последних нескольких лет. Вот некоторые из них.

В 2017 году в Николаевске-на-Амуре городской суд Хабаровского края признал Евгению Бакшееву виновной в умышленном убийстве мужа. Она нанесла ему не менее 12 ударов ножом. По рассказу самой Евгении, ссора с супругом Леонидом Бакшеевым произошла в мае 2017-го, они находились в квартире одни. Он стал ее оскорблять и нецензурно ругаться. «Потом он пнул ногой дверь кухни и пошел со словами – где моя бита, я тебя сейчас убивать буду»... Женщина, по ее словам, очень испугалась за свою жизнь, поскольку дома у них действительно была бита и муж раньше избивал ей свою жену. Евгения Бакшеева пыталась остановить мужа, успокоить его, но он оттолкнул ее. Она заметила лежащий рядом нож и стала бить им мужа. От многочисленных травм мужчина скончался. В приговоре говорится, что суд не установил, что действия Леонида Бакшеева были опасными для жизни супруги. Евгению Бакшееву приговорили к 7 годам колонии общего режима.

В апреле 2019 года Карымский районный суд Забайкальского края приговорил Ларису Кошель с инвалидностью второй группы к 8,5 годам за убийство мужа. Позднее – в июне Забайкальский краевой суд пересмотрел дело Ларисы Кошель и заменил наказание на 1 год и 6 месяцев ограничения свободы.

По данным следствия, Лариса Кошель систематически подвергалась насилию со стороны супруга. В январе 2019 года он, будучи пьяным, оскорблял и унижал Ларису, наносил побои ей и их ребенку. В течение дня женщина дважды обращалась в полицию. После того как муж в очередной раз накинулся на Ларису и ребенка, она нанесла ему два удара ножом, но не смогла остановить агрессора, поэтому продолжила наносить удары, пока муж не умер. У Ларисы Кошель ампутированы обе ноги. Суд установил, что без протезов у нее не было возможности уклониться от нападения мужа.

В июле 2019 года Геленджикский городской суд на основании вердикта присяжных приговорил к восьми годам колонии Кристину Шидукову за убийство мужа.

По словам близких Кристины, Ахмед Шидуков жестоко избивал жену в течение нескольких лет, в том числе во время ее беременности. 16 августа 2018 года муж в очередной раз жестоко избил Кристину. Она пыталась убежать из квартиры, но он догнал ее на лестнице и продолжил бить на площадке. Затем втащил в квартиру и продолжал избивать там. А потом попытался выкинуть ее из окна четвертого этажа. Защищаясь, Кристина Шидукова ударила мужа ножом, он скончался.