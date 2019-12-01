Как платить меньше?

Уменьшение размера процентов по договору займа между физическими лицами

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью крымчан в правовом поле РФ. Сегодня мы расскажем об уменьшении размера процентов по договору займа между физическими лицами. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Общие сведения

Размер процентов, установленный договором займа между физическими лицами, может быть уменьшен по соглашению сторон либо по решению суда.

Согласно пункту 1 статьи 809 Гражданского кодекса РФ, заимодавец (тот, кто предоставляет займ) имеет право на получение с заемщика (того, кто получает займ) процентов за пользование займом в размерах и порядке, определенных договором.

По общему правилу одностороннее изменение условий договора не допускается. Однако договор может быть изменен по соглашению сторон, если иное не предусмотрено законодательством или договором, либо в установленных случаях – по требованию одной из сторон по решению суда.

Уменьшение процентов по соглашению сторон

По соглашению сторон изменение договора займа в части уменьшения процентов возможно в любое время в течение срока действия договора займа. Одной из причин изменения условий договора может быть существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении. Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.

Соглашение об изменении договора совершается, по общему правилу, в той же форме, что и договор. Если договор займа заключен в письменной форме, то в случае изменения условий составляется дополнительное соглашение к договору также в письменной форме. При этом, согласно законодательству РФ, договор займа между гражданами должен быть заключен только в письменной форме, если его сумма превышает 10 000 руб. В данном случае процентная ставка считается измененной с даты заключения указанного соглашения, если иное не будет установлено этим соглашением.

Уменьшение процентной ставки в судебном порядке

В судебном порядке изменение договора в части условия о размере процентов возможно, в частности, в следующих случаях:

– при существенном нарушении стороной условий договора;

– при существенном изменении обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора;

– если проценты по договору являются ростовщическими.

Так, по требованию одной из сторон договор может быть изменен по решению суда при существенном нарушении договора другой стороной, то есть при нарушении, влекущем для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

В исключительных случаях по требованию заинтересованной стороны договор может быть изменен по решению суда, если обстоятельства существенно изменились и стороны не достигли соглашения об изменении договора в соответствии с этими обстоятельствами.

В соответствии со статьей 451 Гражданского кодекса РФ, изменение договора судом возможно при одновременном соблюдении следующих условий:

– в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств не произойдет;

– изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла преодолеть после их возникновения при должной степени заботливости и осмотрительности;

– исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора;

– из обычаев или существа договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона.

При этом изменение материального положения заемщика может быть не отнесено судом к существенному изменению обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора.

Требование об изменении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный договором, а при его отсутствии – в 30-дневный срок .

В декабре 2017 года в Гражданском кодексе РФ появился пункт 5 статьи 809, в соответствии с которым суд может уменьшить размер процентов по договору займа между физическими лицами. Введено понятие ростовщического процента – это размер процента в два и более раза превышающий обычно взимаемые в подобных случаях проценты и поэтому являющийся чрезмерно обременительным для заемщика.

Интересно, что порядок уменьшения не определен и остается на усмотрение суда «до размера процентов, обычно взимаемых при сравнимых обстоятельствах».

Данная норма распространяется на договоры займа, заключенные после 01.06.2018 г.

Для микрофинасовых организаций действует иное правило. Для них с 01.07.2019 ставка по договору не может превышать 1 процент в день. Максимальный размер долга не может превышать полуторакратного размера кредита.

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