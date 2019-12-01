Упущенный полуостров

Как в начале 90-х российские СМИ отвечали на извечный вопрос: «Стоит ли отдыхать в Крыму?»

Советский Союз распался в 1991 году. Но люди ещё долго ощущали себя его гражданами. Многие крымчане вплоть до ­99-го гордо доставали из широких штанин советские паспорта, как некое напоминание об упорно ускользающей стабильности, и ни под каким видом не желали менять их на украинские. Но были и те, кто признал: раскол состоялся и в Крыму происходит что-то, к чему нужно готовиться тщательно и заранее. Мол, полуостров уже не тот.

Политический туризм

Больше всего потенциальных российских туристов пугала «политическая нестабильность» в Крыму. А выражалась она в том, что крымчане во время распада Союза хотели в Россию не менее горячо, чем в достопамятном 2014-м. Но российские СМИ не рассматривали гражданскую активность крымчан в качестве чего-то стоящего пристального внимания. Митинги на полуострове в статьях изданий выглядели скорее как местная экзотика. Так, журнал «Огонёк» (№ 22-23, май-июнь 1992 года) пишет: «Да, несколько наэлектризован Симферополь. Но все желающие могут свободно, без риска для жизни, подержаться за “провода”, по которым течёт политический ток. Например, посудачить с крымчанами в троллейбусе “за политику”. Или поторчать у Верховного Совета среди демонстрантов – совершенно безобидных людей, тружеников крымских предприятий, самый грозный плакат в руках которых – это жирно перечёркнутая цифра “1954”».

Вот так легко и просто. И очень напоминает булгаковское: «Странница я. Пришла собачку говорящую посмотреть…» Хотя на самом деле всё было гораздо серьёзнее и этот «невинный» плакат был если не грозен, то, как минимум, значим, ведь отрицал принадлежность Крыма к той стране, в которую его в то время упорно пытались впихнуть, к Украине.

Хитрым курсом идёте, товарищи

Одним из наиболее остроумных аргументов за то, что и в 90-х в Крым стоило-таки ездить, состоял в том, что россияне, нищие по месту жительства, во время пребывания на полуострове чувствовали себя состоятельными людьми. Ведь в их руках были рубли, а не бумажки, именуемые купонами или карбованцами, которые обесценивались со скоростью света. Потому в крымских магазинах с удовольствием продавали российским туристам продукты за их российские деньги, скорость обесценивания которых была всё же несколько ниже.

Вот выдержка из опубликованных воспоминаний одного из отдыхающих, его, так сказать, советы бывалого: «Купонов не бойтесь. Не очень они нужны в Крыму. В принципе на Украине жёстко “окупонены” только государственные пром. и продтоварные магазины. В других местах, где нужны ДЕНЬГИ, можно платить как захочется. В Крыму ограничений и того меньше. В ялтинском государственном продуктовом магазине пришлось извлечь купоны только раз – ради бутылки “Ркацители”. Зато в отделе напротив сухая крымская “Массандра” демократично продавалась за 63 единицы любого вида денег».

В то время, кстати, многие крымчане по несколько суток дежурили в Симферопольском аэропорту, чтобы сплавить прилетевшим на юга туристам свои купоны по этому дивному курсу, один к одному. Но такая «лафа» продлилась не долго.

Кому на отдыхе жить хорошо?

1991-1995 годы называют периодом гиперинфляции. В это время в России размер заработной платы повышался более чем в два раза за 12 месяцев. Согласно данным официальной статистики, зарплаты выросли: в 1991 году – в 3,8 раза, с 308 рублей в январе до 1195 рублей в декабре; в 1992 году в – 11,5 раз, с 1,4 тысячи до 16,1 тысячи рублей; в 1993 году – в 9,2 раза, с 15,5 тысяч до 141,2 тысячи рублей; в 1994 году – в 2,6 раза с 134,2 тысячи до 354,2 тысячи рублей и в 1995 году – в 2,4 раза, с 302,6 тысячи до 735,5 тысячи рублей.

Накануне курортного сезона самого инфляционного в истории России 1992 года уже упомянутый журнал «Огонёк» приводит цены на рекреационные услуги в Крыму. Хочется верить, что цены эти уточнялись непосредственно перед выходом номера в печать, в противном случае анализировать что-либо на основании этой информации просто нет смысла, весь смысл съела инфляция. Собственный корреспондент журнала Елена Рыковцева приводит цены на крышу над головой в крымском частном секторе и в отелях, а также среднюю стоимость обедов среднестатистического туриста. Итак, в ялтинском частном секторе проживание одного человека в сутки стоило 100 рублей. Скромные номера с умывальниками в гостинице «Крым» обходились в 147 рублей в сутки, с балконом – 148 рублей за аналогичный период. «Недоступный прежде» отель «Ялта» (наверняка, имеется ввиду «Ялта-Интурист». – Ред.) запрашивал за двухместный номер 512 рублей плюс обязательное питание за «шведским столом» – 300. «Сиротский» обед в Алуштинской столовой стоил 25 рублей, в Ялте, как всегда, хотели ещё больше. Одним словом, как и сейчас, прожить простому человеку в принципе можно, но сложно.

Правда, цивилизованный отдых, то бишь не «дикарём» и не «ва-банк», а по путёвке, стал в ту пору чем-то вовсе фантастическим, сродни полётам на Марс.

Цена на путёвку (24 дня) в коктебельском «Голубом заливе» составляла 4000 рублей, в пансионате «Мисхор» – 3220 рублей, в шикарной по тем временам «Дружбе» возле «Ласточкиного гнезда» – 4120 рублей. Но с июня эти цены увеличились вдвое и стали просто не­подъёмными. А санаторий «Ай-Даниль» предвосхитил этот скачок цен – уже к концу апреля 1992-го цена на путёвку туда подскочила до 13 тысяч рублей, после чего там смогло отдохнуть только порядка десяти человек. В № 16-17 «Аргументов и фактов» в рубрике «Биржа объявлений АиФ» тогда появилось вызвавшее настоящий скандал письмо: «На Южном берегу Крыма закрывается санаторий “Ай-Даниль” – нет средств на его содержание. Господа бизнесмены, выкупите нас вместе со зданием и оборудованием. Будем служить вам верой и правдой, как и бывшему 4-му управлению». Информацию эту тут же принялись опровергать другие СМИ. Мол, не верьте, уймитесь, всё это утка.

А тем временем непонятно что творилось и с «Артеком». Цитата из «Огонька»: «Точно так же не в силах покрыть гигантских расходов стонет “единоутробный братишка” “Ай-Даниля” – “Артек”. Считалось, что эти расходы возьмут на себя правительства стран СНГ и станут распределять путёвки передовым многонациональным детишкам по пристойной цене. Не вышло. Не до “Артека” правительствам. Так что путёвка сюда стоит на всю катушку: девять тысяч. И поехать в “Артек” может только буржуинский ребёнок. Даже если он двоечник…»

Новая точка отсчёта

Какие можно сделать выводы? Просто знать и помнить: некогда россиян отучали и отлучали от Крыма любыми средствами – границами, ценами, обменниками валют и их курсами, трудностями жизни и перевода, ненавязчивым сервисом и навязанными проблемами, как политическими, так и логистическими. Но Крым всё равно вернулся. Приплыл обратно. С ошибками в прошлом, но уверенностью в ­безошибочности выбора нынешнего. Того, что сделано, не переделать, но можно всё отстроить заново.