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Готовность к ограничениям

Меню «под пост», аккуратность на дорогах, новые штрафы и подсчёты

На первый-второй рассчитайся

Как принять участие во Всероссийской переписи населения-2020

Ещё до начала первой цифровой переписи населения все граждане России должны выбрать, заполнить ли им анкету самостоятельно на портале «Госуслуги» или же традиционно довериться переписчику. Уже сейчас Крымстат пытается выяснить, какому из вариантов отдадут предпочтение крымчане.

Интернет-перепись будет доступна с 1 по 25 октября 2020 года. Имеющим стандартную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) жителям нужно лишь зайти на портал «Госуслуги» и выбрать услугу «Пройти перепись населения». Каждый участник интернет-опроса получит код-подтверждение, который необходимо будет назвать переписчику. Такая процедура имеет преимущества перед традиционным опросом: ответить на вопросы переписного листа можно в любое удобное время, без спешки; отпадет необходимость впускать постороннего человека в дом. Во время Пробной переписи 2018 года этими новшествами воспользовались 0,7% населения Республики Крым.

Также пройти интернет-перепись можно будет вне дома на специально организованных переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

К людям, не прошедшим перепись самостоятельно по тем или иным причинам, наведаются переписчики и занесут ответы в планшеты со специальным программным обеспечением. Работника переписи узнать просто: он будет иметь при себе портфель и удостоверение, действительное только при предоставлении паспорта, кепку и шарф с логотипом Всероссийской переписи населения 2020 года.

Всероссийская перепись населения пройдет в Республике Крым с 1 по 31 октября 2020 года и будет рассчитана на применение IT-технологий. С 4 по 27 октября опросят жителей, не принявших участие в интернет-переписи. В финале, с 28 по 31 октября, состоится контрольный обход 10% жилых помещений.

Крымские дороги «заморозят»

Где зимой невозможно будет проехать

Служба автомобильных дорог Крыма временно ограничит движение транспорта на участках некоторых дорог с 1 декабря до 1 марта во время неблагоприятных погодных условий.

«Данная мера позволяет предотвратить снижение несущей способности конструктивных элементов автодорог, вызванное переувлажнением и избыточной нагрузкой на них, в период неблагоприятных природно-климатических условий», – сообщили в пресс-службе организации.

Зимой движение будет ограничено для всех механических транспортных средств во время снегопада и гололедицы на время, необходимое для уборки снега и «ликвидации зимней скользкости» на следующих региональных дорогах:

Алушта – Судак – Феодосия, км 90+000-100+000 (участок Солнечная Долина – Перевал – Щебетовка);

Граница с Украиной – Симферополь – Алушта – Ялта, км 681+000-697+000 (участок с. Перевальное – с. Нижняя Кутузовка);

Симферополь – Феодосия, км 80+000-85+000 (участок Грушевского перевала), – Алушта, включая дороги заповедника, км 18+000-54+000 (на участке Чучельский перевал – Изобильное);

Бахчисарай – Ялта, км 25+000-65+000 (участок Соколиное – Ай-Петри – Учан-Су), Гончарное – Ялта – км 12+600 – 15+600 (населенные пункты отсутствуют).

Такие же ограничения будут водиться на дорогах межмуниципального значения:

от а/д граница с Украиной – Симферополь – Алушта – Ялта – Лучистое до – а/д Алушта – Судак – Феодосия, км 4+800-7+300 (участок с. Лучистое до Алушта – Судак – Феодосия);

Феодосия – Орджоникидзе, км 0 – км 10+700, Гончарное – Ялта – Форос, км 0 – 1+300.

Хулиганство станет роскошью

Власти прорабатывают новую редакцию кодекса административных правонарушений, штрафы предлагают увеличить в пять раз.

В состав «мелкого хулиганства» включат отправление естественных надобностей в общественном месте и «другие действия, выражающие явное неуважение к личности и (или) обществу». Штрафы за такие нарушения также вырастут с 500-1 тыс. руб. до 3-5 тыс. руб. или обязательные работы на срок до 40 часов.

В числе принципиально новых составов нарушений – выгул собак опасных пород без намордника и поводка в общественных местах, а также нарушение права на пользование государственным языком России либо республик грозит гражданам штрафом в размере от 3 до 5 тыс. руб. (должностным лицам – от 10 тыс. до 25 тыс. руб.).

Евгения ПРИЙМАК
Фото Архив КТ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 556 от 29 ноября 2019 года

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Просмотров: 72 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 12:23

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