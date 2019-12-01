→ Байки, сонеты Что им стоит всё достроить? Проблема брошенных, не завершенных объектов, запланированных к реализации в рамках федеральной целевой программы на полуострове — давно известная проблема. И со временем их количество, увы, только растет. Причина же, как правило, недобросовестность подрядчиков. При этом законом не предусмотрено повторное выделение средств на достройку таких объектов. Но на днях заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров сообщил, что по брошенным объектам ФЦП есть решение. «Они (недобросовестные подрядчики) есть, кто-то не выполнил свои обязательства, по некоторым есть разбирательство в рамках судебных процедур, в рамках (расследований) правоохранительных органов. Такие объекты есть. Мы их вместе проанализировали. И по этим объектам есть принципиальное решение. Понятно, что мы будем их финансировать», – сказал он. По его словам, таких объектов в Крыму и Севастополе сейчас около 50 (по данным крымских властей, на конец октября 2019 года на территории республики было более 40 брошенных объектов ФЦП с уровнем готовности от 15 до 95%). «Параллельно будут разбираться с теми, кто эти объекты не завершил, какие у них остались обязательства, авансовые платежи исполнены или не исполнены. Но сами объекты как незавершенные объекты строительства должны быть оформлены. И, соответственно, мы их будем финансировать для того, чтобы эти незавершенные объекты не остались брошенными, а были введены в эксплуатацию», – добавил Назаров. Кстати, большинство организаций, которые занимались строительством этих объектов, находятся в стадии банкротства либо уже ликвидированы. Художник Артём Куркин

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 557 от 6 декабря 2019 года Еще статьи: Хотят, но не могут... Время тратить деньги Плюс «разборки», минус ФЦП Работа не сделана, но ущерб предотвращён Дольше, но больше Просмотров: 14 | Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:33