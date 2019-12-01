В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... напротив столичной администрации появились катакомбы

Не пожелавший представиться житель крымской столицы сетует: «Очень жаль видеть такое почти напротив симферопольской администрации, где всё в новой плиточке. А ЭТО никому не видно. Ул. Толстого, 24а. Река Казанка».