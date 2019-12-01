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Говорят, что... напротив столичной администрации появились катакомбы
Не пожелавший представиться житель крымской столицы сетует: «Очень жаль видеть такое почти напротив симферопольской администрации, где всё в новой плиточке. А ЭТО никому не видно. Ул. Толстого, 24а. Река Казанка».
Фома СЛУХАЧЁВ Фото Архив КТ Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 557 от 6 декабря 2019 года
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