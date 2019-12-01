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В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... в Симферополе появилась улица пропавших фонарей

Наталья К. пытается докопаться до истины: «Писали в администрацию города, но ответ так и не пришёл. По ул. Днепровская с июня месяца демонтировали уличные фонари, уже конец ноября, а их до сих пор нет! В вечернее время по такой дороге без освещения пройти невозможно, ещё и с детьми (ямы, земля просела, люки торчат). И как бы полгода на замену уличных фонарей не многовато ли?»

Фома СЛУХАЧЁВ
Фото Архив КТ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 557 от 6 декабря 2019 года

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Просмотров: 80 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 18:43

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