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Говорят, что... малышам на Новый год предлагают попробовать алкоголь
Говорят, в сладких новогодних подарках от одной из местных кондитерских фабрик бдительные мамочки обнаружили не совсем обычный бонус. Те, кто готовили сюрпризы под ёлочку, среди других-прочих конфет подкинули деткам на пробу целых девять шоколадных вкусняшек с содержанием алкоголя. Конечно, вполне возможно, что таким образом производители с упаковщиками решили порадовать пап и мам – мол, вот, дорогие взрослые, мы и о вас не забыли. Однако если таковое благое намерение действительно имело место быть, то следовало как минимум предупредить. Но состав конфет, включённых в подарок, ни на самой коробке, ни на упаковке не указан. Потому тем, кто уже обнаружил подвох, приходится действовать современными народными методами – постить информацию об опасном для несовершеннолетних сюрпризе в соцсетях.
Фома СЛУХАЧЁВ
Фото Архив КТ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 557 от 6 декабря 2019 года
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