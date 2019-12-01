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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... в больнице торгуют Интернетом в розницу

Говорят, в гинекологическом отделении ГБУЗ РК «Симферопольская центральная районная клиническая больница» (известного в народе как Луговская больница) медсёстры придумали вполне непыльный приработок – они продают пациенткам пароль от Wi-Fi. Пациентки, конечно, платят, ведь в противном случае придётся лежать и просто уныло смотреть в потолок. Правда, в головы некоторых из покупательниц вдруг закралась мысль: «А законна ли данная торговля?» Посему, едва получив долгожданный пароль, дамы тут же проконсультировались по этому поводу в соцсетях. И получили эмоциональные, но, увы, не по теме ответы. Мол, что ж вы такой бизнес спалили.

Фома СЛУХАЧЁВ
Фото Архив КТ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 557 от 6 декабря 2019 года

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Просмотров: 116 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 18:45

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