Победившие кадры

Назначены первые шесть членов обновлённого правительства

Масштабный конкурс, победители которого войдут в новый состав Совета министров республики, наконец подходит к концу. Два с половиной месяца ожидания. Три этапа борьбы за кресла в правительстве. И вот из 117 участников на финишную прямую вышли 84 претендента. На этой неделе наконец появились имена первых победителей нашумевшего кадрового проекта.

Собеседование прошли

Проект «Твоё правительство» изначально затевался ради «повышения качества кадрового обеспечения органов исполнительной власти республики». Кроме того, речь шла об обновлении номенклатурного состава – новые люди со свежими силами должны были истово взяться за решение многочисленных проблем полуострова, поскольку у старых это, увы, не получалось.

Проект предполагал использование комплексной многоступенчатой системы оценки профессиональных и личностных качеств участников, претендующих на получение должностей министров. Мы уже писали о том, что от самого интересного пункта конкурсной программы – теледебатов – в последний момент решили отказаться. Таким образом, добравшихся до финиша кандидатов от победы отделяло лишь собеседование с главой республики.

К сожалению, на момент подписания номера в печать была опубликована лишь часть списка новых членов Совмина, поэтому об остальных мы расскажем в следующем выпуске. А пока вот те, кто уже успел получить кресло в новом правительстве.

Анна Анюхина

Продолжит возглавлять Министерство имущественных и земельных отношений. Оставшаяся в правительстве глава ведомства родилась в 1985 году в селе Найдёновка Красногвардейского района. Закончила Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского по специальности «Правоведение», квалификация юрист. Трудовую деятельность начала в Киевском райсовете Симферополя. Потом работала юрисконсультом в страховой компании, возглавляла различные отделы при Симферопольском горсовете, была начальником управления земельных ресурсов в администрации города. В июне 2015 года стала заместителем министра имущественных и земельных отношений и ещё до конца того же месяца сама возглавила ведомство.

Сергей Карпов

Глава Министерства транспорта также не поменялся – им остался управленец, не так давно прибывший на полуостров с материка. Сергей Карпов родился в 1972 году в Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургскую государственную лесотехническую академию имени С. М. Кирова. Прошёл срочную военную службу и отслужил в органах внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленинградской области на должностях командного состава. Потом перешёл на работу в сфере коммерции, однако вскоре вернулся на госслужбу. На сей раз в качестве начальника Санкт-Петербургского территориального управления государственной компании «Российские автомобильные дороги», отвечающего за строительство 6, 7 и 8 этапов скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург. По завершении проекта оказался в Крыму, где возглавил тогда ещё существовавший Госкомитет дорожного хозяйства. В октябре прошлого года стал министром транспорта, коим и остаётся.

Арина Новосельская

Не поменялся руководитель и в Министерстве культуры. Арина Новосельская родилась в 1976 году в Екатеринбурге. В 1979 году её семья переехала в Крым. Окончила Симферопольское музыкальное училище им. П. И. Чайковского, ­обучалась в Донецкой государственной консерватории. Трудовую деятельность начала в качестве преподавателя музыки по классу фортепиано в симферопольской детской музыкальной школе №1. Затем восемь лет работала преподавателем в Симферопольском музыкальном училище. На государственной службе начинала в качестве заместителя министра культуры Автономной Республики Крым. После Крымской весны была назначена министром культуры республики.

Михаил Храмов

Министерство строительства и архитектуры также сохранило былого руководителя. Михаил Храмов родился в 1981 году в Севастополе. Окончил Военный инженерно-технический университет Санкт-Петербурга, инженер-строитель по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Работал в строительных управлениях Черноморского флота РФ в Севастополе и Новороссийске, после чего ушёл трудиться в коммерческих структурах. Затем перешёл на госслужбу: в правительстве Севастополя, а затем – Крыма.

Дмитрий Шеряко

Нового руководителя получило Министерство экономики. Хотя в целом для крымского правительства он человек не новый – прежде занимал должность заместителя министра финансов республики. Дмитрий Шеряко родился в 1986 году. Окончил Одесскую национальную академию связи им. А. С. Попова по специальностям «Экономика предприятия», «Телекоммуникационные системы и сети», а также Национальный университет «Одесская юридическая академия» по специальности «Правоведение». Трудился в судебной и налоговой сферах, в коммерческих структурах, а в прошлом году получил должность в крымском Минфине.

Валентина Лаврик

Министром образования, науки и молодежи назначена бывшая директор МБОУ «Симферопольская академическая гимназия». О ней мы пока знаем лишь, что она – учитель украинского языка и литературы, русского языка и литературы высшей квалификационной категории, учитель-методист, а кроме того ещё и практический психолог.