Новые бюджеты и новая должность

Чем занимались севастопольские парламентарии на минувшей неделе

На прошедшей неделе в Севастополе состоялось очередное пленарное заседание, на котором депутаты приняли ряд новых законопроектов. Один из вопросов касался утверждения бюджета города-героя на ближайшие три года, а также корректировки бюджета на 2019 год. Правда, изначально данный вопрос не значился в повестке, а был внесен в качестве дополнительного, поскольку корректировка бюджета не терпела отлагательства.

Деньги города-героя

Напомним, что в этом году это последняя корректировка действующего бюджета. Новый проект закона содержит уточнения основных параметров бюджета на 2019-2021 годы. Так, доходная часть бюджета на 2019 год увеличивается на 781,1 млн рублей. Это связано с ростом налоговых и неналоговых доходов (на 149,7 млн рублей), объема безвозмездных поступлений (на 631,4 млн рублей). Кроме того, выросла и расходная часть на 761,7 млн рублей, в результате чего соответственно уменьшился и объем дефицита бюджета.

Также в проект изменений бюджета включено перераспределение отдельных бюджетных ассигнований по предложениям главных распорядителей бюджетных средств в связи с внесением изменений в государственные программы, передачей полномочий по исполнению мероприятий, уточнением применения бюджетной классификации. Таким образом, до конца 2019 года будет перераспределено более 2,5 млрд рублей. Деньги пойдут на социальные выплаты, компенсации затрат перевозчикам, на капитальные ремонты зданий и учреждений образования и здравоохранения.

Владимир Штоп, директор Департамента финансов:

«В проекте закона полностью учтены изменения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий ФЦП, в соответствии с проектом постановления Правительства РФ «О внесении изменений в ФЦП». Также за счет перераспределения бюджетных ассигнований обеспечены в сумме 55 млн рублей выплаты по оплате труда государственных служащих для обеспечения целевых показателей, установленных указами президента РФ, так называемые майские указы президента, связанные с уточнением показателя среднемесячного дохода от трудовой деятельности на 2019 год. При планировании бюджета был применен показатель 28 158, в связи с уточнением Росстатом, теперь данный показатель составляет 29 236. На эти цели необходимо 55 млн рублей. Главные распорядители: Главное управление культуры, Управление по делам молодежи и спорта, Департамент труда и социальной защиты и Департамент здравоохранения».

Кому повезло

При этом планируется, что 93,1 млн рублей будет потрачено на компенсацию «выпадающих доходов» автотранспортных компаний, которые бесплатно перевозят льготников. 3 млн дадут на те же цели Севморпорту, еще 3 млн уйдут на компенсацию самостоятельного приобретения родителями детей-инвалидов по слуху комплектующих для систем кохлеарной имплантации. Ещё 34,3 млн получит на оказание высокотехнологичной медицинской помощи департамент здравоохранения, 28,4 млн отдадут департаменту образования на капремонт, обновление и усиление материальной базы дошкольных учреждений. Также 1 миллион 882 тысячи будут перечислены муниципальным образованиям, таким как Инкерман – 403 тысячи рублей, Качинскому МО – 637 тысяч, Андреевскому МО – 654 тысячи, Орлиновскому МО – 187 тысяч.

В результате депутаты приняли законопроект сразу в двух чтениях. Как передает пресс-служба Законодательного собрания Севастополя, оперативность принятия решения связана с необходимостью дальнейшего изменения сопутствующих нормативно-правовых актов.

Бюджет ФОМС

Помимо перераспределения городских бюджетных средств, депутаты также утвердили во втором чтении бюджет Фонда обязательного медицинского страхования города Севастополя на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Напомним, что проект данного закона в первом чтении был принят 6 ноября, после чего в него был внесен ряд поправок. «КТ» тогда рассказывал, что, по данным бюджета, прогнозируемый общий объем доходов ФОМС на 2020 год должен составить 5 641 860,4 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 5 449 239,4 тыс. рублей, а общий объем расходов бюджета ФОМС должен составить 5 641 860,4 тыс. рублей. При этом планировалось, что принятие данного законопроекта позволит в полном объеме реализовать базовую программу медицинского страхования.

Теперь же в данный законопроект внесены изменения. Как сообщила вице-спикер Законодательного собрания города Севастополя, заместитель председателя комиссии по бюджету Татьяна Лобач, которая и представляла данный законопроект во втором чтении, внесенные поправки к данному документу были исключительно юридического и лингвистического характера и члены комиссии по бюджету единогласно поддержали предложенные уточнения и рекомендовали принять данный законопроект. В результате закон был принят единогласно.

Третий зам

Еще один вопрос, который рассмотрели депутаты, касался внесения изменений в Устав Севастополя.

Заместитель губернатора Севастополя Светлана Пирогова сообщила депутатам, что изменения в Устав города вносятся ввиду необходимости включить в Устав должность первого заместителя губернатора – председателя Правительства Севастополя. Напомним, что данный законопроект также был рассмотрен на сессии, прошедшей 6 ноября этого года. Тогда на данную должность была выдвинута всего одна кандидатура, депутата Ильи Журавлёва.

Сегодня же данный законопроект был поддержан в первом чтении, как депутатами, так и губернатором Севастополя. К примеру, председатель постоянного комитета Законодательного собрания города Севастополя по законодательству и государственному строительству Сергей Колбин рассказал коллегам, что на расширенном заседании комитета проект закона был рассмотрен и рекомендован к принятию. Что же касается врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, то он пояснил присутствующим, что указанная должность необходима для повышения эффективности работы и соответствующего представления города на федеральном уровне.

При этом мнения депутатов по данному законопроекту разошлись. В итоге большинство парламентариев все же поддержало данный законопроект в первом чтении, что же касается второго чтения, то, в соответствии с регламентом, оно должно пройти не ранее чем через один месяц после первого.