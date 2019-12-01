Социальные плюсы и минусы

Несколько семей улучшили жилищные условия, а городская «доступная среда» наступает весьма неспешно

На этой неделе девять крымских семей с детьми получили уведомление об оформлении сертификатов по 900 тысяч рублей на выдачу финансовой помощи при покупке жилья. Документ родителям выдавался прямо из рук главы Республики Крым. А о проблемах людей с ограниченными возможностями у властей появился повод вспомнить во время торжества, устроенного в Международный день инвалидов (3 декабря). С социальной повесткой знакомились наши коллеги, журналисты телеканала «ИТВ».

«Не верится...»

Дополнительная мера социальной поддержки в виде единовременной выплаты на улучшение жилищных условий была установлена законом республики в августе этого года. Выплаты могут быть использованы при покупке жилья, как на первичном, так и на вторичном рынке, а также по ипотечному кредиту и договору долевого строительства.

У Ольги и Алексея трое детей, самая младшая дочка – Маргарита, и ей всего 9 месяцев. Двое старших сыновей – школьники. Семья живет в двухкомнатной квартире, поэтому, узнав о программе, не задумываясь подали все необходимые документы. Ответ не заставил себя ждать, и вскоре многодетным родителям перезвонили и сообщили радостную новость. Полученную сумму семья планирует потратить при покупке нового, более просторного жилья.

Ольга Кулик, получатель сертификата:

«У нас двухкомнатная квартира, пять человек, из них трое деток. И конечно, нам очень тесно, не хватает места и хотелось бы расширить нашу площадь. Пока мы не решили до конца, как именно мы поступим с нашей квартирой, потому что этот сертификат для нас как снег на голову. Не верится совсем, но будем подбирать новое жильё».

Ещё одна семья, которой посчастливилось стать обладателями сертификата, – из Феодосии. У молодой мамы Татьяны двое детей, сыну три года, а дочке всего девять месяцев. Помимо супругов и детей, в квартире проживает также бабушка. Живут пять человек в двух комнатах.

Татьяна Бутенко, получатель сертификата:

«Нам тесно жить всем вместе. Сейчас мы надеемся, что сможем расширить свои жилищные условия. Сертификат будет являться частью вложенных средств на приобретение нового жилья. Скорее всего, будем брать ипотеку».

Получить сертификат может не только многодетная семья, но и любая другая семья, нуждающаяся в улучшении жилищных условий. Одно из основных требований – крымская прописка. В следующем году на помощь семьям с детьми в улучшении условий проживания в бюджете Крыма заложено 300 млн рублей.

Восемь процентов

Восемь процентов крымчан, по официальной статистике, являются инвалидами, но это не значит, что все эти люди – чуть больше 120 тысяч – сидят дома или просят милостыню. Они работают ничуть не меньше, а порой и больше, чем здоровый человек. Да и в силе духа и жажде жизни они могут дать фору здоровым людям. В Крыму для них есть масса возможностей, хоть слово «инвалид» несёт противоположное значение.

Елена Романовская, министр труда и социальной защиты РК:

«Центр занятости реализует программу по трудоустройству инвалидов и сопровождение инвалидов по трудоустройству. Это целые разработки, и республика занимает лидирующие позиции по трудоустройству и обучению инвалидов среди всех остальных субъектов РФ».

Кстати, сегодня в Крыму существует порядка одиннадцати профессий, созданных индивидуально для инвалидов. В основном это рабочие специальности на заводах, но любой труд – почётный. Особенно, когда во многих других регионах страны, судя по публикуемым в федеральных источниках сведениям, людям с ограниченными возможностями не так просто найти себе применение.

Что же касается чисто бытовой стороны вопроса, то «Крымский ТелеграфЪ» уже не раз рассказывал о проблемах передвижения по городу, доступа в различные заведения и учреждения людей с ограниченными возможностями. Да, в Крыму, и, в частности, в столице республики, реализовывают программу «Доступная городская среда». Но реализация идет медленно. И это факт… Годы проходят, но далеко не везде есть пандусы, во многих местах если и есть, то неправильно установлены, тактильная плитка в некоторых местах уложена с нарушениями. Во многие учреждения не так просто попасть на инвалидной коляске. Проблемы можно перечислять долго, они стоят отдельного разговора, и к этой теме мы обязательно вернемся в ближайших выпусках газеты.