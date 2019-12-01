Наломали дров

В Симферополе снова уничтожают зелёные насаждения ради коммерческих объектов

Крымская столица, которую каждый новоназначенный градоначальник обещает сделать зелёной и уютной, продолжает превращаться в сплошной торгово-парковочный комплекс из бетона и пыли. На днях Симферополь попрощался с очередным сквером – на улице Гагарина, 20. Деревья снесли, чтобы расчистить участок для парковки, которая понадобилась недавно открывшемуся торговому центру GoodZone.

Семь бед – один ответ

В цивилизованном мире, прежде чем давать разрешение на возведение любого объекта, от застройщика требуют предусмотреть необходимое для его обслуживания число парковочных мест. Причём это проблемы предпринимателя, где именно на выделенном ему участке он будет устраивать парковку. В Крыму принято делать иначе: сперва откуда ни возьмись появляется огромный коммерческий объект, а уже потом его владельцы начинают думать, где посетители и сотрудники станут оставлять свои многочисленные авто. Как правило, для этой проблемы быстро находится самое очевидное решение – пожертвовать зелёной зоной, расположенной где-нибудь неподалёку.

На прошлой неделе эта схема была успешно реализована на улице Гагарина в Симферополе. Недавно там наконец завершили долгострой, который теперь стал очередным торгово-офисным центром. Примечательно, что само здание построено на участке, где прежде как раз и была автостоянка. Возводя на её месте нечто из стекла и бетона, застройщик, видимо, не подумал, где теперь люди будут ставить машины. Сейчас здание стоит практически пустым. Потенциальные съёмщики площадей не хотят брать в нём помещения, потому что негде парковать автомобили. В результате единственным способом повысить коммерческую привлекательность объекта стало создание парковки рядом. Тем более что неподалёку как раз имеется подходящий пятачок: оставалось только срубить деревья, залить участок асфальтом и проблема решена. Так и сделали.

За банку варенья и корзину печенья

Разумеется, это был не какой-то акт произвола – всё произошло с разрешения городских властей. Порубочный талон был выписан незадолго до сноса сквера начальником департамента городского хозяйства Симферопольской администрации Эльвирой Евтуховой на основании решения комиссии, возглавляемой заместителем градоначальника Сергеем Титаренко.

Елена Проценко, глава Симферопольской администрации:

«Решение о сносе деревьев по улице Гагарина, 20, было принято комиссионно, согласно соответствующим нормативным документам. Подрядчик произвёл целевую компенсационную выплату в бюджет города. Кроме того, на месте сноса деревьев им будет произведена компенсационная высадка 50 туй, 10 лип и 10 кленов. Зона благоустройства будет открытой, без шлагбаумов. Все работы буду держать на личном контроле. В декабре, привлекая представителей бизнеса, общественности и сотрудников структурных подразделений, отвечающих за благоустройство города, будем производить компенсационные высадки зелёных насаждений».

Компенсационные высадки по-симферопольски выглядят так. Городские коммунальщики демонстративно и обязательно в присутствии СМИ втыкают в землю унылого вида саженцы, купленные, согласно отчётам, за бешеные деньги, которые в итоге погибают через пару месяцев из-за отсутствия должного ухода. Примеров таких акций за последние несколько лет было множество – не станем сейчас на них останавливаться.

Куда интересней другое. Разговоры о сносе сквера на Гагарина начались ещё в мае прошлого года. Тогда общественность подняла большой шум, а чиновники, как всегда, сделали удивленный вид и заявили, что им ничего не известно о предстоящей вырубке.

На сей раз граждане почему-то не возмутились появлением бульдозеров. Как же так? Оказалось, что жители прилегающей к скверу пятиэтажки и теперь были против проекта, но, когда поняли, что сопротивление бесполезно, решили вступить в переговоры с собственником GoodZone. В результате им удалось выторговать ремонт подъездов и установку в доме пластиковых стеклопакетов за счёт застройщика. Предприниматель незамедлительно исполнил свою часть контракта – на том и разошлись.

Спрашивается, на каком основании застройщик вёл переговоры о сносе сквера с жильцами дома, если зелёная зона является собственностью всего города? Ведь чтобы изменить функциональное назначение муниципальной земли, нужно провести общественные слушания с приглашением всех горожан. Однако власти попросту закрыли на это глаза.

Кстати, в городской администрации предлагают свою версию того, почему народ безмолвствовал.

Эльвира Евтухова, глава департамента городского хозяйства Симферопольской администрации:

«В январе текущего года в администрацию города поступило обращение жителей дома по улице Гагарина, 20, о том, что в связи с увеличением количества транспорта парковка осуществляется на зелёных зонах, вследствие чего газоны приходят в негодность. Припаркованный транспорт мешает проходу. В связи с этим остро ощущается нехватка парковочного пространства».

В общем, якобы люди сами попросили, чтобы вместо никому не нужных деревьев сделали наконец добротную парковку. А любезный застройщик просто пришёл на помощь. Казалось бы, разве жильцы одного дома могут решать судьбу муниципальной зелёной зоны? Видимо, так сейчас и осуществляется градостроительная политика в Симферополе. Был бы денежный интерес...

Рубят – щепки летят

Поскольку рубка зелёной зоны на Гагарина прошла гладко, городские дровосеки решили не останавливаться на сделанном. Пару дней спустя на улице Набережной возле Малого Салгира появилась очередная бригада, которая принялась рубить деревья. Что интересно, происходило всё глухой ночью. Однако местные жители всё равно подняли шум и вызвали полицию. Подтянулось телевидение. К тому времени нарушители успели уничтожить 4 дерева из 28 запланированных. Городские власти поспешили откреститься от происшествия.

Андрей Черниченко, начальник управления информационной политики Симферопольской администрации:

«По информации начальника департамента городского хозяйства администрации города Эльвиры Евтуховой, начатый сегодня снос деревьев в парке Гагарина, в районе Малого Салгира, незаконный. Документы на проведение вырубки не выдавались. На место происшествия уже вызвана полиция и сотрудники департамента административно-технического контроля. По факту незаконной вырубки зелёных насаждений составлен административный протокол о правонарушении».

Однако вскоре выяснилось, что дровосеки оказались в парке не случайно: у них на руках был порубочный билет, подписанный – вы не поверите – Эльвирой Евтуховой. Правда, датирован документ 31 июля 2019 года – возможно, глава департамента городского хозяйства уже успела забыть, на что она давала разрешение, а на что нет.

Чтобы несколько сгладить конфуз, городские чиновники уточнили, что рубить деревья понадобилось для строительства общественно полезного объекта – канализационного коллектора глубокого заложения. Однако проект ещё не готов – он только в стадии экспертизы, и разрешения на выполнение строительно-монтажных работ подрядчику не выдавали. Тем не менее бригада уже начала валить деревья, расчищая место под строительство не согласованного объекта. В общем наломали дров. Интересно, кому и почём они их продают?..