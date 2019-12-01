Как Крым здравницей стал

Откуда «растут ноги» у традиций крымского оздоровления

Богатые природно-климатические условия Крыма снискали ему славу одного из лучших курортов, места, где можно хорошо отдохнуть, купаясь в лучах солнца и морской воде, получить заряд бодрости, сохранить или поправить здоровье. Сейчас это всё воспринимается как само собой разумеющееся. Но так было не всегда. Начало традиций крымского оздоровления и самого восприятия этого региона как здравницы появилось в основном только в конце XIX века. Хотя первые лечебницы были здесь и прежде.

Мнение Боткина

Первое научное обоснование лечебных факторов Крыма было сделано известным русским врачом Сергеем Боткиным. В частности, он писал: «Как больничная станция Крым, по-моему, имеет большую будущность. Со временем он займет место значительно выше Монтрё»...

Жителям и гостям Южного берега знакомы и Боткинская тропа в Ливадии, и одноименная улица в Ялте, получившие название как раз в честь пребывания в Крыму этого медика. Первое его знакомство с Крымом состоялось в 1855 г. во время Крымской войны. Вчерашний студент, c oтличием окончивший Московский университет, он добровольно вступил в отряд врачей и проходил практику в военных госпиталях и тифозных бараках Симферополя и Бахчисарая. Уже много позже, в 1870 г., Сергей Боткин получил звание академика и первым из русских врачей был назначен лейб-медиком царской семьи. В числе прочего в его обязанности входило каждое лето сопровождать императрицу в Крым, в Ливадию. Там он и обратил внимание на исключительные климатические условия Южного берега, особенно благоприятные для туберкулезных больных. Наилучшей он считал зону в районе Эреклика (возле Ялты) и Ливадии. По рекомендациям Боткина в Эреклике был построен санаторий для императрицы (впоследствии – комплекс противотуберкулезного санатория «Горная здравница») и лечебный корпус на ялтинском Поликуровском холме.

Что касается профилактики и лечения туберкулеза, то Ялта в этом смысле примечательна и тем, что здесь начали строить в 1899 году первый в Европе противотуберкулезный санаторий – «Ялтинская санатория для недостаточных чахоточных больных в память императора Александра III». Санаторий был открыт по инициативе княгини Марии Владимировны Барятинской на средства, выделенные Государственным казначейством и собранные по подписке. Под санаторий было выделено свыше 19 десятин земли из царского имения «Массандра». Здание санатория было устроено по «американской системе»: в виде отдельных павильонов, связанных с главным домом для дневного пребывания. Первое здание было открыто 12 (25) января 1901 г., на освящении присутствовал император Николай II и его семья.

Первые здравницы

Одной из первых здравниц в Крыму и в России считается Чукурларская климатическая станция, открытая в 1884 году по инициативе Михаила Ограновича, врача-энтузиаста климатолечения, и просуществовавшая до 1887 года. Михаил Огранович, еще будучи студентом Петербургской медико‑хирургической академии, под влиянием лекций уже упоминавшегося нами выше профессора Боткина увлекся начавшей тогда формироваться климатологией. После окончания академии он отправился в Швейцарию, где в Итальянском кантоне знакомится с работой тамошних климатолечебных пансионов. В 1881-1882 годах Огранович переезжает на жительство в Ялту. К концу 1883 года у него уже готов «Проект устройства санитарной станции барачной системы в Крыму». В преамбуле проекта говорилось: тогда как Ялта по своим климатическим свойствам не уступает лучшим западноевропейским приморским курортам, соотечественники, «одержимые разными недугами», предпочитают лечиться за границей. Причины: неудовлетворительные бытовые и санитарно‑гигиенические условия и высокая стоимость проживания не только в Ялте, но и во всех прочих местах Крыма. «Того, что называется приютом для больного, в Ялте найти трудно». Цель: «Способствовать более правильной постановке лечебного дела в Крыму», «выработать условие жизни недорогой и отвечающей гигиеническим требованиям» и в итоге создать на Южном берегу «санитарную станцию в истинном значении этого слова»…

Первыми же детскими здравницами на ЮБК были санатории для больных костным туберкулезом, основанные доктором А. А. Бобровым (1902 г., Алупка), и Ялтинская клиническая колония для слабых и болезненных детей им. Цесаревича Алексея Николаевича, организованная при поддержке царской семьи (1912 г., Ай-Даниль).

Грязное дело

Но самой первой известной крымской лечебницей стала грязелечебница – отделение Симферопольского военного госпиталя, основанное в 1837 году (находилось в Саках). Впрочем, «на грязи» в Саки ездили и задолго до этого, в данном случае речь скорее об официальном статусе этого места. И о росте его востребованности. Например, если в 1828 году Саки приняли 29 официально зарегистрированных больных, то к 1850 году – уже 330. Разрушенная в период Крымской войны грязелечебница была восстановлена в 1858 г. А наиболее интенсивное развитие Сакского курорта начинается с 1880 года, когда грязелечебницу приняло под опеку губернское начальство. Тогда в Саках создаются лечебно-диагностическая база, хозяйственная инфраструктура, привлекаются крупные медицинские специалисты, их усилиями разрабатываются новые экспериментальные технологии лечения. Официальную клиентуру Сакского курорта составляли люди с достаточно высокими доходами: за месяц лечения надо было заплатить в зависимости от класса от 140 до 350 руб. Бедняки же добирались до Сак кто как мог, а жили там в шалашах и лечились «остатками барской роскоши» и доморощенными способами.

От климата до кефира

Первая в России разработка научных принципов аэротерапии принадлежит Владимиру Дмитриеву. «Собирателем и устроителем крымских курортов» называли его коллеги. С 1867 года и до самой смерти Дмитриев занимался врачебной практикой в Ялте, изучая одновременно климатические и лечебные факторы Южного берега. В 1890 году вышла первая его книга – «Очерки климатических условий Южного берега Крыма», а в 1894 г. – «О пользовании воздухом в Ялте», заложившие основы российской аэротерапии. Дмитриев, страстный пропагандист климатолечения (кстати, сам он избавился в Крыму от изнурявшей его болезни легких), первым выдвинул идею использования горного туризма в оздоровительных целях. Он же стал пионером виноградолечения в России: в 1886 г. вышла его книга «Лечение виноградом в Ялте и на Южном берегу Крыма», до сих пор остающаяся классическим трудом по диетотерапии.

Кстати, в 1881 году Владимир Дмитриев впервые в Европе организовал производство кефира в лечебных целях. Его книга «Кефир – лечебный напиток из коровьего молока» была переведена на французский, итальянский, немецкий языки, после чего кефир стал признанным лечебным средством не только в России, но и в странах Западной Европы.

Первооткрыватель вирусов

В конце позапрошлого века в Крыму не только началось развитие здравниц. Здесь совершались и научные открытия мирового уровня, связанные с делом охраны здоровья, создавались научные школы и даже основы наук, одной из которых стала вирусология – наука о вирусах. В 1892 году лаборант Санкт-Петербургского ботанического сада Дмитрий Ивановский был командирован в Никитский ботанический сад для изучения мозаичной болезни табака, приносившей большой ущерб табачному производству. Он доказал, что сок больных растений (фильтрат) остается «загрязненным», то есть способным передавать заболевание. Но в этом фильтрованном соке не обнаруживались бактерии и токсины.

В своей диссертации «Мозаичная болезнь табака», защищенной в Варшаве в 1902 году, Дмитрий Ивановский утверждал, что в фильтрованном соке содержится агент – мельчайшая «бактерия». В последующем было показано, что подобные агенты отличны от бактерий и должны быть выделены в самостоятельную группу. Они получили название фильтрующихся вирусов.

Хотя независимо от Ивановского в 1898 г. немецкий ученый Мартин Биллем Бейеринг подтвердил природу вирусов, именно работы Дмитрия Ивановского заложили фундамент новой отрасли человеческих знаний. Так считают в научных кругах.

В 1947 году в Москве в системе АМН СССР был создан институт вирусологии, которому присвоено имя Д. И. Ивановского – первооткрывателя вирусов.