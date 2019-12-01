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Спорт

Накануне финиша

«Зенит» может выйти в 1/8 финала среди «чемпионов»

Некоторые итоги «групповых квартетов»

Исходя из последних событий в спорте, приходишь к выводу, что никто из «борзых» чиновников ВАДА не замахивается на участие российских футбольных клубов в так называемой «зоне УЕФА», где состоялись матчи пятого тура во всех групповых «квартетах» в розыгрышах Кубков Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА 2019/20 гг.

Кубок «чемпионов»

В нём пятый тур досрочно назвал восемь из шестнадцати участников 1/8 финала плей-офф, который состоится в феврале 2020 года. Это французский ПСЖ, испанские «Реал» и «Барселона», немецкая «Бавария», английские «Тоттенхэм Хотспурс», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», итальянский «Ювентус».

Однако огромную армию российских болельщиков прежде всего интересовали выступления наших клубов – действующего чемпиона страны санкт-петербургского «Зенита» и владельца Кубка России московского «Локомотива». Первый из них продолжает борьбу за выход в 1/8 финала, а второй – может рассчитывать лишь на переход из турнира «чемпионов» в 1/16 финала плей-офф турнира среди «европейцев». Но, увы, «железнодорожникам» столицы, играющим в группе D, после блеклой игры в Ческидово против немецкого «Байера-04» из Леверкузена – 0:2, увы, скорее всего, «светит» вылет на обочину турнира.

Ведь если ещё в первом тайме, пропустив на 11-й минуте автогол от своего полузащитника Рифата Жемалетдинова, они смогли собраться и сохранили минимальное отставание в счёте до перерыва, то после отдыха немецкий клуб на всех участках поля начал переигрывать «Локо». Причём хозяева поля могут радоваться, что гости забили ещё только один гол, а не разгромили их с позорным счётом. Ну, а когда пришла весть, что «Ювентус» у себя в Турине взял верх над мадридским «Атлетико», то стало ясно, что безвольное «Локо» вряд ли сможет победить в Мадриде, ведь «разозлённые» испанцы ещё не оформили официальный выход в 1/8 финала. Турнирная таблица: «Ювентус» (Турин, Италия) – 13, «Атлетико» (Мадрид, Испания) – 7, «Байер-04» (Леверкузен, Германия) – 6, «Локомотив» (Москва, Россия) – 3 очка.

Не менее трудную игру провели в группе G питерские футболисты против французского «Олимпика». Однако зенитовцы смогли вместе с блестяще игравшим вратарём Михаилом Кержаковым отбить все атаки гостей. Ну, а игроки сборной России, её капитан Артём Дзюба и Магомед Оздоев под занавес первого и второго таймов забивали красивые голы в ворота соперника – 2:0. В этот же вечер лидер группы немецкий «Лейпциг» принимал португальскую «Бенфику» и разошёлся с ней вничью – 2:2. После этого турнирная таблица приняла такой вид: «Лейпциг» (Германия) – 10, «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) – 7, «Олимпик» (Лион, Франция) – 7, «Бенфика» (Лиссабон, Португалия) – 7 очков. Может случиться, что наши парни 10 декабря выиграют в гостях у «Бенфики» и тем не менее не выйдут в 1/8 финала среди «чемпионов».

А вот как проходила борьба в остальных шести группах. Приводим итоги в турнирных таблицах.

Группа A. ПСЖ – 13, «Реал» – 8, «Брюгге» – 3, «Галатасарай» – 2 очка.

Группа B. «Бавария» – 15, «Тоттенхэм Хотспурс» – 10, «Црвена Звезда» – 3, «Олимпиакос» – 1 очко.

Группа С. «Манчестер Сити» – 11, «Шахтёр» – 6, «Динамо» – 5, «Аталанта» – 4 очка.

Группа E. «Ливерпуль» – 10, «Наполи» – 9, «Зальцбург» – 7, «Генк» – 1 очко.

Группа F. «Барселона» – 13, «Интер» – 7, «Боруссия» – 7, «Славия» – 2 очка.

Группа H. «Аякс» – 10, «Валенсия» – 8, «Челси» – 8, «Лилль» – 1 очко.

Кубок «европейцев»

Он тоже, как и у «чемпионов», досрочно назвал имена восьми команд из 24-х, забронировавших за собой места в 1/16 финала плей-офф второго по рангу европейского турнира для клубов. Это испанские «Севилья» и «Эспаньол», португальские «Спортинг» и «Брага», шотландский «Селтик», английские «Вулверхемптон Уондерерс» и «Манчестер Юнайтед», голландский АЗ из Арнема.

Итак, у «чемпионов», как говорится, на ниточке продолжает цепляться за шанс прорваться в 1/8 финала плей-офф или сохраниться в «зоне УЕФА» действующий чемпион России питерский «Зенит», но для этого ему предстоит в шестом туре не проиграть в Лиссабоне португальской «Бенфике». Ещё круче положение наших соседей из «Краснодара», которым обязательно нужно выиграть в Мадриде у испанского «Хетафе». А вот играющий среди «чемпионов» московский «Локомотив» и его земляки, выступающие среди «европейцев», из ЦСКА отправятся в гости на последний матч, соответственно в Мадрид с «Атлетико» и в Барселону к «Эспаньоле», в роли «туристов», а не футболистов, которым уже нечего «ловить».

Наблюдая за игрой на своих полях краснодарцев против швейцарского «Базеля» и москвичей с болгарским «Лудогорцем» из Разграда, обращаешь внимание на то, что если в первых таймах наши клубы ещё стараются играть на равных с зарубежными соперниками, то во втором – гости уже диктовали нашим командам свои условия ведения поединка. Но краснодарцы нашли в себе силы «упереться», а в одной из ­контратак их «русский» бразилец Ари заработал право на пенальти и сам его мастерски реализовал – 1:0. Правда, потом его товарищам, оставшимся вдевятером на поле, пришлось приложить сверхусилия, чтобы сохранить этот минимальный счёт в свою пользу. Но, увы, победа «Хетафе» на выезде над «Трабзонспором» с таким же минимальным преимуществом (1:0) лишила «Чёрных быков» улучшения своей позиции в турнирной таблице группы C : «Базель» (Швейцария) – 10, «Хетафе» (Мадрид, Испания) – 9, «Краснодар» – 9, «Трабзонспор» (Трабзон, Турция ) – 1 очко.

Ну, а что касается ЦСКА, то команда во всех пяти проведенных поединках в группе H проваливала второй тайм, ссылаясь на свою короткую скамейку запасных игроков. Не явились исключением матчи с болгарами в Раздаре и теперь в Москве. Но если в гостях «армейцы» пропустили в свои ворота четыре «сухих» мяча, то теперь лишь на 56-й минуте румынский форвард болгар Клаудио Кешеру провёл мяч в ворота Игоря Акинфеева, а спустя двадцать минут уже Фёдор Чалов забил ответный гол – 1:1. В это же время «Эспаньола», играя в гостях с «Ференцварошем», завершила игру тоже вничью – 2:2 и досрочно стала победителем турнира: «Эспаньола» (Барселона, Испания) – 11, «Лудогорец» (Раздар, Болгария) – 7, «Ференцварош» (Будапешт, Венгрия) – 6, ЦСКА (Москва) – 2 очка.

А теперь познакомьтесь с турнирными таблицами предпоследнего тура в остальных десяти «квартетах» Лиги Европы УЕФА.

Группа A. «Севилья» – 15, АПОЭЛ – 7, «Карабах» – 4, «Ф91 Дюделанж» – 3 очка.

Группа B. «Копенгаген» – 9, «Мальмё» – 8, «Динамо» – 6, «Лугано» – 2 очка.

Группа D. «Спортинг» – 12, ЛАСК – 10, ПСВ – 7, «Русенборг» – 0 очков.

Группа E. «Селтик» – 13, ЧФР – 9, «Лацио» – 6, «Ренн» – 1 очко.

Группа F. «Арсенал» – 10, «Айнтрахт» – 9, «Стандарт» – 7, «Витория» – 2 очка.

Группа G. «Рейнджерс» – 8, «Порту» – 7, «Янг Бойз» – 7, «Фейеноорд» – 5 очков.

Группа I. «Гент» – 9, «Вольфсбург» – 8, «Сен-Этьен» – 4, «Александрия» – 3 очка.

Группа J. «Боруссия» – 8, «Рома» – 8, «Истамбул» – 7, «Вольсьерг» – 4 очка.

Группа K. «Брага» – 11, «Вулверхемптон» – 10, «Слован» – 4, «Бешикташ» – 3 очка.

Группа L. «Манчестер Юнайтед» – 10, АЗ – 9, «Партизан» – 5, «Астана» – 3 очка.

Гарик ОРЛОВ
Фото sport24.ru
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 557 от 6 декабря 2019 года

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Просмотров: 31 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:12

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