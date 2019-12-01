ВАДА идёт в психическую атаку

Функционеры Всемирного антидопингового агентства собираются вновь отправить российский спорт на скамью штрафников

В юриспруденции существует правило – никто не может быть наказан дважды за одно нарушение. Но функционеры Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), выторговав у Международного олимпийского комитета карт-бланш на расправу с нарушителями конвенции по допингу, собираются вновь отправить российский спорт на скамью штрафников из-за старого допингового скандала, который разыгрался пять лет назад после блистательной победы сборной России на зимних Олимпийских играх в Сочи.

Политический окрас

В последние дни ноября в Москве все руководители российских спортивных федераций, а через день ведущие спортсмены и тренеры собрались в срочном порядке в Олимпийском комитете России, чтобы обсудить возможное введение санкций в отношении российского спорта и отечественных спортсменов. Ранее комитет по соответствию ВАДА сделал рекомендации исполкому организации повторно лишить РУСАДА статуса соответствия, а также отстранить Россию от участия в любых международных соревнованиях сроком на четыре года и запретить проведение таковых в стране.

Разумеется, мы давно уже в курсе дела, что вся эта кутерьма вокруг нашей страны, затеянная ВАДА сразу же после исторической Крымской весны и базирующаяся на документах, украденных из Московской антидопинговой лаборатории её бывшим завлабом Григорием Родченковым и его подельниками Олегом Мигачёвым и Тимофеем Соболевским и вывезенных ими в США, носит не столько спортивный, сколько политический окрас. Ведь все эти допинг-пробы относятся к 2011-2015 годам. Но они дают возможность зарубежным так называемым «партнёрам» поднимать волну негодования против нашей страны вот уже перед третьими Олимпийскими играми: летними в Рио-де-Жанейро-2016, зимними в Пхёнчхане-2018, и вот теперь перед летними в Токио-2020, а «прицепом» и перед зимними в Пекине-2022.

Ведь все их санкции в отместку за желание крымчан вернуться в состав Российской Федерации, за помощь Сирии, за успехи в создании уникальной военной техники – не возымели успеха, не развалили нашу экономику, не вызвали восстания народа. А вот в спорте, которым интересуются миллионы людей на планете, можно было при желании найти узкие места, обвинив в этом ещё нередко появляющихся в руководящих креслах на любом уровне «тупоголовых» чиновников.

Вот и теперь вой в Канаде, где в Монреале базируется штаб-квартира ВАДА, был поднят из-за того, что материалы за 2011-2015 годы, переданные из закрытой Московской антидопинговой лаборатории за океан, скрупулёзно там изучались, сравнивались с теми данными, что были выкрадены Родченковым и его компанией. На это ушло более полугода. И вот теперь пришло сообщение из Канады, что в них много подтасовок, которые скрывают допинговую сущность многих российских атлетов, в том числе и тех, кто сейчас занимает высокие должности в правительственных органах.

Такого ещё не было

История олимпийского движения в мире ещё не знала такого сурового наказания, которое предлагает срок бана на четыре года, чтобы его одобрил исполком ВАДА в Париже 9 декабря (не случайно же, что его заседание пройдёт в тот же день, когда в столице Франции встретятся президенты четырёх стран – России, Германии, Франции и Украины – по вопросу так называемого «Нормандского формата»). Ведь за предполагаемое четырёхлетие пройдут летние и зимние Олимпийские игры, десятки чемпионатов мира, в которых соревнуются взрослые, молодёжь, юниоры, юноши и девушки. Вновь в ход пошла коллективная ответственность, когда абсолютно «чистый» спортсмен должен нести ответственность за «грязного».

Как правило, исполком ВАДА всегда утверждает предложения своего комитета соответствия, который опирается на добытые следственным комитетом материалы. Конечно, это грозит серьёзными наказаниями для всего нашего спорта. Но в данном случае удивляет тот факт, что это «наказание» нанесёт удар по нашим спортсменам, выступающим на мировом уровне, где их хотят лишить флага и гимна родной страны, название которой вообще не должно упоминаться, будто бы её в принципе не существует на планете, где она всегда является главным соперником для атлетов США и Китая на Олимпийских играх и чемпионатах мира. Но в то же время на чемпионатах Европы и розыгрышах Кубков мира по всем видам спорта наши парни и девушки могут выступать под флагом своей державы, в своей традиционной спортивной форме, а в честь их побед будет звучать гимн Российской Федерации.

Одним словом, как говорится, давайте наберёмся терпения и подождём ещё три дня, до грядущего понедельника. Думаем, что вряд ли страна согласится с теми унижениями, которые нашему народу предлагают новоявленные «хранители чистоты в спорте», которой, к огромному нашему сожалению, не существует ни в летних, ни в зимних видах спорта, и не только в Европе, но и за хвалёным океаном.