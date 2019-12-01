Деньги, зарытые в землю

Очередной провал федеральной целевой программы

Очередной год подходит к концу, а вместе с ним – сроки освоения денег, выделенных республике в рамках федеральной целевой программы. Читатели «Крымского Телеграфа» регулярно сообщают в редакцию о достаточно неудовлетворительном исполнении многих объектов, финансируемых по ФЦП. Мы же, в свою очередь, обращаем на эти «погрешности» внимание должностных лиц и правоохранительных органов. Вот и ещё один случай. Пожалуй, один из наиболее вопиющих.

Хотели дорогу перекрывать

В микрорайоне Новониколаевка, Ак-Мечеть, есть улица Абдуль Тейфук – достаточно большая, почти два километра длиной, с множеством дворов. В своё время, ещё в украинскую бытность, здесь сделали канализацию. Говорят, её прокладывала некая частная фирма, так что за возможность врезаться жителям пришлось заплатить. Но делать нечего – собрали нужную сумму и получили доступ к долгожданной трубе. Все, кто когда-либо был вынужден жить в доме с выгребной ямой, понимают, насколько комфортнее быть приобщённым к благам цивилизации в виде центрального водостока. Не говоря уже о том, что за откачивание нечистот при ямочной системе приходится регулярно выкладывать достаточно чувствительную сумму. В общем, люди вложились в подключение к центральной трубе без колебаний.

Но, увы, пользоваться канализацией им довелось недолго – три года назад пришли некие деятели из государственных структур и постановили, что имеющаяся система никуда не годится, не соответствует нормативам, а значит, нужно прокладывать заново. Сказано – сделано. Прибыли рабочие, разрыли улицу, чтобы проложить новый трубопровод. Поскольку проект был намечен масштабный, а значит дорогостоящий, его включили в федеральную целевую программу развития региона.

«В итоге старую канализацию так и не разобрали – просто всунули в те трубы, которые были, новые, меньшего диаметра, – рассказывает житель улицы Абдуль Тейфук Владимир Пятибратов. – Мы ждали, когда же сдадут всё это в эксплуатацию. Время идёт – дело с мёртвой точки не движется. Стали выяснять почему. Оказалось, что часть канализации – отрезок в 200 метров – после переделки была проложена под неправильным углом и, если её запустить, зальёт всю улицу. Местные жители были настолько возмущены, что даже хотели дорогу перекрывать!»

Вопросы без ответов

Однако жители Ак-Мечети решили всё же сначала попытаться решить вопрос цивилизованным образом. Ходили к главе Симферопольской администрации – тогда ещё Наталье Маленко. Она заявила, что помочь в данном случае ничем не может. Тогда граждане обошли все инстанции, имеющие отношение к проблеме. Везде получили стандартный ответ: «ситуация на контроле». Но толку до сих пор никакого. А люди всё это время живут без канализации – пришлось вернуться к использованию выгребных ям.

«Получается, в буквальном смысле зарыли в землю государственные деньги, причём, наверняка, не один миллион, – сетует Владимир Пятибратов. – Конечно, люди возмущены. Была канализация, всё работало отлично, а теперь ничего нет – выгребными ямами пользуемся. Почему нельзя хотя бы временно перекрыть эти 200 метров, что лежат под неправильным углом, чтобы люди могли пользоваться системой водоотведения? Ведь большая её часть работает как надо».

Этот резонный вопрос мы перенаправили в профильное ведомство – Министерство жилищно-коммунального хозяйства РК. Вместе с просьбой сообщить, какие вообще меры принимаются для того, чтобы вернуть жителям микрорайона возможность пользоваться центральной канализацией. После этого переписка с чиновниками затянулась на целый месяц…

Кладезь канцеляризмов

Итак, в МинЖКХ нам незамедлительно сообщили, что интересующий газету и жителей улицы Абдуль Тейфук вопрос не входит в компетенцию специалистов ведомства, и переадресовали его в Симферопольскую администрацию. Но, увы, и там нас ждала неудача. Поскольку объект финансируется за счёт федеральной целевой программы, заказчиком выступает Служба капитального строительства РК. Та самая, что была ликвидирована ещё в начале этого года. Однако правопреемником службы стало Министерство строительства и архитектуры РК. Туда-то мы и были переадресованы в поисках ответственных за злосчастную трубу.

«На 2015-2017 годы в федеральную целевую программу был включён объект капитального строительства сетей канализации микрорайона «Новониколаевка» (Ак-Мечеть) в Симферополе, – сообщили нам в Минстрое. – Целями и задачами реализации объекта являлось устранение ограничений в обеспечении инженерной инфраструктурой и повышение качества коммунальных услуг. Основное назначение объекта – обеспечение микрорайона централизованной системой канализации с отводом сточных вод от жилых домов и общественных зданий в городские сети канализации».

Проектом предусматривалось строительство сетей в нескольких районах Ак-Мечети, в том числе по улице Абдуль Тейфук (от пересечения с улицей Хатыра до пересечения с улицей Ак-Кая). Строительство объекта выполнялось в период с 2016 года и официально было завершено ещё в 2018-м: проложено 3116 метров трубопровода, смонтировано 80 канализационных колодцев.

В начале 2019 года Совет министров РК передал объект новому заказчику – ГКУ «Инвестстрой Республики Крым». Для чего понадобилось это делать, если объект уже закончен, – не ясно. Однако в связи с очередной сменой заказчика возникла необходимость переоформления публичного сервитута и разработки технического плана для дальнейшей регистрации декларации о готовности объекта к эксплуатации. Что же теперь?

«В целях дополнительного контроля и ускорения реализации объекта Минстрой Крыма, являющийся главным распорядителем бюджетных средств по объекту, на данный момент осуществляет подготовку приказа о создании рабочей группы по разработке дорожной карты с описанием мероприятий по решению проблемных вопросов, связанных с реализацией объекта и определением срока его ввода в эксплуатацию», – сообщил редакции начальник департамента по реализации федеральных целевых программ Минстроя РК Роман Цинцевич.

Ответ, достойный сокровищницы многозначительных, но ничего не значащих фраз чиновников. От себя можем лишь добавить, что, судя по всему, жителям улицы Абдуль Тейфук в Ак-Мечети ещё долго придётся маяться без центральной канализации. Интересно, выделенные на её строительство деньги уже учтены в качестве освоенных?